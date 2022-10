Valentino Rossi "no es una herramienta de marketing" para BMW

Cargar el reproductor de audio

El nueve veces campeón mundial de motociclismo continuará con su aventura sobre las cuatro ruedas en la temporada 2023 con el equipo belga WRT, aunque cambiará el Audi que ya había probado por un BMW. Así lo confirmó el director de la firma alemana, Andreas Roos, después de que acabase el año del DTM en Hockenheim y de que Valentino Rossi se pusiera a los mandos del un BMW M4 GT3 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"No estaría probando un BMW si no estuviera con nosotros el próximo curso", afirmó el máximo responsable de los de Múnich. "Ya podemos decir que estará sentado en un WRT-BMW la siguiente campaña".

Sin embargo, se desconoce en qué serie de carreras competirá la leyenda italiana, y cualquier cosa que no sea hacer de nuevo el GT World Challenge sería una sorpresa. Por eso, Roos le da importancia a que al acuerdo al que llegaron el piloto y la escudería no fue solo por su fama mundial: "Ni WRT ni nosotros lo vemos como una herramienta de marketing, sino como un piloto de carreras".

A pesar de eso, el jefe de BMW Motorsport admite que tener a Rossi es "una buena ventaja" después del cambio de Audi a la marca rival, quienes también estarán en el WEC en los LMDh en 2024.

"Por supuesto que es algo bueno para nosotros, con él generaremos un gran alcance al mundo exterior", aseguró Roos. "Por otro lado, también hay que decir que Valentino [Rossi] ha demostrado este año en el GT World Challenge que está aumentando gradualmente su velocidad, no está en la parte de atrás, así que es una situación en la que ganamos todos".

El jefe del equipo WRT, Vicent Vosse, también enfatiza en que el de Tavullia no solo ve sus primeros pasos en los coches como un mero entretenimiento después de su retirada de MotoGP: "Solo quiere estar en el automovilismo cuando es competitivo, no lo hace por diversión".

Según el director del conjunto belga, el progreso de Rossi en su primera temporada completa de GT3 no recibió el suficiente reconocimiento, ya que muchas personas no son conscientes de lo dura que es la categoría: "Competir con Vale en la clase Pro fue todo un desafío".

"Y podemos decir que hemos logrado cosas increíbles, cuando ves lo fuerte que terminó la pasada campaña, lo bien que estaba en el final de Valencia, lo rápido que aprendió", dijo en una entrevista con Motorsport.com. "Trabaja muy duro, logró su objetivo y el mío, que era ser competitivo".

En BMW se quitan el sombrero con Rossi después de su estreno sobre las cuatro ruedas: "Por el hecho de que saltó directamente a las carreras desde las motos, ya ha tenido un buen desempeño, me sorprendió que estuviera en un nivel relativamente rápido".

"Convertirse en campeón del mundo de MotoGP tantas veces no ocurre por casualidad, requiere mucho trabajo duro, y cuando lo has hecho a lo largo de los años, automáticamente lo llevas contigo sobre las cuatro ruedas", continuó Roos. "Me imagino que le pone mucho empeño".

