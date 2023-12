Las mejores historias que quizá te perdiste de la temporada 2023

El calendario de la temporada 2023 de Fórmula 1, la incorporación de carreras al sprint en todas las rondas de MotoGP y la llegada de nuevos fabricantes a la categoría Hypercar del WEC no dejaron de generar titulares.

Nuestro equipo de redactores, que recorre los paddocks de las categoría automovilísticas nacionales e internacionales, cubrieron con diligencia las carreras de 24 horas y los rallies, los eventos más espectaculares y los más humildes, y cada uno de ellos ha generado historias fascinantes, pero a menudo no llegan al gran público de la forma en que lo hacen los análisis del Gran Circo.

He aquí, pues, una recopilación de historias que quizá te hayas perdido en este ajetreado año de competición.

Por Lewis Duncan, Stefan Mackley, Charles Bradley, Gary Watkins, Megan White, James Newbold, Tom Howard, Alex Kalinauckas y Stephen Lickorish.

15 de abril - Alex Márquez abandona tras vomitar en Austin

Este año he escrito muchas historias de las que me siento especialmente orgulloso por una razón u otra. Nuestra cobertura de la quiebra del equipo RNF y nuestro reportaje sobre el cambio a Trackhouse Racing son algunos de los más destacados.

A veces, una historia se recuerda con cariño porque es un poco aleatoria y genera muchísimo tráfico. El hecho de que Jack Miller dijera que estaba "fumando cigarrillos" antes de caerse en el Gran Premio de Valencia atrajo más atención de la esperada.

Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en 2023 en el seno de la familia Márquez, se te podría perdonar que olvidaras que Alex se vio envuelto en una historia que resultó ser bastante popular, por desgracia para él.

Durante la carrera al sprint en Austin, se fue al suelo en la curva 12. No hubo nada particularmente digno de mención en ese momento, pero más tarde, se supo que la razón por la que se estrelló fue porque en el momento exacto en que frenaba, vomitaba dentro de su casco.

Fue una carrera con bastantes enfermedades, puesto que Jorge Martín consiguió subir al podio con la garganta llena de mocos debido a un virus. LD

Así fue esa historia de Alex Márquez en Austin: MotoGP Alex Márquez, fuera de la sprint de Austin tras vomitar en carrera

24 de abril - Invasión en la parrilla de la Fórmula E en Berlín

Si pensamos en manifestantes del mundo del motor, se nos viene a la mente el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, cuando varios activistas de Just Stop Oil accedieron al circuito de Silverstone en la primera vuelta, pero más recientemente, la Fórmula E tuvo que hacer frente a una interrupción en abril, al comienzo del segundo E-Prix de Berlín.

El incidente tuvo lugar mientras los pilotos se colocaban en sus posiciones en la parrilla para el inicio de la carrera, y los vídeos que se difundieron después en las redes sociales mostraron cómo los manifestantes se escondieron entre la multitud antes de saltar las vallas de seguridad.

Lo que ocurrió en la manifestación de Berlín: Fórmula E Un grupo activista alemán reivindica la protesta en la Fórmula E

El procedimiento de salida se retrasó, ya que la seguridad saltó rápidamente a la pista y desalojó a los manifestantes, que fueron detenidos por la policía mientras la carrera se iniciaba sin más incidentes unos minutos más tarde. El grupo alemán, Letzte Generation [Última Generación] reivindicó los altercados, y la organización realizó una serie de manifestaciones en la capital alemana durante el fin de semana.

Las protestas iban dirigidas contra el gobierno germano y la petición de que se tomen más medidas contra el cambio climático, en contraposición a la presencia de la Fórmula E en el país, aunque eso no impidió que los 'trolls' de Internet salieran en masa. Sin embargo, sin duda, fue una muestra de la imprevisibilidad del deporte, aunque fuera una influencia externa la que dejó a este redactor y sus colegas de los medios de comunicación incrédulos ante lo que estaba ocurriendo. SM

28 de mayo - Indianápolis da la bienvenida a "Bola de Nieve 3.0" tras un milagro en las 500 Millas de Indianápolis

Lo que podría haber sido la mayor tragedia automovilística del año tuvo un final feliz. Cuando la rueda trasera izquierda de Kyle Kirkwood salió volando de su coche Andretti en las 500 Millas de Indianápolis, tras una violenta colisión con un Felix Rosenqvist que trompeó.

Todos los espectadores contuvieron la respiración para saber dónde caería. Los aficionados de la abarrotada tribuna de la segunda curva se agacharon cuando, afortunadamente, pasó por encima de sus cabezas y aterrizó en el aparcamiento adyacente. ¿Golpeó a alguien? No, y menos mal.

Debe haber golpeado algo, ¿verdad? Sí, golpeó al pobre "Bola de Nieve", el nombre que Robin Matthews le dio a su Chevrolet Cruze, que casualmente estaba aparcado ahí. Por desgracia, "Bola de Nieve" se llevó un buen golpe.

"Vimos pasar el neumático por encima", dijo, que estaba observando la carrera desde una suite, a la cadena de televisión local. "Alguien dijo que había golpeado uno de los carritos de golf. Bueno, yo estaba aparcado junto a un carrito de golf. Miré y vi la parte de atrás de mi coche, y me dije, 'Vale', no pensé nada más. Entonces, alguien me dijo: 'Robin, ¡era tu coche!'. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Es un coche, está bien. Se llevó uno por el equipo".

Así fue esa carrera: IndyCar Indy 500: Newgarden gana en el caos de Indianápolis, con Palou 4º

El presidente del Indianapolis Speedway, Doug Boles, que acudió rápidamente al lugar de los hechos al ver el incidente, se encargó de que Robin Matthews diera una vuelta por la pista y volviera a casa, mientras que "Bola de Nieve" fue remolcado al garaje, donde se comprobó que los daños eran terminales. El circuito se encargó de que recibiera un Chevy Equinox 2023 blanco como sustituto, al que naturalmente llamó "Bola de Nieve 2.0".

Tras una investigación de la IndyCar se determinó que el sistema de sujeción de las ruedas de Kyle Kirkwood no falló, pero desde entonces actualizaron las tuercas de retención de los rodamientos de las ruedas traseras en todos los monoplazas. Esperemos que no necesitemos un "Bola de Nieve 3.0". CB

10 y 11 de junio - Un smartphone salva a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans

En el mundo moderno vivimos pendientes de nuestros teléfonos inteligentes. Son a la vez una bendición y una pesadilla, pero para el equipo Ferrari AF Corse, uno de ellos vino al rescate del coche ganador de las 24 Horas de Le Mans en la parrilla antes de la carrera. No porque el teléfono fuera especialmente inteligente, sino porque tenía el tamaño exacto.

Durante los interminables preparativos de la prueba reina del WEC, se descubrió que el Ferrari 499P Le Mans Hypercar nº 51 tenía un problema con un sensor del depósito de combustible, el que indica a los organizadores si la boquilla está conectada. Es un elemento obligatorio y debe funcionar correctamente, así que la escudería Ferrari AF Corse tuvo un problema.

Las victoria de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans: Le Mans 24H Le Mans: el centenario cumple el destino de Ferrari; Albert Costa, gloria en LMP2

La solución obvia habría sido sacar el coche de la parrilla para solucionarlo en boxes. Eso también habría supuesto que salieran desde el pitlane. Sin duda, habría sido un contratiempo, pero esta era la edición del centenario de la cita francesa, y Ferrari estaba en la primera fila. Era una oportunidad de relaciones públicas que no se podía desaprovechar.

Las mentes brillantes de Maranello jugaron con sus portátiles y pensaron que habían encontrado una solución. Pero, ¿cómo probarlo? El equipo de repostaje no está permitido en la parrilla.

Se necesitaba algo que encajara perfectamente. Se fabricó un smartphone y se introdujo. ¡Bingo! Todo funcionaba. James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi ya podían seguir intentando ganar una de las carreras más importantes del mundo. GW

29 de julio - El reposacabezas le juega una mala pasada a Daruvala

Jehan Daruvala tuvo su mejor oportunidad de ganar en la Fórmula 2 en 2023, en el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, donde consiguió la pole position para la parrilla invertida de la carrera sprint del sábado. El veterano de la categoría tomó el control y se puso en cabeza, pero la prueba del piloto de MP Motorsport tuvo un triste final después de que un extraño problema con su reposacabezas le obligara a retirarse en la segunda vuelta.

Se soltó en el segundo sector, y se desprendió por completo en la última chicane. Más tarde se descubrió que el culpable fue un pasador delantero izquierdo que se desprendió, algo que Richard Verschoor, segundo clasificado [aunque más tarde fue descalificado], describió como de "muy, muy mala suerte para él", y añadió que se sentía "mal por él".

Aunque Jehan Daruvala no fue penalizado por el incidente, acabó con sus mejores esperanzas de lograr una victoria en 2023. Enzo Fittipaldi consiguió su primer triunfo en la Fórmula 2 tras adelantar al neerlandés en el penúltimo giro. MW

6 de agosto - Bortolotti da la clave para la victoria de Paul en el DTM

El DTM disfrutó de una racha de nueve carreras consecutivas con ganadores diferentes en 2023 antes de que Mirko Bortolotti se convirtiera en el primer doble vencedor del año en Lausitzring a mediados de agosto. Entre los pilotos que subieron al escalón más alto se encontraban algunos de los corredores de GT3 más conocidos del planeta, una combinación de pilotos de fábrica y un joven de 23 años cuyo mejor puesto anterior era el 11º.

No obstante, el elemento que pasó desapercibido en la sorprendente victoria de Maximilian Paul en Nurburgring fue la participación del antiguo piloto de su equipo, Grasser Racing, Mirko Bortolotti. El miembro de fábrica de Lamborghini no pudo empezar la carrera debido a un misterioso problema técnico en su Huracan GT3 de SSR en la clasificación, y se quedó en el garaje para ver cómo su compañero progresaba rápidamente desde la 13ª posición en la parrilla [la elección de neumáticos de mojado demostró ser la ideal en las condiciones meteorológicas mixtas] hasta situarse segundo en su parada en boxes.

Bortolotti sugirió al jefe del equipo, Gottfried Grasser, que inflara los neumáticos para el segundo stint de Maximilian Paul, algo que resultó crucial para que el alemán alcanzara al Winward Mercedes del líder de la carrera, Lucas Auer. El perseguidor demostró su valía al volante de un Lamborghini con una maniobra en la última curva, lo que le permitió ganar una prueba del GT Open en Hungría, y aprovechó la astucia de su compañero en la puesta a punto para conseguir la mayor victoria de su corta trayectoria hasta la fecha. Al hacerlo, obtuvo otra oportunidad al volante de un coche del que al principio se hizo cargo Mick Wishofer. Casi no se podía escribir una historia así. JN

8 de septiembre - Un restaurante salva las opciones de Lappi en Grecia

Este año, el ingenioso Esapekka Lappi protagonizó una historia poco creíble en el Rally Acrópolis. Los pilotos de tienen que ser capaces de pensar sobre la marcha y reaccionar ante las situaciones que se les presentan, ya que la mayor parte del tiempo están en plena naturaleza, y si algo sale mal, la ayuda del equipo suele estar a varios kilómetros de distancia.

Uno de los ejemplos más famosos de eso en el pasado fue en el Rally de México de 2014, cuando Thierry Neuville utilizó una botella de cerveza que recibió en el podio para refrigerar su radiador con fugas para llegar al control de tiempo final y asegurar el primer podio de Hyundai en el WRC. Este año, en Grecia, el compañero de equipo del belga proporcionó el último ejemplo de ese rasgo vital de supervivencia.

Cuando iba en la cuarta posición, el finlandés dañó el radiador de su i20 N en un salto durante la accidentada etapa de grava de Loutraki. Esapekka Lappi se vio obligado a detenerse tras completar la cuarta etapa para realizar las reparaciones, donde pudo limitar la pérdida de agua. Como el líquido seguía saliendo de su coche, él y su copiloto, Janne Ferm, consiguieron algunas botellas de agua al final de la especial para volver a llenar el radiador del coche, pero fue necesario un viaje a un restaurante en el tramo de carretera para completar con seguridad las dos etapas restantes y llegar al final del día.

"Creo que hice la fuga un poco más pequeña, pero cada 30 kilómetros necesitaba dos litros de agua", dijo un piloto increíblemente despreocupado a Motorsport.com antes de terminar quinto en la general. "Podía conseguir agua en los finales de etapa, ya que podíamos conseguir botellas, y luego paramos en un restaurante en un tramo de carretera. Había un grifo fuera del restaurante y llenamos las botellas. No era crucial, pero era para asegurarnos de que teníamos suficiente [agua] para la etapa".

No tengo más que admiración por los pilotos de rally, dada la intensidad de las carreteras y las condiciones en las que luchan, pero la presencia de ánimo para reparar y llevar los coches hasta la meta es de otro nivel. TH

23 de noviembre - Alpine abandona su plan de igualar los motores de F1

No hay nada como perseguir una noticia. La emoción de descubrir información nueva, contrastarla con fuentes posteriores, pasar por el riguroso proceso editorial para conseguir que se publique, y también vencer a la competencia.

En mi papel de redactor en Motorsport.com, tengo que adoptar un punto de vista un poco más alejado, teniendo en cuenta todas las historias y datos de cada gran premio e interpretando los arcos narrativos de cada campaña. Mis magníficos compañeros, Jonathan Noble y Matt Kew son bienvenidos a todo ese estrés habitual de los titulares.

Sin embargo, durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, entre la ostentación y la falta total de sueño, me encontré con una historia intrigante. Alpine y su intento de igualar sus motores Renault a los de Honda, Mercedes y Ferrari se toparon con un obstáculo. En un movimiento sorprendente, los miembros del 'Piranha Club' de Alpine no querían que eso ocurriera, y por eso el equipo de Enstone pidió a la FIA que abandonara su investigación de cómo hacer que funcionara la equidad de las unidades de potencia.

Los planes de Alpine y los motores en la Fórmula 1: Fórmula 1 Alpine F1 fue "valiente" con su plan en el motor Renault

Después de media semana indagando en correos electrónicos y contactos telefónicos [descubriendo en el proceso que las llamadas de WhatsApp son muy complicadas en los Emiratos Árabes Unidos] mientras el paddock se desplazaba por medio mundo a Abu Dhabi, lo conseguimos. Ese artículo se publicó en Internet y se introdujo otro pequeño fragmento de la historia de la temporada.

Otra, si se me permite la licencia, fue cómo los pilotos de repente no podían aparcar en sus lugares de la parrilla a principios de año. Esteban Ocon y Fernando Alonso fueron sancionados en el Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudí respectivamente antes de que la FIA ensanchara 20 cm los cajones de las siguientes parrillas y todo se solucionara.

No obstante, lo que se olvidó fueron los experimentos de las "líneas directrices" que se probaron en Melbourne. Largas bandas blancas para ayudar a los pilotos a alinear sus monoplazas, más parecidas a las de los pilotos que aparcan aviones. No duraron mucho, y todo el asunto de la parrilla de salida no volvió a ser tan problemático, pero sirvieron como otro recordatorio de lo enorme y difícil de manejar que se ha vuelto la maquinaria moderna de la Fórmula 1.

Aquí están, aparentemente para no ser vistos nunca más... AK

3 de diciembre - 100 carreras para Greensall en 2023

Con los calendarios de los deportes de motor de todo el mundo alargándose y con cada vez más carreras en eventos individuales, no hay duda de que no faltan oportunidades para que los pilotos salgan a la pista y registraran un gran número de salidas, pero muy pocos disputaron tantas carreras este año como Nigel Greensall.

El respetado preparador de pilotos marcó un hito a principios de este mes en la prueba de Sebring de Historic Sportscar Racing al realizar su 100ª participación de 2023. Se trata de un logro notable en sí mismo, pero lo que hace que la cifra de Greensall sea aún más digna de mención es su éxito y la gran variedad de coches en los que compitió en el Reino Unido y mucho más allá.

Casi la mitad de esas veces terminaron con Nigel Greensall en el podio, ya que pilotó muchos vehículos diferentes junto a sus propietarios y ganó 26 veces. En total, corrió con 34 coches a lo largo de la campaña, desde históricos como un Lotus Elan y un Ford Capri hasta un Ligier LMP3 más moderno. Y su actividad automovilística del año no terminó en el momento en el que esto se escribió, ya que también participaría en el Rally Rixy Stages [30 de diciembre]. SL

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!