Los planes de la A1GP, nueva F1 de países: equipos, pilotos, carreras...

La categoría original, creada en el 2005, fue considerada como un éxito, y atrajo a muy buenos equipos y pilotos, como Nico Hulkenberg, al que le sirvió como trampolín a la Fórmula 1. A eso se le sumaba el concepto de naciones que luchaban entre sí, muy parecido al fútbol, y llamaba la atención de los aficionados.

Sin embargo, no funcionó en términos comerciales, y todo se vino abajo en 2009. Los primeros intentos de revivirlo con los coches existentes resultó defectuoso, y el nuevo proyecto no comparte nada con el original, tan solo el nombre y la idea general.

Aunque es fácil mostrarse escéptico, el plan debe tomarse en serio por el hombre que hay detrás, Sir Keith Mills, una pieza clave en la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y sus otros planes deportivos entre los que se incluye la Copa América, algo que requiere niveles similares a los de la Fórmula 1.

Su Origin Sports Group ha identificado la A1GP como su próxima aventura, y para ponerla en marcha ha contratado a Marcin Budkowski, antiguo director del equipo Alpine durante la temporada 2021, para supervisar todo. Antes de ir a Enstone, el polaco trabajó en Ferrari y McLaren, además de en la FIA, y su experiencia y contactos le ponen en una situación privilegiada para llevar a cabo un proyecto de esas características.

"El reto es grande", dijo Budkowski a Motorsport.com. "Creo que es una idea que tiene mucho mérito, es un proyecto emocionante, pero también para mí es un gran desafío empezar algo desde cero y construirlo, así que pienso que la combinación fue lo que me decidió a involucrarme en esto. Origin es un grupo de derechos deportivos, marketing y eventos, así que siempre están buscando nuevas oportunidades".

"Uno de los chicos se topó con esta oportunidad, hizo un análisis del mercado de los deportes de motor, elaboró un plan de negocio en torno a él y todo cobró sentido", continuó Budkowski. "Origin tiene empresas de gran éxito en la vela y el golf. Tienen mucha experiencia y son gente muy seria, Sir Keith Mills no pondría su nombre en este proyecto si no fuera serio y muy sólido en cuanto a sus cimientos".

El polaco subrayó que la nueva A1GP no tiene nada que ver con la categoría original, tan solo utilizan su nombre, que todavía tiene cierta reputación: "Es un renacimiento del concepto, no es un renacimiento del campeonato A1GP, es uno nuevo, pero con la misma idea. Origin compró los derechos de la A1GP y de la Copa del Mundo de Automovilismo que quedaron disponibles el año pasado, así que tenemos los derechos y las marcas registradas, seguimos utilizando el antiguo logotipo, pero habrá un cambio de marca, es temporal".

Mills y su empresa aportan bases sólidas, pero necesitan una inversión sustancial para hacer despegar el proyecto, por lo que crear una nueva categoría desde cero y fabricar todos los coches no será barato: "En estos momentos estamos recaudando en los mercados una cantidad de dinero bastante importante, crearemos una organización y un campeonato, construiremos los monoplazas, organizaremos la logística, etcétera, todo tiene que estar previsto".

"Esas conversaciones son muy positivas y están muy avanzadas. Y nuestro objetivo es cerrar la recaudación de fondos antes del verano y empezar a avanzar. En nuestro esfuerzo por sentar unas bases sólidas para un campeonato sostenible desde el punto de vista comercial, avanzaremos los siguientes pasos una vez que hayamos asegurado toda la financiación que necesitamos, pero todo lo que puedo decir es que en esta fase es muy positiva, ha avanzado significativamente y somos optimistas en cuanto a la obtención de todos los fondos que necesitamos", explicó.

Budkowski afirma que no faltan socios potenciales y que "mucha gente ha expresado su interés". Sin embargo, la pregunta obvia es si el renacimiento de la A1GP tiene sentido comercial para Origin o para cualquier otra empresa, puesto que la última vez fracasó, y la lista de proyectos similares como la Superleague Formula, Grand Prix Masters o las W Series con contratiempos financieros es larga: "Me resulta difícil comentar las otras categorías, porque no conozco su modelo económico, su plan de negocio, no sé cómo de sólido es su respaldo".

"Hemos investigado a fondo la A1GP original, y lo que está claro es que, desde el punto de vista del producto de consumo, atraía a un público bastante bueno. Dependía del lugar, pero los aficionados venían a verlo y lo disfrutaban, y los números de televisión eran muy respetables", dijo el polaco. "Se benefició de una buena cobertura, pero el modelo comercial tenía algunos fallos, no quiero usar palabras fuertes, pero no todo a prueba de balas, en cuanto a la parte financiera. Estamos construyendo algo desde cero y sobre cimientos sólidos".

¿Qué lecciones se han aprendido del fracaso de la A1GP original?

"El modelo comercial de los equipos y de las distintas partes interesadas no era lo suficientemente bueno", afirmó Budkowski. "Y como ocurre a menudo en el automovilismo, hay equipos que son comercialmente insostenibles, porque no tienen suficiente dinero para funcionar, o porque el modelo de negocio de una escudería no es lo suficientemente fuerte y sólida, y empiezan a fracasar".

"Entonces no tienes suficientes coches en la parrilla, y el promotor no está contento, o los espectadores, porque el espectáculo no es lo suficientemente bueno. Empiezas a perder sedes o público, y todo empieza a derrumbarse", continuó. "En la construcción de nuestro modelo financiero hemos dedicado mucho esfuerzo a crear un modelo que sea extremadamente sostenible desde el punto de vista comercial, para los equipos, para las sedes, para los promotores, para todos los implicados".

"Ya estamos manteniendo conversaciones con sedes y promotores. El modelo que les presentamos es sumamente interesante, a una fracción del coste o de lo que es necesario para organizar un evento de Fórmula 1, y lo mismo ocurrirá con el modelo de los equipos", dijo. "Uno de los pilares de lo que estamos construyendo es la sostenibilidad comercial de todos los actores implicados".

"Nuestro objetivo son 20 países, con dos pilotos por país", expresó Budkowski. "Tenemos un modelo bastante innovador para el funcionamiento del campeonato, el formato del fin de semana de carreras también lo es, y muy diferente a todo lo que se ve actualmente. El modelo sería que los equipos se gestionaran de forma centralizada, y eso es porque necesitamos un campeonato que tenga equipos fuertes que no corran el riesgo de derrumbarse, y no aparecer en la siguiente carrera".

"Así que nos encargaremos de crear los conjuntos, gestionarlos, contratar a los pilotos, encontrar patrocinadores, etc., y el objetivo es que, después de dos o tres años, todos sean independientes, además de que al cabo de dos o tres años, cuando todo sea estable y próspero, y esperemos que tenga éxito, se presente la oportunidad de comprar las franquicias y gestionar cada uno de ellos", aseguró el polaco.

¿Y el paquete técnico? Todavía no se han concretado los detalles, aunque el antiguo director técnico de Fórmula 1, Mike Gascoyne, está implicado, lo que sugiere que su empresa podría dirigir el proceso de diseño, y el plan es que sean unas especificaciones "un poco por encima de la Fórmula 2, o Indycar".

La nueva A1GP espera correr en circuitos de grado 2 de la FIA y tener más disponibilidad: "Estamos hablando con varios proveedores, consultorías aerodinámicas, fabricantes de monoplazas, fabricantes de motores, etc., y el énfasis se pondrá en tener un coche que sea muy manejable, divertido de conducir, una plataforma muy estable, con muy buenas características, para que los pilotos puedan realmente apretar y puedan realmente disfrutar de la conducción de esos monoplazas".

"Nos apasiona crear un campeonato en el que las carreras sean realmente buenas, en el que los pilotos disfruten pilotando esos coches y los lleven al límite. Con monoplaza iguales que sean interesantes de conducir y con un buen nivel de pilotos, cumpliremos todos estos requisitos", añadió Budkowski.

El hecho de que la categoría parta de cero permite abordar los problemas ecológicos: "También nos centramos en la sostenibilidad medioambiental. Con un calendario diseñado para minimizar los requisitos logísticos y de transporte, que son los que más contribuyen a la huella de carbono del automovilismo, y comprometiéndonos a utilizar combustibles 100% sostenibles desde el principio, pero también a través de varios aspectos del diseño y el funcionamiento de los monoplazas, por lo que al final tenemos un impacto medioambiental mucho menor que cualquiera de las otras grandes categorías existentes".

Como se ha señalado, cada país contará con dos pilotos, con una mezcla de experiencia y juventud, incluyendo a "gente que compite en Fórmula 1 o que ha corrido en campeonatos de automovilismo de alto nivel".

Budkowski no aclaró cómo funcionará exactamente, pero insinuó que ambos participarán en cada fin de semana de competición. Si todo va según lo previsto, el primer evento tendrá lugar dentro de unos 18 meses, centrándose en las carreras del invierno europeo, pero el calendario es flexible.

El éxito de la A1GP dependerá de varios factores, entre ellos el interés de los aficionados y los inversores, aunque la A1GP original sugería que había ganas por una campeonato basada en equipos nacionales, y Budkowski esperaba "ofrecer realmente una alternativa a algunos de los otros campeonatos" y "atraer a la base tradicional de aficionados al automovilismo, pero también a la gente que disfruta con el deporte y disfruta apoyando a su nación".

