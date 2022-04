Four Seasons se asocia con Canossa Events para lanzar un exclusivo viaje en coche por la Toscana

Cargar el reproductor de audio

Four Seasons Hotels and Resorts, una de las empresas de hostelería de lujo más importantes del mundo, se ha asociado con Canossa Events, una empresa de Motorsport Network, para lanzar al mercado Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany. Se trata de una experiencia de conducción de una semana de duración, diseñada para mostrar lo mejor de la Toscana italiana en coches de lujo. Del 24 al 30 de septiembre de 2022, el primer viaje de la marca explora paisajes cautivadores, accesos especiales a lugares de visita obligada y una notable oferta culinaria, con el Four Seasons Hotel Firenze como base.

En colaboración con Canossa Events, líder en experiencias de conducción y estilo de vida, y con la ciudad de Florencia, se invita a los viajeros a reunirse en la capital de la Toscana y a disfrutar de una escapada italiana desde la comodidad de su propio vehículo, de un coche clásico de época o de un deportivo de lujo, organizado por un equipo de servicios dedicado a los huéspedes. Cada paso del viaje de los huéspedes -desde el alojamiento y las actividades diarias hasta los viajes exclusivos y las recomendaciones locales- se gestiona cuidadosamente con la atención al detalle y el servicio genuino por el que Four Seasons es reconocido.

Four Seasons lleva su legendario servicio a las carreteras de Europa con Beyond by Four Seasons, un exclusivo viaje en coche por la Toscana.

"La experiencia del huésped está en el centro de todo lo que hacemos, inspirando a nuestros equipos a innovar y elevar cada nueva oferta de Four Seasons", afirma Christian Clerc, Presidente de Hoteles y Resorts. Nos hemos asociado con Canossa Events para crear algo realmente espectacular para nuestros huéspedes: una aventura en coches de ultralujo, en la que el viaje se disfruta tanto como el destino".

"Con el telón de fondo de la campiña toscana, salpicado por las mejores ofertas vinícolas y culinarias de la región, y entregado por nuestros talentosos y cuidadosos artesanos, Beyond by Four Seasons establece un nuevo estándar para los viajes de lujo por carretera", finaliza.

El viaje inaugural por la Toscana se iniciará con una cena de bienvenida al aire libre en el Faggio Garden del Four Seasons Hotel Firenze, dando comienzo a una semana de descubrimientos. En los días siguientes, los invitados explorarán los viñedos de "Chiantishire" con una visita privada y una cata de vinos en las históricas bodegas Antinori; conducirán por los coloridos paisajes de Siena, disfrutando de un almuerzo bajo los históricos soportales del Ayuntamiento de Montalcino; y viajarán a través de idílicas ciudades costeras y los famosos cipreses verdes de Bolgheri hasta los famosos viñedos de Ornellaia.

"Crear eventos memorables y celebraciones inolvidables en torno al amor por los coches es lo que mejor sabemos hacer", afirma Luigi Orlandini, Presidente y Director General de Canossa Events. "Al asociarnos con Four Seasons, hemos diseñado una oferta increíblemente única, que permite a los invitados disfrutar de cada momento especial que pasan en la carretera y les inspira a sumergirse en el esplendor de todo lo que la Toscana puede ofrecer."

Destino Florencia.

Mientras exploran la zona, los huéspedes tendrán acceso privado a lugares que normalmente están cerrados al público, y podrán disfrutar de una memorable experiencia gastronómica florentina, así como de una inolvidable velada en la Ópera. El programa también incluye tiempo para descansar y reponer fuerzas, ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de explorar los terrenos del Four Seasons Hotel Firenze, su hogar lejos de casa, relajándose en el mayor jardín privado de la ciudad, junto a la piscina o con un tratamiento de spa rejuvenecedor.

"Al trabajar con Four Seasons y Canossa Events, es un honor dar a conocer nuestra hermosa capital y las pintorescas carreteras de la Toscana", dice Dario Nardella, alcalde de Florencia, Italia. "Nuestra colaboración única ofrece a los viajeros una visión poco común de los lugares imprescindibles de la región, de las rutas ocultas y de los secretos mejor guardados: los ingredientes de unas vacaciones italianas increíblemente memorables".

Estén en la propiedad o en ruta, un equipo de servicios dedicado a los huéspedes garantiza una experiencia perfecta y un servicio excepcional en cada punto de contacto, lo que permite a los viajeros centrarse en el verdadero encanto y el romance de los viajes por carretera.

"Beyond by Four Seasons es un testimonio de nuestro enfoque continuo en la obtención de conocimientos más profundos que inspiran y mejoran la experiencia del huésped", comenta Marc Speichert, Director Comercial de Four Seasons Hotels and Resorts. "Al diseñar programas influenciados por las pasiones y preferencias de los viajeros de Four Seasons, nuestros huéspedes se convierten en los autores de cómo se conectan con nuestra marca. Defender un enfoque centrado en el huésped en todo lo que hacemos sigue siendo nuestra prioridad, mientras miramos al futuro y a las nuevas oportunidades que tenemos por delante."

Con una oferta de estilo de vida de lujo que abarca un jet privado a medida; una creciente colección de villas de lujo y alquileres de casas de vacaciones; una línea de artículos de viaje y para el hogar; y una cartera global de residencias privadas, Four Seasons lleva ahora su experiencia a la carretera, aprovechando su extensa red de artesanos y expertos locales para elevar cada milla.

Estilo de vida, coche de época.

Como las plazas son limitadas, los viajeros interesados en saber más sobre Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany están invitados a hacer clic aquí para obtener más detalles sobre la reserva o enviar un correo electrónico a beyond@fourseasons.com. Las reservas también pueden hacerse por teléfono llamando al +39 0522 421096 (Italia) o al +1 831 521 5190 (Estados Unidos).

Para más información sobre Canossa Events, visita https://canossa.com/category/news/.