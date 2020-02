De rival de Hamilton, a la depresión más absoluta

Franck Perera (Montpellier, Francia, 1984) está haciendo de nuevo lo que le gusta: conducir coches de carreras para vivir. Hubo una vez en que llegó a estar a punto de tocar la puerta de la Fórmula 1, y aunque no lo logró, tuvo una segunda oportunidad en IndyCar. Pero la crisis financiera mundial y el hecho de que Toyota se retirara de la F1 y le quitara su apoyo, no sólo puso en peligro su carrera, sino también su salud mental.

De ser protagonista de la Fórmula Renault y la F3, hasta perseguir a Lewis Hamilton por las calles de Mónaco en la GP2, Perera tenía un contrato a largo plazo con el programa de Jóvenes Pilotos de Toyota.

En 2004 y 2005 participó en test de Fórmula 1 con el constructor japonés, antes de pasar a Estados Unidos, donde causó sensación en la Fórmula Atlantic.

Una posterior participación en Champ Car en 2008 –año en que se fusionó con la Indy Racing League para crear lo que ahora se conoce como la IndyCar– quedó truncada, a pesar de acabar entre los seis primeros en Long Beach, ya que su patrocinador quebró y su equipo puso en su lugar a otro con más apoyo económico.

Incluso después de dar un paso atrás a la Indy Lights, donde ganó en Sonoma, su estancia en EE UU pronto terminó y regresó a Europa para competir sin mucho éxito en la GP2 y la Superleague Formula.

Pero su mayor contratiempo ocurrió en 2009, cuando Toyota tomó la sorprendente decisión de cerrar su equipo de F1 y todas las actividades relacionadas.

"Mi carrera ha tenido algunos momentos grandes, pero también muchos malos", dice Perera, ahora piloto oficial de Lamborghini en GT. "No ha sido fácil, especialmente con la crisis de 2008 a 2012, fue complicado. Esto también así en mi propia vida, así que tuve un largo, largo parón en mi carrera. Estuve fuera durante dos años".

¿Qué hace un piloto de carreras desempleado cuando su carrera se ha detenido?

"¡Completamente lo opuesto a las carreras!", bromea, antes de recordar tiempos oscuros para él. "Creo que también tuve un agotamiento extremo. Estaba en IndyCar cuando la economía se derrumbó y perdí mi lugar ante un piloto rico. Fue difícil de aceptar, y luego Toyota rescindió mi contrato, ya que acabaron con su proyecto de F1 y demás. Mentalmente, son muchas cosas por asimilar que realmente no puedes controlar".

"Fue un momento difícil. También tuve una relación complicada después de pasar dos años en Estados Unidos y supongo que se puede decir que fue como una depresión... Tan solo quería dejarlo todo. Y empecé una vida completamente diferente. Vivía en Niza, y empecé a trabajar en muchos sitios diferentes. Fui chófer, trabajé en un bar, en un restaurante... hice muchas cosas diferentes porque era difícil... había perdido todo mi dinero debido a mi relación y sentía que lo había perdido todo".

"Muchos pilotos, cuando dejan de correr, siguen trabajando como asesores de otros pilotos. Yo realmente cerré la puerta de las carreras. Ni siquiera las veía por televisión, nada en absoluto me interesaba. Luego también tuve un problema de salud, así que engordé 10 kilos. Después llega un momento en el que sientes que estás en el límite de algo verdaderamente malo...".

Durante esta entrevista, estamos sentados charlando en las 24 horas de Daytona, bajo un hermoso cielo. Un aficionado se acerca para pedir un autógrafo (¡el de Perera, no el mío!) y para desearle a él y a sus compañeros del GRT Gasser Lamborghini buena suerte en la carrera que empieza dentro de unas horas. Entonces, ¿cómo logró dar un vuelco a su vida?

"Llamé a mis padres y les dije 'OK, quiero volver a casa y empezar de nuevo'. Todo fue como un reinicio", dice. "Y cuando empiezas a crear una actitud positiva en tu vida, sientes que todo va bien de nuevo, ¿sabes?".

El primer paso en su camino hacia la recuperación de su carrera parecía ser pequeño. Para alguien que terminó segundo en la principal carrera soporte de la F1 en el Gran Premio de Mónaco, formar pareja con un piloto amateur en el campeonato francés de GT es un gran paso hacia atrás. Para Perera, ese primer paso fue realmente enorme.

"Ese proceso fue duro", afirma con un gesto de dolor. "Fue difícil porque estaba mentalmente destruido. Empecé con una psicoanalista, y ella me decía que, sí, mi cerebro estaba vacío y tenía que reconstruir completamente todo lo que sabía. Así que cuando dejas de correr y vuelves a empezar años después en los GT, es como un mundo completamente diferente".

"Tuve la oportunidad de volver a competir con un Porsche 911 en el GT francés, y desde allí, paso a paso, crees que puedes hacerlo de nuevo. Hasta hace dos años, cuando firmé para ser piloto de fábrica de nuevo. Para mí, esa fue la verdadera victoria".

"Nunca había visto una carrera de GT en mi vida. Cuando estás en camino de convertirte en piloto de Fórmula 1 y todo eso, no ves ninguna otra categoría. Así que cuando me subí al coche, ¡estaba realmente perdido! Pero le dije al equipo que necesitaría tiempo para reajustarme".

"En la primera carrera del campeonato francés en 2013, en los entrenamientos del viernes, estaba muy lejos de hacer un buen tiempo. Así que trabajé en ver el video y los datos esa noche y me dije a mí mismo: 'Bien, creo que fuiste bueno en el pasado', y al día siguiente, en la clasificación, estaba segundo, ¡casi en la pole! Entonces me dije: 'Bien, puedo volver si me mantengo estable y hago las cosas bien', y todo fluyó".

En retrospectiva, Perera piensa que la forma en que fue empujado hacia ese objetivo de la F1 hizo su caída mucho, mucho más dura. Lo conocí en esos días de la GP2, y ciertamente era muy arrogante y pagado de sí mismo. El Perera con el que me reúno hoy está mucho más en la tierra, ciertamente es un individuo más completo.

"Desafortunadamente, cuando estaba en la Fórmula 3 y empecé a ser piloto de pruebas de Fórmula 1 y con todo lo que me rodeaba, no tenía a la gente adecuada a mi alrededor para mantener los pies en el suelo", admite. "Cuando estaba en la GP2 en 2006, y probando en la F1, creo que mi cabeza empezó a volar".

"Estaba ganando un buen dinero y sentía que podía llegar a la F1. Estaba luchando con Lewis Hamilton y todos estos grandes pilotos que llegaron a ganar campeonatos mundiales. Yo fui el único que pudo luchar con Lewis en Mónaco ese año".

"Crees que puedes lograrlo, pero al mismo tiempo todavía tenía un gran trabajo por delante, ya sabes. Creo que había muchas cosas que no estaban en el momento adecuado para mí. En las carreras, tienes que estar en el coche correcto, la posición correcta, en el momento correcto, y creo que tuve un poco de mala suerte en ese período. Pero, al mismo tiempo, también cometí algunos errores y lo sé".

"Usando malas palabras, no había tenido tantas cosas de mierda en mi vida antes. Y tuve que crecer mucho. Seguro que ahora, mentalmente, me siento tan fuerte como cuando era joven, y la velocidad sigue ahí. Y creo que es por eso que pude volver a ser piloto oficial y competir contra otros grandes pilotos profesionales en las carreras de GT".

"Como piloto de fábrica tienes que ser rápido, seguro. Necesitas ser un piloto que siempre capaz de equilibrar el coche, pero también tienes que ser capaz de lidiar con el profesional, el amateur y con el piloto joven. Necesitas tener un buen conjunto de habilidades, y creo que todo lo que ha pasado en mi carrera me ha hecho lo que soy ahora".

Con sólo 35 años, Perera tiene el potencial para una larga carrera en GT/resistencia por delante, y aprecia que todos los golpes a lo largo de su viaje lo han convertido en un alma más sabia: "A veces, cuando hablo con los demás, sé que sueno como un viejo. ¡Y no soy realmente tan viejo!".

"Siento que he vivido vidas tan diferentes en las carreras, porque empecé muy joven, y en Francia me apoyaban porque era el único desde [Alain] Prost que ganaba todo y era otra presión añadida. Después de la GP2 también tuve una gran carrera en Estados Unidos, así que fue una gran experiencia. Ahora soy más sabio. Aprecio mucho más todo".

Después de competir en GT3 con Audi y Mercedes, Perera ha encontrado su hogar con Lamborghini, compitiendo por todo el mundo y ganando el año pasado la categoría GTD de las 24 horas de Daytona.

"Lamborghini es obviamente un fabricante fantástico con el que trabajar. Es como un círculo cerrado, porque crecí en Italia. Viví allí durante siete años, hablo italiano con fluidez, ¡en mi infancia hablaba más italiano que francés! Tuve algunas ofertas muy buenas de diferentes fabricantes, y Lamborghini era tan interesante para mí que tomé esa decisión. Es un gran nombre, pero es un pequeño constructor en competición, está creciendo paso a paso. Ahora mi objetivo es permanecer el mayor tiempo posible con ellos".

"No tengo miedo si mañana mi carrera tiene que terminar, no me importa porque ya estoy construyendo mi vida para el presente y el futuro. No me interesa hacerme rico, soy bastante simple en realidad. Soy feliz de nuevo".

