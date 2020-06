Sordo repasa su presente y futuro... y el del WRC

El WithU Experiences fue una gran oportunidad de volver a ver a Dani Sordo en el Hyundai i20 Coupé WRC después de muchos meses de parón debido a la pandemia de coronavirus. La última vez que el español compitió con su i20 fue en el Rally de México, una carrera en la que una serie de problemas le obligaron a retirarse.

En el evento organizado en la Toscana por el patrocinador del Hyundai Rally Team Italy, también estuvieron pilotos de MotoGP y, junto a Sordo, el director del equipo oficial Andrea Adamo.

Sordo ocupó un nuevo rol, el de instructor para los pilotos de motos, y además se puso el mono, los guantes y el casco para volver al i20 WRC y rodar por los caminos habitualmente utilizados para el Rally Il Ciocco.

"Es una situación nueva para mí la de ser instructor", decía Sordo a Motorsport.com mientras enseñaba a los pilotos de MotoGP cómo se maneja la versión i20 R5. Allí pudimos hablar con él y, tras la galería, puedes disfrutar de la entrevista.

¿Te gustaría probar una moto?

"Sí, por supuesto, ¡aunque sé que no sería tan rápido! Es una categoría completamente diferente, así que hacen falta pelotas y un poco de locura para hacerlo. Estos tipos lo tienen, pero algún día me gustaría probar si hubiera una oportunidad".

Pasemos a tu temporada 2020, ¿cuántos rallies harás?

"Todavía no lo sé, depende de cómo se ponga el campeonato y cuáles sean los objetivos del equipo. La situación aún es complicada de resolver, hay muchas incógnitas, así que ya veremos".

La semana pasada, tus compañeros de equipo probaron la nueva aerodinámica del i20 WRC en Finlandia, ¿sabes cómo fueron las pruebas?

"Sí, hablé con los chicos del equipo y mis compañeros. No es un gran cambio, pero creo que la prueba salió bien. Después de 3 meses en casa, era un momento especial por volver al volante, ¡y hacerlo en las pistas rápidas de Finlandia es aterrador! De todos modos, sé que el equipo está trabajando duro para mejorar el coche todos los días".

En el mundial actualmente es fundamental la aerodinámica...

"Los WRC Plus actuales son coches realmente geniales y la aerodinámica es muy importante para que funcionen bien. Al principio, la gente no pensaba que esta fórmula fuera buena, pero ya todos cambiaron de opinión".

¿Qué piensas del nuevo calendario que tendrá el WRC?

"Hay buenas carreras, parece que se unirán algunas del ERC, que tiene una organización excelente, como pude ver hace dos años cuando fui al Barum Rally con el i20 R5. En general, lo importante es tener rallies con historia y con tradición, es genial cuando hay tantas personas animándonos. Pero también es fantástico pensar en ir a carreras como Ypres con los WRC, que son aún más fuertes. Creo que Estonia merece una carrera en el mundial, siempre hacen todo lo posible para tener los WRC en acción y hay mucho interés allí. A mí me gusta mucho Nueva Zelanda, pero también entiendo que ir allí no es posible en un momento como este".

Toyota ha demostrado ser muy rápido en los últimos años, ¿qué crees que hará falta para llegar a su nivel?

"Bueno... ¡el año pasado fuimos nosotros los más rápidos porque ganamos el campeonato de constructores! Pero sí, es cierto, Toyota es muy fuerte y creo que tiene una ventaja en rendimiento porque el Yaris es un coche más pequeño y fácil de conducir que el i20. Se vio que seguirá siendo igual este año porque sus tres pilotos, Evans, Rovanpera y Ogier, fueron inmediatamente muy fuertes en el debut. El Hyundai es un coche excelente, pero para sacar los mejores tiempos siempre tienes que llevarlo al límite. Neuville y Tanak lo hacen muy bien, son realmente rápidos. El equipo está trabajando para mejorar, probablemente no podremos estar al mismo nivel que el Toyota en algunos rallies, pero hay otros en los que podemos vencerlos".

¿Crees que hay diferencia de motores?

"Nunca he conducido un Toyota, así que no puedo decirlo. Creo que la mayor diferencia está en el chasis y la aerodinámica porque al final el motor es potente en todos los coches WRC, pero esas dos cosas marcan la diferencia, especialmente en las curvas".

Para 2020 se habla de un sistema híbrido en el WRC, ¿qué piensas sobre ello?

"Sinceramente no conozco muy bien las reglas, pero admito que no soy un gran admirador de lo híbrido. Traerán algo nuevo y bueno, no lo dudo. Lo híbrido y lo eléctrico aportan mucha potencia que se puede usar muy rápido, ¡pero yo presto mucha atención al sonido de los coches! Cuando vas a un rally obviamente es genial ver los coches patinar y girar, pero la diferencia la marca el ruido de los motores. No hay nada más bonito que escuchar a los coches acercarse lentamente y de repente verlos aparecer detrás de las curvas".

Entonces, ¿valoras más el ruido que el rendimiento en este caso?

"No dudo que una batería en el coche pueda darte más potencia, pero para mí este sonido del motor no tiene comparación. Recuerdo que cuando era pequeño, iba a ver las carreras y la gente gritaba tan pronto como escucharan a alguien llegar: 'Aquí está, ¡aquí está!", gritaban todos solo porque se podía escuchar el rugido. Es bonito, incluso cuando enciendes el coche. Probé un coche eléctrico del WRX y no se escuchaba nada. Como la Fórmula E, muy potente y con buenas carreras, pero no hay ruido".

Hablando del futuro, ¿cuándo crees que negociarás la renovación con Hyundai?

"Aún no lo sé, en primer lugar intentemos reanudar la temporada y veamos qué planes tiene Hyundai. Veamos cómo van las cosas, tal vez me propongan ser mecánico, ¡que es un trabajo que puedo hacer y me gusta! [se ríe]. Pero obviamente prefiero pilotar, así que me voy a centrar ahora en el reinicio del campeonato. Iremos al Rally de Alba y al Rally de Roma Capitale, espero hacerlo bien porque de lo contrario habrá problemas para mi futuro. No, es broma... aún hay tiempo para discutirlo y es importante hacerlo bien a nivel de equipo, luego las cosas individuales serán discutidas a su debido tiempo".