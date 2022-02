Motorsport Games anuncia una actualización de rFactor 2 y renovación de la interfaz

Cargar el reproductor de audio

MIAMI, FL – 7 de febrero de 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), desarrollador de juegos de carreras, editor y proveedor del ecosistema de eSports para carreras oficiales de motor en todo el mundo, anuncia hoy el lanzamiento de su primera actualización de contenidos y de la interfaz de usuario de rFactor 2 de 2022. Esta actualización, que continuará trimestralmente, incluye la incorporación de nuevos circuitos y coches del mundo del motor. La renovada interfaz de usuario ofrecerá a los usuarios más facilidad a la hora de navegar, con todas las opciones necesarias para crear la experiencia de conducción más auténtica.

Las actualizaciones trimestrales del contenido y la interfaz de usuario de rFactor 2 darán una nueva vida a la plataforma de simulación de forma regular, proporcionando a los jugadores la oferta más sólida de las carreras virtuales. Motorsport Games espera que las actualizaciones mejoren tanto la plataforma como la experiencia del usuario. El rFactor 2 ya ha sido implementado en eventos deportivos como las 24 Horas de Le Mans virtuales y el recientemente anunciado Desafío Pro de INDYCAR-Motorsport Games (que comenzará el 9 de febrero de 2022). El compromiso de Motorsport Games de actualizar y mejorar continuamente la experiencia general dentro de rFactor 2 permitirá que la simulación siga siendo la mejor oferta disponible para los pilotos SIM de todo el mundo.

"La adquisición de rFactor 2 ha supuesto una gran mejora en nuestra oferta de productos, ya que creemos que es realmente la mejor plataforma de simulación del mercado actual", dijo Zach Griffin, el director de tecnología de Motorsport Games. "Durante el año pasado, no sólo hemos intentado mantener el nivel de excelencia habitual de rFactor 2, sino que lo hemos mejorado e impulsado aún más en cuanto a contenido, interfaz de usuario y capacidad general. Damos las gracias al equipo de Studio397 por desarrollar un producto tan robusto y esperamos lanzar futuras actualizaciones trimestrales de contenido e interfaz de usuario, muy solicitadas por nuestros pilotos virtuales".

"He utilizado mucho rFactor 2 para prepararme adecuadamente para mis carreras en la vida real, ya que ninguna otra simulación proporciona el mismo nivel de autenticidad y sensación", dijo Fernando Alonso, actual piloto de Fórmula 1 del equipo Alpine, dos veces campeón del mundo de pilotos de F1, dos veces ganador de las 24 horas de Le Mans y campeón del mundo de karting. "Es importante que los pilotos se sientan preparados para enfrentarse a circuitos desafiantes y a las exigencias de coches específicos y rFactor 2 me da las herramientas para sentirme completamente cómodo al volante en cualquier pista. Ha sido y seguirá siendo una gran ayuda durante mi carrera".

La actualización de contenido incluye el IR-18 de IndyCar, el BMW M4 para la clase GT3, el Ligier JS P320 de la LMP3, y el icónico Daytona International Speedway, tanto en su modalidad de óvalo como en su circuito interno. La incorporación del IR-18 de IndyCar a rFactor 2 es la última de una serie de mejoras para replicar tantas formas de automovilismo como sea posible dentro de la plataforma, con el Desafío Pro de IndyCar-Motorsport Games como escaparate. Estos coches ofrecerán a los usuarios tres opciones muy solicitadas e inmensamente populares para competir. Por último, la incorporación del Daytona International Speedway da vida al mejor circuito de carreras de resistencia de EEUU en rFactor 2, permitiendo a los pilotos virtuales alcanzar la gloria en uno de los lugares más históricos del mundo del motor. La pista ha sido escaneada por completo con láser para incluir todos los detalles posibles y el IR-18 cuenta con Push to Pass y Weight Jacker.

"En mi primer año compitiendo en la IndyCar, aprendí rápidamente lo exigentes y duros que son los coches, la competición y los circuitos", dijo Romain Grosjean, actual piloto de Andretti Autosport y ex piloto de F1. "Al llegar desde la Fórmula 1, donde no hay óvalos y los coches son muy diferentes, sin el tiempo que pasé entrenando con rFactor 2, no habría podido alcanzar el éxito o familiaridad que logré la temporada pasada. Con otro año completo de carreras a la vista y nuevos objetivos, no puedo esperar para ponerme a prueba con el rFactor 2".

"Siempre he sido un gran fan de rFactor 2 y estoy encantado con las actualizaciones que el equipo sigue haciendo para asegurar que se mantenga como la cúspide de las simulaciones de carreras", dijo Juan Pablo Montoya, actual piloto de DragonSpeed en IMSA y antiguo ganador de prestigiosas carreras como el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Daytona. "Como alguien que ha competido en tantas series diferentes del deporte motor a lo largo de mi carrera, es increíble ver cada forma auténticamente replicada dentro del mundo virtual. rFactor 2 y su equipo de desarrolladores siguen superándose a sí mismos".

A partir de hoy, todas las adiciones de contenido y actualizaciones de la interfaz de usuario están actualmente en vivo dentro de rFactor 2. Los jugadores pueden encontrar un desglose completo de las características aquí. El ciclo de lanzamientos trimestrales continuará con las actualizaciones de contenidos y de builds a lo largo de 2022, con fechas de lanzamiento tentativas fijadas para mayo, agosto y noviembre de 2022.