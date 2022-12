Cargar el reproductor de audio

La Race Of Champions (o Carrera de Campeones) regresa a la estación de Pite Havsbad, en el norte de Suecia, los días 28 y 29 de enero, para competir en un trazado situado sobre el helado mar Báltico, una nueva fórmula basada en la nieve y el hielo que tuvo una gran acogida a principios de este año.

Rosenqvist, Neuville y Drugovich harán su debut en la Carrera de Campeones cerca del Círculo Polar Ártico, junto con los veteranos Tom Kristensen y David Coulthard. Se unen a los ya confirmados Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Jamie Chadwick, Johan Kristoffersson, así como Petter y Oliver Solberg.

Esto significa que la alineación del ROC 2023 cuenta con nombres de la F1, F2, IndyCar, Le Mans, W Series, WRC y World Rallycross, a falta de que se terminen de anunciar todos los inscritos para la segunda visita a Suecia.

"Estoy encantado de debutar por fin en la Carrera de Campeones", dijo Felix Rosenqvist, piloto de la IndyCar conocido por su versatilidad a la hora de ser rápido con cualquier coche. "Es un evento que he seguido durante toda mi infancia hasta hoy, y de hecho asistí una vez en Wembley con mi padre hace unos años".

"Siempre me ha gustado el reto de conducir coches diferentes, y mi carrera se ha forjado en gran medida por esa curiosidad, así que estoy tremendamente emocionado de probarme en la ROC y de hacerlo delante de mi afición en Suecia", comentó.

Neuville, cinco veces subcampeón del WRC y que se une al grupo tras su victoria en la última prueba del curso 2022 en Japón, añadió: "Es una carrera que siempre he querido hacer y estoy deseando competir sobre nieve y hielo en el Mar Báltico helado junto a leyendas del automovilismo".

"Conducir en ese tipo de superficie promete ser muy divertido y espero poder utilizar mi experiencia del Rally de Suecia para rendir al máximo", expresó el belga.

El piloto reserva de Aston Martin en F1, Felipe Drugovich, que selló el título de la F2 de 2022, dijo: "Es una oportunidad increíble llegar a correr contra tantos grandes nombres en la Carrera de Campeones".

"Será duro para mí pasar del asfalto a la nieve y el hielo por primera vez, pero intentaré aprender lo más rápido posible. Pase lo que pase será muy divertido y una experiencia fantástica", aseguró el brasileño.

Kristensen y Coulthard, habituales del evento, elogiaron la camaradería entre los pilotos de la ROC como una razón clave para seguir regresando, con Kristensen en línea para su 17ª participación.

"Lo que me hace volver a la Carrera de Campeones año tras año es la camaradería entre los pilotos. Ha sido un privilegio enfrentarme a leyendas de tantos ámbitos del automovilismo a lo largo de los años, y también a muchas futuras estrellas", dijo Coulthard.

"La última vez fue Kristensen quien me eliminó, pero gracias a todo el espíritu de la ROC, corres duro, pero no te amargas cuando pierdes. Aunque eso no impedirá que quiera volver a por él en enero...".

