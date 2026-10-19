Crónica de carrera

GT2 European Series Portimão

GT2 | Maserati acaba con una gran celebración en Portimao; títulos para Härtling/Thilenius y Gialdini/Njor

En las últimas carreras disputadas en el Algarve, los coches del Tridente dominaron al conseguir las pole position, la victoria en la carrera 2 y nada menos que 9 podios, con triunfos en sus respectivas categorías, mientras que las parejas de Mercedes-SR/SchnitzelAlm y Ginetta-CMR se llevaron a casa los últimos trofeos en juego.

Francesco Corghi

Editado: 19 oct 2026, 11:30

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#1 LP Racing, Maserati GT2: Louis Prette, Philippe Prette

Foto de: SRO

La temporada 2026 del Campeonato Europeo de GT2 se cierra con el sello de Maserati, ya que en Portimao los coches del Tridente lograron la pole position y se llevaron a casa victorias y podios en las dos carreras disputadas el domingo.

Los pilotos de SR Motorsport by SchnitzelAlm también subieron al primer escalón del podio en la Carrera 1, mientras que Ethan Gialdini y Mikkel Njor se hicieron con el título de la clasificación general, y David Thilenius yJay Mo Härtling se hicieron con el de la clase PRO/AM a pesar de una colisión en los últimos compases de la carrera 2.

Salida

Foto de: SRO

Así fue la Carrera 1 en Portimao

Dado que el GT World Challenge se disputaba el sábado por la noche, las dos últimas carreras de la temporada de GT2 tuvieron lugar el domingo. El circuito del Algarve fue escenario por la mañana de una primera manga muy reñida, que concluyó con una espectacular victoria de Wilhelm Kühne/Moritz Wiskirchen.

La pareja de SR Motorsport by Schnitzelam se llevó el gato al agua cuando el coche de seguridad tuvo que salir a mitad de carrera para retirar el Ginetta de Lawrence Tomlinson, que se había detenido debido a una avería en la transmisión.

Hasta ese momento, el dominio de los Maserati había sido prácticamente indiscutible, con Antoine Potty —que regresaba al volante del #6 de i4Race tras la lesión sufrida en Misano— manteniendo el liderato tras salir bien desde la pole position, seguido del Ginetta-CMR #3 de Njor, capaz de adelantarse al Maserati #18 de LP Racing pilotado por Niccolò Pirri, quien, sin embargo, poco después recuperó el segundo puesto.

Con el Maserati #1 de Philippe Prette remontando rápidamente hacia el Top 5, solo quedaba esperar a la ronda de paradas en boxes para ver cómo evolucionaría la clasificación, una vez finalizados los repostajes y los cambios de piloto (para quienes debían realizarlos).

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty

Foto de: SRO

Increíblemente, el coche de seguridad entró cuando el Mercedes #110 ya había completado su parada en boxes y Wiskirchen se encontró, de hecho, en primera posición. Aquí, sin embargo, la Dirección de Carrera también tuvo su parte de culpa, ya que el coche de seguridad salió a pista por delante del Maserati de Potty, lo que supuso una enorme pérdida de tiempo, para luego hacer pasar al grupo y volver a colocarlo detrás del AMG.

La reanudación se produjo cuando solo quedaban 8 minutos en el cronómetro y Wiskirchen hizo un gran trabajo al apretar el acelerador para ganar el margen necesario y cruzar la línea de meta triunfante bajo la bandera a cuadros, llevándose también la victoria en la categoría PRO/AM.

Potty intentó remontar, pero ya era demasiado tarde y el segundo puesto en la clasificación general le sabe bastante amargo, aunque el francés celebrara el triunfo en la categoría SILVER.

En tercer lugar, el Maserati del tándem padre e hijo, Philippe y Louis Prette, que quedaron segundos en la categoría PRO/AM, la misma posición que obtuvieron Pirri/Stefan Rosina en SILVER con el Maserati n.º 18, que cruzó la meta en cuarta posición.

A Njor/Gialdini les bastó con situar su Ginetta entre los cinco primeros para proclamarse campeones absolutos (terceros en SILVER), seguidos por el KTM-RTR Projects n.º 89 de Mraz/Marioneck, ganadores de la categoría MASTERS.

n.º 7 DINAMIC Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

Foto de: SRO

En el podio de la categoría PRO/AM encontramos en tercera posición al Maserati #85 de Laura Van Der Hengel/Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing), mientras que Mauro Calamia/Roberto Pampanini terminaron décimos con el Maserati #7 de Dinamic Motorsport, por detrás de los Mercedes de De Martin/Montserrat (NM Racing #115) y Thilenius/Härtling, que pagan una penalización de 10 segundos por un doble adelantamiento realizado en la reanudación tras la salida del coche de seguridad, al sobrepasar los límites de la pista.

El Maserati de Thomas Yu Lee (LP Racing #8) solo logró el undécimo puesto, aunque puede estar satisfecho por el podio en la categoría MASTERS a pesar de una carrera difícil.

Salida

Foto de: SRO

Así fue la Carrera 2 en Portimao

La segunda y última carrera del fin de semana portugués y de la temporada arrancó por la tarde bajo el signo del Maserati de la familia Prette. El primer tramo del poleman Louis fue digno de aplausos, ya que se distanció notablemente de sus rivales para luego ceder el volante a su padre, Philippe, y seguir en cabeza incluso tras las paradas en boxes.

Si bien la primera parte de la carrera no deparó grandes emociones, salvo una salida increíble de Härtling, que pasó de la tercera fila de la parrilla a la segunda posición tras adelantar a la KTM de Kofler y a los Maserati de Rosina y Potty, fue la segunda mitad la que regaló un par de momentos de tensión, incluida otra intervención del coche de seguridad.

En esta ocasión, el coche de seguridad fue necesario para retirar de la grava la KTM-MZR #898 de Max Grip, que sufrió un fuerte impacto en la curva cerrada tras un intento de adelantamiento descabellado por parte de Ondrej Rokos (Mercedes-RTR Project #294), quien acabó recibiendo la inevitable penalización de paso por boxes.

#18 LP Racing, Maserati GT2: Stefan Rosina, Niccolò Pirri

Foto de: SRO

La reanudación se produjo cuando quedaban apenas 60 segundos en el cronómetro y P. Prette apretó a fondo para acabar ganando merecidamente la carrera y la categoría PRO/AM por delante de Rosina/Pirri, que celebraron su victoria en la Clase SILVER, donde superaron con un adelantamiento final al Ginetta-CMR #3 de Njor/Gialdini, terceros en la clasificación general.

Por el contrario, fue amargo el cuarto puesto general de Potty, que se vio obligado a cumplir una penalización de 15 segundos en la parada en boxes por haber sobrepasado los límites de la pista en demasiadas ocasiones durante la primera parte de la carrera, aunque, de todos modos, se llevó a casa un tercer puesto en la clase SILVER con el Maserati de i4Race.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee

Foto de: SRO

Entre los cinco primeros, tras una buena remontada, también se encuentra el Lamborghini-CMR #27 de Berthet/Dimitrov, seguido del Maserati de Yu Lee, que se impone en la clase MASTERS, y del Mercedes de De Martin/Montserrat.

En la recta final, Pampanini/Calamia también reciben una penalización de 10 segundos por un contacto, lo que les hace caer a la novena posición, por detrás de la KTM de Mraz/Marioneck y por delante del Ginetta de Tomlison/Simpson, implicado en un incidente en los últimos compases con el Mercedes de Thilenius, que provocó que ambos hicieran un trompo, pero sin privar del título PRO/AM a la pareja de SR-SchnitzelAlm.

El Maserati de las Iron Dames, Bovy/Van Den Hengel, solo quedó en 14ª posición.

GT2 - Portimão: Clasificación de la carrera 1

GT2 - Portimão: Clasificación de la carrera 2

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