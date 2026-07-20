"El Maserati GT2 es competitivo; puede luchar por la victoria", afirma el responsable de Maserati Motorsport

Los coches de GT2 que compiten en el campeonato del SRO Motorsports Group vivieron altibajos durante el fin de semana de la GT2 European Series en Misano, ya que lograron la victoria general para luego perderla en las deliberaciones posteriores a la carrera. Sin embargo, los Maserati celebraron sus podios en las categorías Masters y Pro/Am.

En declaraciones a Motorsport.com, el responsable de la división de competición de Maserati, Vincent Biard, resumió el esfuerzo del equipo y destacó el buen rendimiento de los coches de Emilia en todas las condiciones, lo que es un buen augurio para el futuro.

"Fueron carreras exigentes durante un fin de semana repleto de ese tipo de emociones que solo el automovilismo puede ofrecer", afirmó Biard. "Unas carreras maravillosas que nos valieron cuatro buenos resultados en nuestras respectivas categorías, aunque hubo algunos momentos negativos y difíciles también. Fue estupendo contar también con el GranTurismo Project GT4 en el paddock".

En la carrera 1, Antoine Potty salió desde la pole position, pero se vio obligado a abandonar lcuando iba en cabeza y tras haber marcado la vuelta más rápida: decepcionante, por un lado, pero una confirmación de que el coche de i4Race es competitivo...

"Nos alegramos de que Antoine esté bien", añadió Biard. "i4Race es un equipo fantástico y competitivo que consigue poner de manifiesto el rendimiento del Maserati GT2, elevando el nivel de la competición en la parrilla. El coche lo volvió a demostrar en la carrera 2, con un gran rendimiento a pesar de lo exigente que es el circuito de Misano".

N.º 7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto de: Davide Cavazza

En la Carrera 1, Philippe Prette ganó la categoría Masters y Yu Lee/N. Pirri se aseguraron un puesto en el podio en Pro/Am. También cabe destacar el sólido debut de Celia Martin junto a Luca Pirri, pero ¿qué opinó el equipo de su actuación?

"Celia lo hizo muy bien con Luca; por desgracia, fueron descalificados al final de la Carrera 1, pero en la Carrera 2 demostraron lo fuertes que son y subieron al podio de la categoría Masters con una actuación magnífica", resumió Biard .

De cara a las próximas pruebas en Zandvoort y Portimão, ¿qué previsiones puede hacer Maserati respecto a la lucha por los distintos títulos?

"Sin duda esperamos contar con más Maserati GT2 en la parrilla y ser aún más competitivos, tanto en la clasificación como en las dos carreras", afirmó Biard. "El campeonato sigue muy abierto; tenemos a Prette al frente en la categoría Masters, pero también estamos seguros de que podemos estar en la lucha en la categoría Pro/Am".