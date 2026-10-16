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Lista de inscritos para Macao 2026: coches, equipos y pilotos
Ya es oficial la lista de inscritos para la edición 2026 del GP de Macao en GT, FR y F4, sin pilotos españoles pero con Campos.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 16 oct 2026, 10:32
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Copa del mundo GT Macao 2025
Foto de: Macau GP
La 73ª edición del GP de Macao ya tiene lista confirmada de pilotos y equipos inscritos, con 68 vehículos, con 18 GT3 en la Copa del Mundo de GT de la FIA, 26 coches en la Copa del Mundo FIA FR (13 equipos con dos coches cada uno) con el coche Gen2 Formula Regional, y 24 coches Copa del Mundo FIA F4 (12 equipos con dos coches cada uno) con los Tatuus F4-T421.
34 países estarán representados, aunque en 2026 no competirá ningún piloto español en Macao, y la única representación de España en el histórico circuito de Guía será la de Campos Racing en la F4, con el sueco Scott Kin Lindblom y el hongkonés Kimi Yu Tsai Chan.
Lista de inscritos de Macao 2026 en la Copa del Mundo GT
- Optimum-McLaren #5: Benjamin Goethe (Alemania)
- Comtoyou-Aston Martin #7: Marco Sörensen (Dinamarca)
- AO by Absolute-Porsche #8: Laurin Heinrich (Alemania)
- Absolute-Audi #15: Earl Bamber (Nueva Zelanda)
- Comtoyou-Aston Martin #24: Jamie Day (Emiratos Árabes Unidos)
- WRT-BMW #31: Kelvin van der Linde (Sudáfrica)
- WRT-BMW #32: Raffaele Marciello (Suiza)
- Absolute-Corse-Lamborghini #63: Luca Engstler (Alemania)
- Phantom-Global-Audi #66: Joel Eriksson (Suecia)
- Craft-Bamboo-Mercedes #76: Adderly Fong (Hong Kong)
- Craft-Bamboo-Mercedes #77: Maro Engel (Alemania)
- HAR-Ferrari #83: Alessio Rovera (Italia)
- KRC-BMW #89: Augusto Farfus (Brasil)
- Harmony-Ferrari #96: Yifei Ye (Italia)
- Absolute-Porsche #618: Dorian Boccolacci (Francia)
- Tigani-Mercedes #711: Lucas Auer (Austria)
- Absolute-Porsche #911: Alessio Picariello (Bélgica)
- Absolute-Porsche #992: Thomas Preining (Austria)
Lista de inscritos de Macao 2026 en F4
- Campos Racing #5: Scott Kin Lindblom
- Campos Racing #61: Kimi Yu Tsai Chan
- Hitech #7: Theo Palmer
- Hitech #8: Jarrett Clark
- Hydrangea Kagenna Racing #6: Oscar Repetto
- Hydrangea Kagenna Racin #16: Ryusho Nakazato
- MP Motorsport #23: Rocco Coronel
- MP Motorsport #40: Kasper Schormans
- Prema Racing #10: Al Hasyan Askoy
- Prema Racing #15: Dries Van Langendonck
- Race GP #17: Andy Consani
- Race GP #29: Kenzo Craigie
- Rodin Motorsport #22: Jaden Burnett
- Rodin Motorsport #25: Wenkai Tan
- US Racing #12: Noah Killion
- US Racing #14: Luka Sammalisto
- Envy GP #2: Dario Cosma-Cristofor
- Envy GP #3: Noah Imani Nguyen
- SJM Theodore Racing #27: Oleksandr Bondarev
- SJM Theodore Racing #81: Noah Monteiro
- Asia Racing Team RRT #32: Yu Yan
- Asia Racing Team RRT #88: Vernice Lao
- Argenti Motorsport #9: Ludovic Busso
- Argenti Motorsport #19: Felipe Reis
Lista de inscritos de Macao 2026 en FR
- Pinnacle Motorsport #1: Enzo Deligny
- Pinnacle Motorsport #2: Hiyu Yamanoshi
- Race GP #3: Rashid Al Dhaheri
- Race GP #5: Emanuele Olivieri
- ART Grand Prix #6: Enzo Gutiérrez
- ART Grand Prix #7: Taito Kato
- Trident Motorsport #8: Tymek Kucharczyk
- Trident Motorsport #9: Akram Bansal
- TOM'S #10: Yuki Sano
- TOM'S #11: Kyoshi Umegaki
- Van Amersfoort Racing #12: Ernesto Rivera
- Van Amersfoort Racing #15: Jules Roussel
- Prema Racing #16: Alex Powell
- Prema Racing #18: Sami Hanna
- MP Motorsport #19: Mattia Colnaghi
- MP Motorsport #20: Sebastian Wheldon
- Rodin Motorsport #21: Alex Ninovic
- Rodin Motorsport #22: Raza Selvarathnam
- RPM #23: Maksimilian Popov
- RPM #25: Kabir Anurag
- CL Motorsport #26: Zhenjun Cai
- CL Motorsport #27: Matteo De Palo
- G4 Racing #28: Andrea Dupé
- G4 Racing #29: Kai Daryanani
- SJM Theodore Racing #30: Ken Nakamura-Berta
- SJM Theodore Racing #31: James Egozi
¿Cuándo se celebra Macao este año?
Del 19 al 22 de noviembre.
El programa de la 73ª edición de la carrera de Macao, la de 2026, empezará el jueves con las dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que el viernes se reservará para las dos sesiones de clasificación para definir la parrilla de salida de la carrera de clasificación del sábado.
El resultado de esa carrera de clasificación del sábado determinará el orden de salida para la carrera final y decisiva, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. Y como hay siete horas entre España y la República Autónoma de Macao, podríamos decir que estos serán nuestros horarios
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
Entrenamientos libres 1: 5:15h-5:45h
Entrenamientos libres 2: 8:15h-8:45h
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
Clasificación 1: 8:50h-9:20h
Clasificación 2: 9:40h-10:05h
SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE
Carrera de clasificación: 7:35h (12 vueltas)
DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE
Carrera: 5:35h (16 vueltas)
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