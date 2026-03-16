BMW presentará el M3 GT3 Touring, "su broma de los Inocentes", en las 24H de Nürburgring

Un BMW M3 GT3 Touring especialmente diseñado para la ocasión se incorporará a la parrilla de salida de la edición de 2026 de las 24 Horas de Nürburgring, donde competirá en la categoría experimental SPX.

El proyecto surgió de una broma en la red, el pasado 1 de abril de 2025. Cuando los canales de redes sociales de BMW adelantaron una imagen renderizada de un GT3 basado en el G81, la comunidad del automovilismo no se limitó a reírse, sino que lo exigió.

Con más de 1,6 millones de visualizaciones y una participación sin precedentes, la dirección de la casa con sede en Múnich tomó nota. Ahora, se está preparando para su debut competitivo una berlina G81, bautizada oficialmente como 'BMW M3 Touring 24'.

El BMW M3 Touring 24H se construyó en tan solo ocho meses. Comparte la misma base técnica que el BMW M4 GT3 Evo, pero se deriva de la carrocería básica del BMW M3 Touring. Es 200 mm más largo y, incluyendo el alerón trasero, 32 milímetros más alto que el M4 GT3 Evo. Los datos técnicos de ambos coches son idénticos.

Librería del BMW M3 Touring Foto: BMW

Cuatro puertas, cuatro pilotos de fábrica

El coche será inscrito por Schubert Motorsport y correrá con neumáticos Yokohama, al igual que el M4 GT3 de la clase SP9 que encabeza el equipo. Participarán cuatro pilotos de fábrica: el veterano del Nordschleife Jens Klingmann se unirá al as belga Ugo de Wilde, y al dúo estadounidense formado por Connor De Phillippi y Neil Verhagen.

"Nunca antes ha existido un proyecto como este en BMW M Motorsport. Estoy encantado y, al mismo tiempo, estoy seguro de que nuestros aficionados, que nunca están más cerca de nosotros que en nuestro segundo hogar, en Nürburgring, estarán igual de emocionados", afirmó el director de BMW Motorsport, Andreas Roos.

El paso a la categoría SPX augura una batalla apasionante para los aficionados. El BMW wagon se enfrentará al HWA EVO.R, la radical reinvención del Mercedes 190E 2.5-16 Evo II. El HWA fue visto recientemente durante los entrenamientos previos a la carrera cancelada de la NLS1 con el ex piloto estrella de BMW Bruno Spengler al volante, quien competirá contra su antigua marca en el 'Infierno Verde'.

Jan Lammers, Volvo 850 SE/GLT Foto de: Motorsport Images

Las camionetas, en el punto de mira

Aunque el M3 Touring 24H destaca por sí solo, sigue una estirpe poco común pero legendaria de 'camiones de carreras' que compitieron principalmente en el BTCC. Aunque la mayoría recuerda el icónico Volvo 850 Estate de la temporada de 1994, no fue hasta 20 años después cuando las camionetas lograron victorias.

El Civic Tourer de Honda logró cuatro triunfos en 2014, pero el campeón definitivo de las camionetas sigue siendo el Subaru Levorg GT, que ganó el título del BTCC de 2017 con Ash Sutton al volante. En el Nürburgring Nordschleife, la camioneta Mitsubishi Lancer de Mario Fuchs logró varias victorias generales en el Rundstrecken Challenge Nürburgring, que se disputa como categoría de apoyo los jueves por la mañana durante el fin de semana de las 24 horas.

La transformación del G81 en un coche de carreras con especificaciones GT3 supone un momento en el que la marca cierra el círculo. Ya en el año 2000, la firma teutona construyó un prototipo secreto del M3 E46 Touring, pero decidió no lanzarlo al mercado. Esto no ocurrió hasta 2022, con la introducción del modelo G81.

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