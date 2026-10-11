Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Historia
General

13 años sin María de Villota, siempre presente

Se cumplen 13 años del fallecimiento de Maria de Villota a consecuencia de un accidente con un Manor MR-01 en el Aeródromo británico de Duxford.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Maria De Villota

Tal día como hoy, un 11 de octubre de 2013, María de Villota fallecía en un hotel de Sevilla a los 33 años, en una jornada en la que se encontraba reposando a la espera de presentar su libro "La vida es un regalo", cuya presentación estaba programada para la mañana siguiente.

Las secuelas sufridas en un terrible accidente en el Aeródromo británico de Duxford, mientras hacía un test al volante de un Fórmula 1 junto al equipo Manor, desencadenaron su muerte más de un año después.

Dicha prueba aerodinámica tuvo lugar el 3 de julio de 2012, con un Manor MR-01. Durante ese test, que básicamente se simplificaba a rodar en línea recta para estudiar la aerodinámica del monoplaza a alta velocidad, la española tuvo la mala fortuna de impactar contra una rampa de un camión que estaba a medio subir, en extrañas circunstancias, sufriendo el primer impacto en el casco y, por ende, en su cabeza.

María De Villota sufrió graves lesiones y perdió el ojo derecho en ese terrible accidente sufrido al este de Inglaterra. Pese a no morir en el impacto, las secuelas para la piloto sevillana fueron lo suficientemente graves como para perder la vida unos meses después.

A día de hoy, 11 de octubre de 2026, su legado sigue presente en cualquier rincón del mundo del motor y, sobre todo, entre todos los españoles que participan en la Fórmula 1 y demás categorías automovilísticas.

María de Villota nació el 13 de enero de 1979 en Sevilla, hija del expiloto de la máxima categoría del automovilismo, Emilio de Villota. Al contrario que todo/as lo/as pilotos, sus inicios en el mundo del deporte de motor fueron muy tardíos, ya que no fue hasta los 16 años cuando despertó su apetito por el Motorsport, participando en algunos campeonatos de karting en los que tuvo bastante éxito, empezando a acumular un gran interés.

Comenzó a competir al volante de algunos fórmulas nacionales, es decir, monoplazas, antes de dar un paso al lado y adentrarse en el mundo de los turismos y las carreras de resistencia, compitiendo, entre otras, en las 24 Horas de Daytona de 2005, carrera que terminó en la 24ª posición.

Su andadura en la Fórmula 1 arrancó en 2011, como colaboradora del equipo Renault, realizando incluso un test con un R29 de la temporada 2009. En 2012, con 32 años, de Villota fichó por la escudería Manor como piloto de pruebas. Unos pocos meses después, tuvo lugar el terrible accidente que más tarde acabaría con su vida.

Allí donde estés, te recordamos. Tu legado será eterno, como tú, María de Villota.

Maria de Villota prueba de Audi A4 DTM

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Un SEAT 600 JTR, ganador del Hot Wheels Legends Tour España y Portugal

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Verstappen no se fía pese a la pole en Singapur: "Nadie sabe nada de las tandas largas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen no se fía pese a la pole en Singapur: "Nadie sabe nada de las tandas largas"

Alonso se reivindica tras caer en Q1: "Estoy siete décimas por delante de mi compañero"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Alonso se reivindica tras caer en Q1: "Estoy siete décimas por delante de mi compañero"

F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Singapur 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Singapur 2026
Más de
Maria de Villota

Las mujeres que ya compitieron en Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Las mujeres que ya compitieron en Fórmula 1

La familia De Villota da por cerrado el litigio con Manor

Fórmula 1
Fórmula 1
La familia De Villota da por cerrado el litigio con Manor

Familiares de De Villota demandarían a Marussia

Fórmula 1
Fórmula 1
Familiares de De Villota demandarían a Marussia

Últimas noticias

MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Indonesia en Mandalika

Bezzecchi gana en Indonesia y Martín, tercero, recupera el liderato; Márquez, sexto

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi gana en Indonesia y Martín, tercero, recupera el liderato; Márquez, sexto

Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!

Verstappen advierte a Red Bull: "Con una salida así, la carrera del domingo se acabó"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen advierte a Red Bull: "Con una salida así, la carrera del domingo se acabó"