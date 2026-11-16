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El primer avión de Etihad del mundo con los colores de McLaren surca los cielos tras la victoria de Norris

El Boeing 787 Dreamliner de McLaren x Etihad ha realizado su primer vuelo

Publicado: 16 nov 2026, 13:01

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Avión McLaren x Etihad

McLaren y su socio Etihad han llevado a cabo lo que podría considerarse la mayor muestra de colaboración de la historia de la Fórmula 1: han decorado un Boeing 787 Dreamliner al completo con la famosa decoración color papaya del equipo, además de crear una gama de ropa de estar por casa muy exclusiva para los pasajeros con motivo de la ocasión.

El impresionante nuevo avión de Etihad Airways y McLaren Racing, decorado con los colores del equipo, completó esta semana su primer vuelo, que le llevó de Abu Dhabi a Madrid, menos de un mes antes del Gran Premio de Abu Dhabi, patrocinado por Etihad, y solo unos días después de la reciente victoria de Lando Norris en Brasil.

Es la primera vez que un equipo de F1 aparece en un avión de fuselaje ancho, y los aficionados a la F1 podrán ver el avión mientras lleva esta colaboración por todo el mundo, conectando Abu Dhabi —sede de Etihad— con destinos como Dublín, Milán, Viena, Bali, Bangkok y Delhi.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, afirmó: "Es fantástico ver cómo nuestra colaboración con Etihad Airways cobra vida de una forma tan única. Estamos deseando ver nuestro característico color papaya surcando los cielos".

En un acto de presentación que batió récords, celebrado en las instalaciones de Etihad Engineering en Abu Dhabi, se desveló la decoración con la mayor revelación kabuki de una sola pieza del mundo, tal y como lo ha verificado Guinness World Records.

En su intervención durante la presentación, el director ejecutivo de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó: "La Fórmula 1 tiene una capacidad extraordinaria para conectar a las personas y generar emoción más allá de las fronteras, y junto con McLaren tenemos la oportunidad de acercar aún más a los aficionados a la acción y crear momentos memorables para ellos en todo el mundo. Estoy deseando ver el avión surcando los cielos".

Colección especial

Etihad se asoció con McLaren en febrero de este año y esta última iniciativa es otro ejemplo más de cómo están dando vida a su colaboración más allá del circuito, a través de experiencias únicas para aficionados e invitados.

El lanzamiento de la edición especial de ropa de casa representa una iniciativa verdaderamente única para los aficionados fruto de esta colaboración, y ha dado lugar a algunas de las prendas de F1 de edición limitada más exclusivas, únicas y difíciles de conseguir que se hayan producido jamás.

Estas prendas de diseño especial solo podrán obtenerlas los aficionados que vuelen en las cabinas premium de Etihad, exclusivamente en los aviones con los colores de McLaren, hasta el 18 de noviembre, y la iniciativa se ampliará a toda la flota de largo recorrido hasta después del Gran Premio de Abu Dhabi.

Los pasajeros de clase Business recibirán un modelo de cuello redondo, mientras que los que viajen en Primera y The Residence recibirán una variante exclusiva con cuello de cremallera. Ambas prendas llevan las marcas de Etihad y McLaren Racing, con detalles en el característico color papaya de McLaren Racing.

Para conmemorar el primer vuelo, los pasajeros del avión también recibieron tarjetas conmemorativas y galletas con el logotipo de la marca, mientras que los pasajeros que viajaban en clase Business recibieron gorras y tarjetas firmadas por Norris y su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Espectáculos espectaculares

El compromiso de larga duración de Etihad con el mundo del automovilismo comenzó como patrocinador principal del Gran Premio de Abu Dhabi en 2009 y, desde la primera carrera, uno de los aviones de Etihad ha sobrevolado a baja altura el circuito de Yas Marina, creando un momento emblemático justo antes de que comience la carrera.

El primer vuelo de exhibición lo protagonizó un Airbus A340 con los colores de Etihad; posteriormente, en 2019, el avión pasó a ser un Boeing 787 Dreamliner —como el que ahora luce los colores de McLaren—, que sobrevoló el circuito a unos 600 pies de altura (unos 182 metros).

El año pasado, el superjumbo Airbus A380 acaparó el protagonismo, acompañado por la patrulla acrobática que dibujó estelas con los colores de la bandera de los Emiratos Árabes Unidos, mientras la compañía seguía ampliando el espectáculo previo a la carrera, que se ha convertido en una parte muy popular del evento.

McLaren ha participado en numerosas actividades creativas con sus socios a lo largo de los años, entre ellas un monoplaza de F1 'rascable' en Las Vegas el año pasado, un coche en 'modo sigiloso' en Singapur en 2023 y un 720S de carretera con los colores de Gulf en 2021, pero ninguna, literalmente, ha sido más grande que esta.

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