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Lista de inscritos para Macao 2026: coches, equipos y pilotos

Ya es oficial la lista de inscritos para la edición 2026 del GP de Macao en GT, FR y F4, sin pilotos españoles pero con Campos.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Publicado: 16 oct 2026, 10:32

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Copa del mundo GT Macao 2025

Copa del mundo GT Macao 2025

Foto de: Macau GP

La 73ª edición del GP de Macao ya tiene lista confirmada de pilotos y equipos inscritos, con 68 vehículos, con 18 GT3 en la Copa del Mundo de GT de la FIA, 26 coches en la Copa del Mundo FIA FR (13 equipos con dos coches cada uno) con el coche Gen2 Formula Regional, y 24 coches Copa del Mundo FIA F4 (12 equipos con dos coches cada uno) con los Tatuus F4-T421.

34 países estarán representados, aunque en 2026 no competirá ningún piloto español en Macao, y la única representación de España en el histórico circuito de Guía será la de Campos Racing en la F4, con el sueco Scott Kin Lindblom y el hongkonés Kimi Yu Tsai Chan.

Lista de inscritos de Macao 2026 en la Copa del Mundo GT

Lista de inscritos de Macao 2026 en F4

Lista de inscritos de Macao 2026 en FR

¿Cuándo se celebra Macao este año?

Del 19 al 22 de noviembre.

El programa de la 73ª edición de la carrera de Macao, la de 2026, empezará el jueves con las dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que el viernes se reservará para las dos sesiones de clasificación para definir la parrilla de salida de la carrera de clasificación del sábado.

El resultado de esa carrera de clasificación del sábado determinará el orden de salida para la carrera final y decisiva, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. Y como hay siete horas entre España y la República Autónoma de Macao, podríamos decir que estos serán nuestros horarios

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
Entrenamientos libres 1: 5:15h-5:45h
Entrenamientos libres 2: 8:15h-8:45h

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
Clasificación 1: 8:50h-9:20h
Clasificación 2: 9:40h-10:05h

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE
Carrera de clasificación: 7:35h (12 vueltas)

DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE
Carrera: 5:35h (16 vueltas)

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