Cada vez queda menos para la Race Of Champions 2023, y se siguen dando a conocer los nombres que conformarán la lista de inscritos para la tradicional prueba nórdica.

Como es habitual, los pilotos participantes viajarán a Suecia, donde el último fin de semana de enero se disputará la 'Carrera de los Campeones'.

En esta ocasión, se ha confirmado la presencia de dos pilotos que competirán en representación de Estados Unidos: Travis Pastrana y Tanner Foust.

Pastrana es todo un habitual en ese tipo de eventos, y la de 2023 será la novena ocasión en la que se traslade a Pite Havsbad. Su carrera está marcada por la gran heterogeneidad de disciplinas y categorías, y en su palmarés destacan 11 medallas de oro de los X-Games, seis títulos del Rally America y una corona del Nitro Rallycross.

"Siempre me ha gustado la Race Of Champions, aunque he ido acumulando un amplio historial de lesiones a lo largo de los años: una vez corrí en París con una pierna rota y este año me rompí la pelvis haciendo salto base la semana anterior", declaró Pastrana.

"Así que supongo que no puedo decir que me haya suavizado mucho con los años... ¡y puede que ahora tenga que tomar nota mental para asegurarme de que me mantengo en forma para estar allí en enero!"

Su objetivo para la edición 2023 es claro: "Ganar la primera Copa de Naciones ROC de Estados Unidos desde 2002".

Foust presenta un perfil bastante similar al de Travis, con experiencia en drifting, en los X-Games, en Rallycross, e incluso como especialista para películas de Hollywood.

El veterano piloto norteamericano, que actualmente milita en las filas de McLaren en la Extreme E, tomará la salida del evento escandinavo por segunda vez en su trayectoria.

"Ha pasado demasiado tiempo desde mi última visita, pero estoy encantado de tener la oportunidad de competir contra una alineación tan increíble de grandes del automovilismo de todo el mundo", comenta Tanner.

"También he participado en carreras sobre hielo, así que espero poder utilizar esa experiencia para ayudar al equipo estadounidense y, quizás, incluso sorprender a los equipos nórdicos. En cualquier caso, salir con Travis siempre es especial".

Pastrana y Foust se unirán a grandes personalidades del automovilismo, como los pilotos de Fórmula 1 Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, David Coulthard o Mika Hakkinen.

Petter y Oliver Solberg, padre e hijo, defenderán su título de la Copa de Naciones 2022, mientras que Johan Kristoffersson, cuatro veces campeón del mundo de rallycross, y Jamie Chadwick, tres veces campeona de las W Series, también vuelven.

Entre los nuevos nombres en la alineación se incluyen el actual campeón de la Fórmula 2 y piloto reserva de Aston Martin en Fórmula 1 Felipe Drugovich, el cinco veces subcampeón del WRC Thierry Neuville y la estrella de Arrow McLaren en IndyCar Felix Rosenqvist.

