¡Todo un héroe! Un piloto salva a otro de las llamas tras un terrible accidente en Shanghai

Loek Hartog protagonizó un gesto heroico al rescatar a Ollie Millroy de entre las llamas tras un terrible accidente ocurrido este sábado durante la primera carrera del China GT en el Circuito Internacional de Shanghai.

Tras casi 20 minutos de carrera, en una lucha por la octava y la novena posición en la larga recta que conduce a la curva 14, Neil Verhagen, al volante del BMW #33 de 610Racing, se colocó a rebufo del Ferrari #37 de Harmony Racing, pilotado por David Chen, quien le cerró el paso a su rival.

El M4 se desvió hacia la derecha, poniendo dos ruedas sobre la hierba, y allí se volvió ingobernable debido a la lluvia que había caído por la mañana, llegando a rozar la parte trasera del 296 y haciendo que este, a su vez, se deslizara sin control fuera de la calzada y a lo largo de la zona verde.

Los dos coches fuera de control llegaron entonces a la siguiente curva cerrada, donde los demás competidores ya se disponían a tomarla; allí fue inevitable la colisión con el inocente Millroy, cuyo Ferrari de AAI Motorsports —golpeado lateralmente— quedó inmediatamente envuelto en llamas.

La bandera roja ondeada supuso el fin prematuro de la carrera y todos los implicados fueron trasladados al centro médico para recibir la atención necesaria. Millroy sufrió fracturas en cinco costillas, la clavícula, una mano y un dedo, además de una contusión en un pulmón.

Pero las imágenes que salieron a la luz posteriormente revelaron un panorama aún más dramático de lo que ya se había visto en directo por televisión, y la situación podría haber sido muy diferente. Y peor.

Hartog, que se encontraba cerca de la curva, detuvo su Porsche, salió corriendo y se acercó al Ferrari de Millroy, dándose cuenta de que el británico no se movía, aún inmóvil en el asiento mientras todo a su alrededor se estaba incendiando.

El piloto de Phantom Global Racing intentó primero acercarse por el lado del conductor, pero fue en vano debido a las altas temperaturas, por lo que intentó actuar por el lado opuesto, también sin éxito tras abrir y soltar la puerta. Finalmente, el holandés corrió a coger un extintor de las manos de un comisario que llegaba al lugar, apagó el fuego por el lado de Millroy, le desabrochó el cinturón de seguridad, lo agarró por debajo de las axilas y lo sacó a la fuerza del habitáculo.

Como ya se ha dicho, todo quedó grabado por la cámara on board instalada en el 911 de Hartog, quien tardó un total de 49 segundos entre bajarse del coche y rescatar a su compañero, en una secuencia que, literalmente, deja sin aliento.

"Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo tras lo ocurrido. Lo que presencié en la Carrera 1 fue aterrador, y me siento increíblemente aliviado al saber que Ollie está bien. Acabo de volver del hospital, donde fui a visitarlo. Los deportes de motor pueden recordarte muy rápidamente que hay cosas mucho más importantes que las carreras", comentó en las redes sociales el piloto de Porsche Motorsport, de 23 años, antes de relatar esos momentos aterradores.

"Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente ninguna decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente pensé que el piloto no podría salir por su propio pie, así que paré, bajé del coche y me acerqué al vehículo. Nunca tuve ninguna duda".

"Al reflexionar sobre lo sucedido, estoy realmente agradecido a las personas que me han rodeado a lo largo de mi vida y mi carrera, quienes me han enseñado a reconocer cuándo hay algo más importante que las carreras en lo que se está viviendo en el presente. Y este es precisamente un ejemplo clásico de ello".

"Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez conseguiría sacar a Ollie. Pero no se trata de lo que hice; estoy seguro de que muchas personas, en mi lugar, habrían reaccionado exactamente de la misma manera".

"Estoy agradecido de haberme encontrado en ese lugar y en ese momento. También te hace valorar el nivel de seguridad que a veces damos por sentado. Cuando ves un accidente tan violento y un incendio tan grande, entiendes exactamente lo que importa".

"Lo más importante es que Ollie esté bien. Hoy las cosas podrían haber salido muy de otra manera y estoy realmente agradecido de que no haya sido así".

Millroy respondió posteriormente dando las gracias a Hartog y contando su versión de lo ocurrido: "Esta noche sigo vivo, exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su vida para sacarme del coche".

"No recuerdo nada de lo que ocurrió entre los 30 segundos previos al accidente y la hora siguiente, pero recordaré su increíble acto de valentía durante el resto de mi vida. Algún día les contaré esta historia a nuestros tres hijos y, también a sus ojos, Loek será el mayor superhéroe de la historia".

"Esta noche estoy aquí tumbado con cinco costillas rotas, la clavícula fracturada, una mano y un dedo fracturados y un pulmón contusionado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias, Loek. Te debo la vida por tu gesto desinteresado de hoy".

"Gracias a todos por los mensajes de cariño. Intentaré responder ahora que tengo unos días que pasar en la cama. Esta noche contaré mis estrellas de la suerte, eso es seguro. Fern está en el avión de camino hacia aquí y yo estoy rodeado de mi equipo, mi familia taiwanesa, el Team AAI".

"Mañana me esperan un par de intervenciones quirúrgicas para volver a poner todo en su sitio, y luego unas semanas de reposo aquí antes de poder volver a pilotar. Gracias a Ferrari por haber construido un coche capaz de soportar ese impacto, y lo siento por nuestro equipo AAI Motorsports y por mi compañera de equipo Yin Yu Chen, que hoy han perdido a su 'cohete' de carreras. Ahora es el momento de reconstruir, recuperarse y volver a la acción".

Rescate poco rápido

Otro aspecto que se aprecia en las imágenes de la cámara on board de Hartog es la lentitud con la que llegaron los servicios de rescate. En concreto, el piloto de Porsche tuvo que correr al encuentro de un par de comisarios que se dirigían al lugar a un ritmo nada rápido.

La copiloto de Millroy, Yin Yu Chen, quiso aportar su punto de vista, lo que supone una crítica notable —y totalmente acertada— a la falta de rapidez de los responsables, sobre todo en un circuito que también acoge la F1 y que, por lo tanto, exige la máxima preparación por parte de todos.

"Hoy ha sido un día terrible para todo nuestro equipo. Tras el accidente de Ollie Millroy, nuestro coche se incendió justo después de que él se saliera de la pista. Durante aproximadamente un minuto y medio, Ollie permaneció solo en el coche sin ninguna intervención inmediata por parte de los bomberos ni de los servicios de rescate. No había comisarios de pista, ni ambulancias, ni ningún tipo de ayuda para apagar el incendio o socorrer al piloto", comenta Chen.

"Igualmente difícil de aceptar fue escuchar a los comentaristas informar con indiferencia de que el piloto estaba 'bien' y que había 'salido del coche por sí mismo'. Dada la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la pista, una descripción tan superficial e imprecisa de la situación resulta profundamente preocupante".

"Por eso, debo dar las gracias a Loek Hartog por todo lo que ha hecho hoy. No dudó ni un instante en detenerse y socorrer a Ollie en el momento en que más necesitaba ayuda. ¡Una auténtica leyenda!".

"Ollie no es solo un compañero de equipo, sino un amigo de la familia desde hace 13 años. Nunca en mi vida como piloto había vivido una experiencia tan traumática. Entendemos perfectamente que los deportes de motor conllevan riesgos".

"Sin embargo, las medidas adoptadas por los organizadores tras el accidente de hoy, en particular la falta de una respuesta inmediata y adecuada ante la emergencia, son algo que no podemos aceptar. La seguridad de los pilotos y de los miembros del equipo debe ser siempre lo primero. Lo que ha ocurrido hoy y la forma en que se ha gestionado la situación son realmente inaceptables".

"Dada la forma en que los organizadores han gestionado el accidente de hoy, el equipo y yo hemos decidido retirarnos del campeonato y no participaremos en ninguna otra prueba del China GT. Gracias a todos los que hoy se han ofrecido a echar una mano, y le deseo a Ollie una pronta recuperación. No solo eres mi compañero de equipo, sino también mi amigo, mi mentor y, estoy bastante segura, también el mejor compañero de golf de mi padre".