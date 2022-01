Cargar el reproductor de audio

Susanna Coletta, estudiante de la Universidad de Lugano en Suiza, ha realizado un estudio en profundidad que investiga el comportamiento del consumidor intergeneracional, centrándose mayormente en la llamada Generación Z o iGeneration, personas nacidas entre 1997 y 2021.

Se estima que este grupo ganará el 27% de todos los ingresos globales para 2031, y sus niveles de interés y hábitos de gasto serán cruciales para el éxito de los deportes. Esta gente está influenciada de forma casi exclusiva por las redes sociales y menos inclinada a asistir a eventos a menos que esté incentivado para hacerlo.

"Me apasionan mucho los coches y el automovilismo en general, crecí con este deporte gracias a mis padres, quienes trabajan en la industria", explicó Coletta sobre su trabajo. "Mientras tanto, estudié comunicación corporativa con enfoque en los clientes".

"Me concentré en la Generación Z porque vi un problema potencial para el automovilismo, ya que podría no haber tantos aficionados en el futuro. Entrevisté a personas de diferentes generaciones para hacer comparaciones y ver los cambios, tanto mayores como jóvenes, para decidir si el problema es real o si era solo mi impresión".

Las respuestas que recibió han destacado un claro problema que están enfrentando prácticamente todos los organizadores y comerciantes de deportes de motor a medida que la audiencia post-millennial adquiera cada vez más relevancia en el mundo económico.

"Está claro que los jóvenes no están tan interesados ​​en los coches como sí lo estaban algunas de las generaciones anteriores", dijo Coletta. "Un ejemplo es mi hermana, que ahora tiene 18 años. Ella no está interesada en tener un coche. Cuando yo tenía 18 años, hace apenas cuatro años, ¡lo primero que quería conseguir era un coche! Es como si ella estuviera viviendo de una manera muy diferente a la mía. Creo que hay un gran cambio generacional".

"Mi hermana siempre está con su teléfono, como ocho o nueve horas al día. Durante la COVID-19, ella estaba viendo carreras virtuales, que a mí no me interesan mucho, pero ella le estaba dando un gran valor a los deportes electrónicos (eSports). Así que creo que es importante captar su atención, pero no creo que ese sea el futuro del automovilismo, aunque claramente se puede integrar".

"Cuando estás en una pista, la experiencia que obtienes al ver una carrera real es totalmente diferente. No es como ver jugar a alguien", añadió haciendo una clara comparación.

Coletta cree que los precios excesivamente caros de las entradas son un serio obstáculo para que los nuevos aficionados obtengan acceso al contacto del mundo real con el deporte por sí mismos, en lugar de experimentarlo únicamente a través de la televisión.

"Uno de los principales puntos en contra que surgieron fue que el precio de las entradas para los grandes eventos, como por ejemplo la Fórmula 1, que está fuera del alcance de la Generación Z", dice. "Un alto porcentaje de ellos no gastaría esa cantidad de dinero para ver una carrera cuando podría gastar su dinero en nueva tecnología o en ropa".

"Lo veían muy caro en comparación con un deporte como el fútbol. Y eso también significaba que no estaban interesados ​​en otras categorías de motor, porque todos consideran que la F1 es el pináculo de este deporte”.

Coletta también subrayó que la promoción de los eventos de automovilismo debería adoptar todavía más su participación en las redes sociales para influir a una nueva audiencia.

"Esta generación siempre está en las redes sociales, mirando Instagram, TikTok o lo que sea", dijo. "Veo que la Fórmula 1 se está promocionando a sí misma, pero otras categorías no tanto, y debido a que esta generación vive en las redes sociales, si no lo ven, entonces no creen que sea importante".

"Piensa en esto, ¿cómo buscan ahora un restaurante? Lo primero que hacen es buscar un buen sitio en Instagram que tenga buenas fotos, si tú no consigues que se vea bien, siempre habrá otro lugar que sí lo haga. Lo mismo ocurre con otras categorías fuera de la F1 en el automovilismo; si no lo encuentras atractivo ahí (en redes sociales), vivirás sin ello".

"Va a ser crucial que las categorías promuevan mejor sus carreras para esta generación", concluyó.