Las diez mejores mujeres piloto de toda la historia

Mis primeras ideas sobre las diez mejores pilotos de carreras y rallies de todos los tiempos incluían participantes de todo el mundo, tal vez con una o dos heroínas olvidadas y algunas pioneras históricas. Sin embargo, las frías estadísticas de las mejores y más rápidas mujeres de su época ofrecen una imagen diferente.

El automovilismo ha tenido una cuota de éxito femenino mucho mayor de lo que pensamos, incluso en la era moderna, sin intentar establecer equivalencias entre las carreras de antaño, los rallies de los años 30 y lo actual.

Estas pilotos fueron las mejores, más que las primeras, las más populares o las más significativas. Esta lista se inclina hacia Europa, y la mitad de las pilotos aquí presentes estaban en activo en la década de 1970. En comparación con los jóvenes de la F1 Academy o de las W Series, que no desarrollaron todavía sus carreras como para comparar, son mucho mayores, a menudo alcanzando su mejor momento con 30 años o más, y a veces ni siquiera empezaron a practicar este deporte hasta la edad adulta.

Al igual que la última hornada de aspirantes al WEC, entre las que se encuentran las Iron Dames, solían tener más éxito en coches deportivos o trabajando junto a un copiloto en un coche de rally. Curiosamente, los equipos exclusivamente femeninos fueron casi tan fructíferos como los mixtos.

Solo hay diez puestos en esta lista e, inevitablemente, se quedará fuera alguien que bien podría merecer estar entre esas diez. Una lista de las veinte mejores habría sido muy diferente y habría estado mucho más repartida en cuanto a épocas y países de origen. Debatidlo, al fin y al cabo, es el objetivo de este artículo, y solo sirve para demostrar la fuerza que tiene la parte femenina del mundo del motor.

10. Anny-Charlotte Verney

Mayor éxito: 6º en las 24H de Le Mans en 1981

La mujer que más carreras disputó en Le Mans en la era moderna también ostenta el récord de mayor número de participaciones de una mujer piloto. De sus diez veces entre 1974 y 1983, nueve fueron en un Porsche, con un 935 K3 compartido con Ralph Kent-Cooke y Bob Garretson en 1981.

Anny-Charlotte Verney pilotó igual de bien en equipos mixtos y femeninos, y se quedó a las puertas de los diez mejores en 1975, con Yvette Fontaine y Corinne Tarnaud a bordo de un Carrera RSR. Su última participación en las 24 Horas fue en un Rondeau de fábrica, como compañera de Vic Elford y Joel Gouhier, pero no llegaron a la meta.

Su carrera abarcó deportivos, turismos, rallies y rally-raid, y no terminó hasta 1990, con una última carrera en las 24 Horas de Spa-Francorchamps. Lo hizo en un Nissan Skyline con Hideo Fukuyama y Naoki Hattori, y terminó en la 12ª posición. Durante su aventura en los rally-raid, consiguió superar su pérdida en el desierto con Mark Thatcher durante el Dakar de 1985, y volvió a competir para Mitsubishi y Mercedes. Es el único nombre de esta lista que ha aparecido como personaje en The Crown.

Le Mans fue siempre su mejor prueba y la que mejores resultados le dio, aunque Verney se inclinó por todas las grandes pruebas de resistencia.

9. Yvette Fontaine

Mayor éxito: campeonato de Bélgica de Turismo en 1969

Al volante de un Chevron-Ford Escort amarillo y verde, Yvette Fontaine, con 23 años, ganó las carreras de Zandvoort y Zolder y se proclamó campeona de Bélgica de turismos. Fue una sorpresa para los que la estuvieron observando desde principios de año, cuando el equipo la apartó para dejar paso a Jacky Ickx.

Este fue el único campeonato de la piloto, aunque ganó dos carreras más en turismos en 1970, de nuevo con un Escort. Otro hito en 1969 fue su victoria en la carrera de turismos europeos de la División 2 en Zandvoort. Su éxito no siempre se extendió a muchas carreras internacionales, aunque lo intentó en una categoría de Escort y Capri, a veces junto a Hannelore Werner con los colores de Ford Alemania.

El patrocinio a Yvette Fontaine siempre fue escaso, pero su relación con Chevron le permitió participar en Le Mans en 1974. Un equipo con apoyo de Seiko, formado por esta piloto, Christine Beckers y Marie Laurent, terminó 17º en la general con un Chevron B23 con motor Ford y ganó su categoría. Antes de poner fin a su carrera profesional en 1975, consiguió otra gesta con un equipo femenino en la cita francés, cuando fue 11ª con Verney y Corinne Tarnaud en un Porsche Carrera.

8. Janet Guthrie

Mayor éxito: 9ª en las 500 Millas de Indianápolis de 1978

La primera mujer que tomó la salida en las 500 Millas de Indianápolis en 1977 fue también la que más carreras terminó en décadas. En su tercer intento, Janet Guthrie no solo se colocó en la parrilla, sino que aguantó 190 vueltas para terminar entre los diez primeros, por delante de Mario Andretti y Johnny Rutherford. Todo ello en momento de hostilidad generalizada, puesto que las mujeres tenían oficialmente prohibido entrar en el pitlane del circuito.

Nunca llegó a pilotar un coche lo suficientemente competitivo como para demostrar su valía, pero Janet Guthrie consiguió dos colarse dos veces entre los diez más rápidos durante su trayectoria de cuatro años y once carreras. Su mejor resultado fue un quinto puesto en Milwaukee en 1979.

Esta ingeniera, física nuclear y potencial candidata a astronauta, tenía experiencia en carreras de coches deportivos, siendo una de las primeras mujeres en tomar la salida en las 24 Horas de Daytona en 1966, con un Sunbeam Rapier como parte de un equipo femenino "Ring Free Motor Maids". Después conseguir galones en la Indycar, se enfrentó a un escenario aún más complicado con las mujeres, la NASCAR, y contó con la ayuda de Charlotte Humpy Wheeler y Lynda Ferreri, que se apuntó a pesar de saber poco sobre automovilismo y de pensar que el equipo era una buena idea.

Janet Guthrie compitió entre 1976 y 1980, con un sexto puesto como mejor resultado en Bristol en 1977. Sigue siendo la mejor posición para una mujer piloto, algo que igualó Danica Patrick en Atlanta en 2014.

7. Lilian Bryner

Mayor éxito: 1ª en las 24 Horas de Spa-Francorchamps en 2004

Lilian Bryner, uno de los nombres menos conocidos de esta lista, siempre compitió en equipo, por lo que nunca llegó a destacar en solitario. Esta suiza, antigua competidora olímpica y piloto de avión, no empezó a correr hasta los treinta años, primero con Porsche y luego con Ferrari, junto a su compañero, Enzo Calderari. Llevaron un 333SP entre 1998 y 2001, con diferentes compañeros más, bajo la bandera del BMS Scuderia Italia. En 2000, fueron sextos en la Copa del Mundo de Carreras Deportivas, ganando una carrera en Spa-Francorchamps.

El trazado belga sería el escenario de los mejores momentos de Lilian Bryner en la pista. Tras cambiar el envejecido prototipo por un 550 Maranello GT, ella y sus compañeros fueron segundos en las 24 Horas de 2003, superados únicamente por un GT2 bajo la lluvia. Al año siguiente, ganó la carrera con Calderari, Fabrizio Gollin y Luca Capellari. Doblaron a todos los rivales y estaban en la cabeza antes del ecuador de la cita.

Al volante de una serie de Porsche, Lilian Bryner también compitió en Le Mans en cuatro ocasiones, en 1993, 1994, 1995 y 1997. Su noveno puesto en la carrera de 1994 sigue siendo uno de los mejores resultados de una mujer de la era moderna.

6. Danica Patrick

Mayor éxito: 1ª en la cita de la Indy Japan en el Twin Ring Motegi en 2008

Controvertida fuera de la pista, Danica Patrick es la única mujer que ganó una carrera de Indycar. Su victoria de 2008 en la Indy Japan 300, al volante de un Andretti Green, se suele tachar de afortunada, ya que una parte de la parrilla estaba en la prueba de Long Beach de la CART, un enfrentamiento inevitable del calendario entre la IRL y la CART, pero la estadounidense se impuso a pilotos de la talla de Helio Castroneves, Dan Wheldon y Scott Dixon gracias a una combinación de astucia en las paradas en boxes y habilidad en el asfalto mojado.

Durante sus cinco temporadas con Andretti, subió cinco veces más al podio, incluida la tercera posición en las 500 Millas de Indianápolis de 2009. En su primer intento en esa mítica prueba, en 2005, pulverizó el récord de Janet Guthrie, que fue novena, con un cuarto puesto. No siempre fue una piloto consistente, pero sí capaz, y no se encontraba entre las auténticas leyendas de la IndyCar, pero cumplió con creces.

En 2012 se pasó a la NASCAR, con el equipo Stewart-Haas. Logró estar varias veces entre los diez primeros puestos la mayoría de los años, pero estaba claro que los monoplazas eran su verdadero fuerte. Dicho esto, parecía prometedora en vehículos deportivos, como cuando fue octava en las 24 Horas de Daytona de 2009 en un prototipo Pontiac con Andy Wallace, Casey Mears y Rob Finlay.

5. Lella Lombardi

Mayor éxito: 6ª en el Gran Premio de España 1975 de Fórmula 1

La italiana será para siempre la respuesta a una pregunta del Trivial Pursuit por ser la primera [y hasta ahora única] mujer en conseguir un punto en la Fórmula 1, aunque técnicamente solo fue medio, ya que la carrera terminó antes de tiempo tras el terrible accidente de Rolf Stommelen. Sus logros en un monoplaza del Gran Circo entre 1974 y 1976, casi siempre en un March, fueron modestos, aunque parte de ello se correspondía con su limitado presupuesto y la falta de preparación.

Sin embargo, la reservada y enigmática Lella Lombardi era algo más que una valiente piloto de Fórmula 1 a la que la varita mágica de John Webb, de Motor Racing Developments, agitó sobre ella. Además de ser la ganadora de la primera edición del Shellsport Ladies Escort Challenge, contó en su palmarés con tres victorias en el Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos. Al volante de un Osella PA6, con Enrico Grimaldi, ganó las 6 Horas de Enna-Pergusa en 1979, y luego volvió a vencer en Vallelunga con Giorgio Francia, cuatro vueltas por delante de su rival más cercano.

La dupla Lella Lombardi y Giorgio Francia ganó una carrera más en 1981, las 6 Horas de Mugello, en un Osella PA8. De sus tres participaciones en Le Mans, su mejor resultado fue en 1977, cuando fue 11ª con Christine Beckers en un Inaltera, mientras que el año anterior pilotó un Lancia Stratos rosa del equipo femenino Aseptogyl, con el que fue 20ª posición, con Christine Dacremont.

4. Pat Moss

Mayor éxito: 1ª en el Rally Lieja-Roma-Lieja de 1960

La trayectoria de Pat Moss incluyó tres importantes victorias en rallies internacionales, pero lo que la hace destacar es el hecho de que se desarrolló a caballo entre la era de la regularidad y la de la alta velocidad, con éxitos en ambas. Su victoria en el Rally Lieja-Roma-Lieja en un Austin Healey 3000 de fábrica, considerado como toda una bestia, fue su mejor momento, pero también ganó con un ágil Mini Cooper en el Rally Baden-Baden de 1962, y con un Lancia Fulvia en el Rally Sestriere de 1966.

Aficionada a la equitación y con un muy alto nivel desde muy joven, quizá habría ganado aún más si se hubiera dedicado antes a los rallies que a los caballos. Ni siquiera el matrimonio con el legendario sueco, Erik Carlsson, la frenó, y pasó más de dos décadas en activo hasta que finalmente se retiró en 1975.

Nos basamos en los resultados y no en la popularidad, pero la personalidad campechana y el sentido del humor de Pat Moss la hicieron ganarse el cariño de la prensa, en contraste con su hermano mayor, Stirling Moss, mucho más reservado. Cuando conducía el Mini, decía que le gustaba porque podía dar vueltas sin chocar con nada, aunque también admitía que le aterrorizaba cuando no iba en él.

3. Desire Wilson

Mayor éxito: primera mujer en ganar una carrera con un coche de Fórmula 1 en 1980 en Brands Hatch

Esta no pretendía ser una lista de pioneras, pero la sudafricana, Desire Wilson, lo fue con su calidad. Sus buenos resultados en Aurora F1, así como su victoria en 1980 en una carrera con un Wolf, le dieron la oportunidad de participar en el campeonato de Fórmula 1, pero sus intentos de clasificarse con un Williams FW07 RAM para el Gran Premio de Gran Bretaña se vieron obstaculizados por una modificación de última hora del coche, y una sesión de clasificación no fue suficiente para cogerle el truco al efecto suelo, por lo que no tomó la salida.

Ken Tyrrell, muy escéptico con las mujeres pilotos, vio potencial en Desire Wilson, y le ofreció pilotar en el Gran Premio de Sudáfrica de 1981, que se disputaba como prueba no puntuable para el campeonato debido a las guerras entre la FISA y la FOCA. Llegó a ser sexta hasta que un incidente con Nigel Mansell en la vuelta 51 la dejó fuera de carrera, pero el fundador del equipo le ofreció un asiento para 1982, aunque no consiguió el patrocinio suficiente para llevarlo a cabo.

Polifacética y rápida, fue compañera de Alain de Cadenet en sus dos victorias en el Campeonato del Mundo de Marcas con su prototipo, el De Cadenet-Ford, en los 1.000 km de Monza y las 6 Horas de Silverstone en 1980. También probó suerte en la Indycar, con un décimo puesto en Cleveland en 1983.

2. Jutta Kleinschmidt

Mayor éxito: 1ª en el Rally Dakar en 2001

La última edición del París-Dakar [entre las dos ciudades como tal] fue un agotador recorrido de 10.600 kilómetros a través de Francia, España y el desierto del Sáhara. La constancia y la persistencia dieron sus frutos a la alemana Jutta Kleinschmidt, que se impuso por más de dos minutos y medio a su compañero en Mitsubishi, Hiroshi Masuoka.

Las penalizaciones al japonés y Jean-Louis Schlesser, antiguo compañero y su mayor rival, la ayudaron, pero una vez más, esa victoria no fue casualidad. Fue tercera con Mitusbishi en 1999 y segunda en 2002, antes de subir al podio con Volkswagen en 2005. Su triunfo de 2001 también tuvo una victoria de etapa y más podios en las especiales, mientras que ese mismo año también ganó la Baja Deutschland.

La germana se introdujo en los rally raids a través de las motos, después de participar por primera vez en el Dakar en su propia moto, aunque sin ser una inscripción oficial. Siguió siendo competitiva en esa modalidad hasta 2016, cuando fue quinta en la prueba Sealine Qatar en un Buggy X-Raid. Con 59 años, regresó a las dunas en 2021, en la Extreme E, primero como reserva y después para el Abt Cupra XE.

1. Michele Mouton

Mayor éxito: 2º en el WRC de la temporada 1982

Cuatro victorias en el WRC y la posibilidad de participar en una de las grandes categorías de la FIA es algo a lo que nunca hay que restar importancia. Michele Mouton apareció en escena en 1981 con su victoria en el Rally de Sanremo, la primera para el Audi Quattro que se convertiría en aún más legendario que ella y, posiblemente, el triunfo que marcó el comienzo de la legendaria y fatal era del Grupo B.

Su éxito en Portugal, Grecia y Brasil en 1982 le permitieron disputarle el campeonato al piloto de Opel, Walter Rohrl, pero un vuelco en Costa de Marfil echó por tierra sus posibilidades y tuvo que conformarse con la segunda posición. Entre 1973 y 1981, la francés ganó con un Fiat 131 Abarth y un Porsche 911, además de subir al podio con un Alpine-Renault A110.

Tras alejarse del WRC, ganó el campeonato alemán de 1986 con un Peugeot 205 T16. El año anterior, se hizo con el triunfo en la subida de Pikes Peak, la primera para una mujer, una persona europea y con un coche de rally. Aunque prefería los terrenos difíciles, también era muy hábil con los deportivos, y en 1975 ganó su categoría en Le Mans con un Moynet-Simca, junto con Christine Dacremont y Marianne Hoepfner.

Más tarde, fundó la Carrera de Campeones y fue presidenta durante muchos años de la Comisión de Mujeres en el Automovilismo de la FIA.

