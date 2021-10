Los planes de Ben Sulayem, candidato a presidente de la FIA, para duplicar el deporte motor

Mohammed ben Sulayem será uno de los dos nombres que aspiren a presidir la FIA en las elecciones de diciembre como sucesor de Jean Todt. Busca ocupar el puesto más poderoso del automovilismo. como jefe de la federación mundial que posee y regula la F1 y los demás campeonatos mundiales. Si tiene éxito, Ben Sulayem será el primer no europeo en dirigir la FIA..

Este hombre de 59 años es una de las figuras más destacadas del automovilismo de Oriente Medio. Ex campeón regional de rallies como piloto, es presidente de la federación de automovilismo de los Emiratos Árabes Unidos y desde 2008 forma parte del Consejo Mundial del Deporte Motor como vicepresidente deportivo de la FIA.

Mohammed Ben Sulayem.

Entonces... ¿por qué ha decidido presentarse a la presidencia de la FIA?. "El automovilismo me ha dado mucho, la mayor parte de mi vida", dice Ben Sulayem. "Como piloto durante 20 años he ganado 14 veces (el Campeonato de Oriente Medio de rallies), y luego me convertí en organizador a cargo del automovilismo en mi país. Creo que ha llegado el momento de devolver algo al deporte y a la federación. Me apasiona hacer un cambio y mejorar, seguir algunos pasos pero también evolucionar".

Ben Sulayem lleva tiempo sopesando la posibilidad de presentarse a la presidencia de la FIA y la retirada de Todt después de tres mandatos le brinda la oportunidad. Recientemente ha publicado su manifiesto y se presenta con una candidatura que promete aumentar la participación en el deporte en todo el mundo, así como una mayor transparencia financiera.

Mohammed Bin Sulayem con Jean Todt, presidente de la FIA.

La visión de Ben Sulayem para dirigir la FIA difiere de la de Todt y de la de su vicepresidente Graham Stoker, que será el oponente de Ben Sulayem en las elecciones, en un aspecto clave: emplearía a un director general para dirigir la Federación. Con Todt y su predecesor, Max Mosley, el Presidente dirige la FIA, mientras que sus dos pilares, el deporte y la movilidad (transporte por carretera), son gestionados cada uno por un Secretario General. Esta nueva visión crearía un nuevo papel muy poderoso y de esa manera la FIA funcionaría más como una empresa.

"La gestión del día a día no corresponde al Presidente", dice. "No quiero microgestionar. Quiero ser un Presidente, dirigir, pero entregar el día a día a un CEO, que pueda unir el deporte y la movilidad".

Si es elegido, él y el director general que designe harán hincapié en el aumento de la participación, con la promesa de duplicar el número de participantes en carreras en todo el mundo en cuatro años.

Ben Sulayem argumenta que si Finlandia, con una población de 5,5 millones de personas, tiene 11.000 titulares de licencias de competición, hay un enorme potencial de desarrollo en China e India, que sólo tienen unos 4.000 titulares de licencias cada una.

¿Y cómo lo hará? Pone el ejemplo de los Cross Car, que es el concepto de la FIA para los rallies de bajo coste, esencialmente un buggy todoterreno con motor de moto. Como los karts, es una puerta de entrada a las carreras en circuito.

"Es necesario tener vehículos accesibles en el nivel de iniciación", dice. "Empezamos con algo llamado Cross Car. Y fue increíble, creo que es el futuro. Pero los costes debían ser de unos 8.000 euros, no más. Y luego pasó a 25.000 euros. Si miras a la India y China, tienen motores, ¿por qué nos imponemos a ellos? ¿Tomamos el proyecto, nos aseguramos de supervisar y aplicar las normas de seguridad en él y les dejamos ir a sus propios campeonatos locales y regionales? Si nos ponemos como objetivo en cuatro años duplicarlo, es alcanzable".

"La Fórmula 1 y el WRC están en buena forma, son muy saludables. Pero el mundo necesita más que eso. Es decir, estamos hablando de nivel local o regional, necesitas participación local, necesitas eventos locales y necesitas eventos regionales. Eso sólo puede ocurrir si lo hacemos de forma accesible".

Además de intentar duplicar el número de participantes en el automovilismo, Ben Sulayem quiere potenciar los centros regionales de automovilismo y tener una mayor transparencia en el aspecto financiero de la Federación.

"La parte financiera de la FIA no es saludable, queremos echar un vistazo a las finanzas y a las pruebas para que la FIA vuelva a ser un negocio positivo", afirma. "La transparencia y la responsabilidad son muy importantes si quieres que te tomen en serio en el mundo. Así, por ejemplo, las cuentas de la FIA, cuando quisimos echarles un vistazo, fueron muy difíciles de conseguir o de obtener. Así que creo que deberíamos seguir a las principales federaciones del mundo, como el COI, del que formamos parte, y en cuya página web se pueden ver todas las cuentas".

El compañero de Ben Sulayem como vicepresidente deportivo es el antiguo copiloto campeón del mundo de rallies, Robert Reid, mientras que otro nombre llamativo en su candidatura es el de la esposa de Bernie Ecclestone, Fabiana, que se presenta como vicepresidenta deportiva para la región sudamericana.

Bernie Ecclestone habla con Mohammed Bin Sulayem.

Las elecciones tendrán lugar el 17 de diciembre en París. Será un momento importante para el deporte porque, con todos los retos que afronta el automovilismo, desde las preocupaciones por el medioambiente hasta la necesidad de una mayor diversidad, los próximos cuatro años serán importantes para fijar el rumbo del futuro.