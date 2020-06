Elkann, los Sainz, Alonso y más, unidos por una buena causa

Los deportistas internacionales, y los españoles en especial, han demostrado en los últimos cuatro meses su solidaridad de multitud de formas, tratando de devolver a los aficionados todo el apoyo que les han dado desde siempre.

Una de ellas fue la que Pau Gasol y Rafa Nadal promovieron a finales de marzo, con la intención de recaudar fondos para Cruz Roja y su programa Cruz Roja Responde. La ONG ha estado abasteciendo de material sanitario y ayudando a las familias más desfavorecidas todo este tiempo.

Este miércoles, Acción contra el Hambre presentó su nueva iniciativa para tratar de ayudar a 6 millones de personas que pueden quedar excluidas, sin empleo ni alimentos, ante los efectos de la pandemia por COVID-19. Entre las caras visibles están Fernando Alonso, Carlos Sainz padre e hijo o el cantante Alejandro Sanz.

Bajo el lema #NoNosRendiremos (o #NeverGiveUp en inglés), la ONG, en colaboración con la Fundación, de Lapo Elkann, hermano de John, presidente del grupo FIAT, pretende recaudar fondos para prover de tarjetas monetarias para comprar alimentos a miles de familia en España, así como evitar la brecha digital que algunos niños han sufrido durante el confinamiento a la hora de seguir con sus estudios.

“Para mí es un honor representar un poco a todos los españoles que nos hemos sumado a esta campaña contra el hambre potenciada por la fundación de Lapo Elkann. Es obvio lo que ha pasado y no podemos ser insensibles a esta situación, con infinidad de familias sufriendo con esta pandemia", comentó Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, este miércoles en una videoconferencia.

"Los españoles somos solidarios, no podemos no mirar al lado y a los demás, y estoy convencido de que somos capaces de dar una buena respuesta ante esta situación. No vamos a mirar para otra parte y aquí vamos a estar para ayudar lo máximo posible en esta campaña contra el hambre. Esto hay que hacerlo sí o sí".

"Por primera vez en nuestra historia respondemos a una emergencia en España. Desde el inicio de la pandemia estamos al lado de las familias más vulnerables, ayudándoles a llenar su carro de la compra, proveyéndoles de internet para seguir estudiando y con programas de inserción laboral para que, cuando todo pase, nadie se quede atrás", dicen desde la organización, que facilita un enlace con toda la información.