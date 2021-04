Londres - 23 de abril de 2021. Motorsport Network, la plataforma digital integrada que es la referencia para millones de aficionados al automovilismo y las carreras, ha confirmado hoy que su división de negocio de licencias de imágenes premium, Motorsport Images, ha adquirido la Maggi&Maggi Collection para enriquecer, aún más, su biblioteca de clase mundial, compuesta por más de 26 millones de imágenes.

La colección comenzó en 1984, cuando Silvano Maggi inició su proyecto: fotografiar todos los Ferrari que se habían producido para una revista semanal en Italia, que publicaba imágenes completas de un Ferrari de producción y otro de competición cada semana. Este proyecto continuó durante años, cubriendo muchos cientos de modelos de Ferrari. En la década de 1990, Paolo, el hijo de Silvano, catalogó todas las fotos en una base de datos que hoy alberga cerca de 100.000 imágenes, representando una de las bibliotecas de imágenes más completas de los coches de producción de Ferrari en todo el mundo.

Motorsport Images es conocido mundialmente como el recurso fotográfico definitivo para todo lo relacionado con el automovilismo y las carreras, con más de 26 millones de activos, desde 1895 hasta lo que ocurre en la pista hoy en día. Tiene la única historia ininterrumpida del mundo de 70 años de Fórmula 1 con imágenes de todos los grandes premios. Suministra contenidos visuales a plataformas editoriales y productores de contenidos, además de trabajar directamente con marcas y otros clientes B2B para crear campañas publicitarias atractivas y emocionantes. La colección incluye una amplia, y a menudo exclusiva, cobertura que incluye la historia completa de la Fórmula 1, los primeros vehículos motorizados y la historia de las 24 Horas de Le Mans, a las que Ferrari volverá en 2023 tras un paréntesis de 50 años.

La Colección Maggi & Maggi encaja perfectamente con Motorsport Images y con el negocio más amplio de Motorsport Network, que ha establecido un poderoso ecosistema de contenidos y eventos al servicio de una comunidad global de propietarios y entusiastas de Ferrari. FerrariChat es la mayor comunidad online de Ferrari del mundo. Cabe recordar que el archivo Colombo, la mayor colección privada del mundo de imágenes de automovilismo de Ferrari, ya forma parte de la colección. Canossa Events, sinónimo de excelencia en eventos de turismo de carretera, con más de 270 eventos anuales, y su filial Cavallino, es el organizador de eventos emblemáticos como el Cavallino Classic de Palm Beach, que este año celebra su 30º aniversario, siendo el mayor evento y revista de Ferrari clásicos en los EE.UU., siendo un destino para los entusiastas de Ferrari.

La oferta de Motorsport.tv también se encuentra en el corazón de una comunidad muy comprometida, en un ecosistema que también incluye al fabricante de modelos de alta gama Amalgam Collection.

Paolo Maggi, director de Maggi & Maggi, ha declarado: "Cuando Ercole Colombo nos presentó a Motorsport Network con vistas a que adquirieran nuestra colección de imágenes, me sentí encantado y me recordó a mi padre, fundador de la agencia y columna vertebral de nuestro estudio fotográfico. Gracias a su pasión por los coches rojos de Maranello, también me picó el gusanillo y a lo largo de 35 años de trabajo meticuloso hemos reunido el mayor archivo sobre coches de producción de Ferrari. Esto nos ha permitido publicar nuestras imágenes en periódicos de todo el mundo y nos ha dado la satisfacción de ver que tres enciclopedias con solo nuestras imágenes eran inmensas.

Ahora la colección se encuentra en la red de automovilismo más importante del mundo y esto mantendrá vivo el nombre de Maggi y del Archivo Maggi para siempre. Agradezco a mi amigo Ercole Colombo esta nueva aventura".

James Allen, Presidente de la Red Motorsport, dijo: "¡Lo mejor acaba de mejorar! Hemos trabajado con diligencia para perfeccionar el mayor y mejor archivo de imágenes de automoción y deportes de motor del mundo, y la incorporación de Maggi & Maggi Collection añade profundidad y color a la cobertura, con los Ferrari de los más de 70 años de historia de la compañía. Los clientes podrán acceder a ricas imágenes de todos los modelos de Ferrari y nosotros podremos aprovechar la colección en nuestro creciente ecosistema Ferrari".

