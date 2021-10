- La Encuesta Mundial de Aficionados a la F1 de 2021 incluye las opiniones de un récord de 167.000 aficionados.

- El deporte es más popular que nunca y el 90% de los encuestados cree que la F1 es "la cúspide del automovilismo".

- Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo son los pilotos favoritos de los aficionados.

- McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes destacan como los mejores equipos de F1.

La Fórmula 1 y Motorsport Network han anunciado hoy los resultados de la Encuesta Global de Aficionados de la F1 2021. Lanzada a principios de septiembre de 2021, la Encuesta Global de Aficionados de la F1 la ha llevado a cabo Motorsport Network en asociación con la Fórmula 1 y Nielsen Sports, los expertos globales en información, datos y medición. Realizada en 15 idiomas a través de la plataforma Motorsport.com, y recibiendo los comentarios de 167.000 aficionados en 187 países, la encuesta de 2021 es la mayor encuesta deportiva jamás analizada por Nielsen Sports.

Los resultados de la Encuesta Global de Aficionados a la F1 2021 revelaron que la Fórmula 1 es considerada la cúspide del automovilismo a los ojos de los aficionados de todo el mundo. La Fórmula 1 también está viendo un mayor interés y compromiso de una base de fans más entusiasta, diversa y en evolución desde la última encuesta de 2017. En general, la encuesta registró el tamaño de muestra más joven y diverso hasta la fecha, con una edad media de 32 años (4 años menos que en 2017), la participación femenina en la encuesta casi se duplicó hasta el 18,3% (frente al 10% en 2017), y las respuestas en edad estudiantil aumentaron hasta el 26%, frente al 18% en 2017.

"Estamos enormemente agradecidos a todos los aficionados que han dedicado su tiempo a compartir sus opiniones en esta enorme encuesta. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, y estamos muy satisfechos con los resultados. También quiero dar las gracias a Motorsport Network y a Nielsen Sports por el increíble trabajo que han realizado", dijo Stefano Domenicali, Presidente y Director General de la Fórmula 1.

"Tenemos el privilegio, como deporte, de ser verdaderamente internacionales, corriendo en continentes y países de todo el mundo con una base de fans global. Llegamos a todos los rincones del mundo a través de nuestros eventos, las retransmisiones televisivas y el contenido de las redes sociales y los medios de comunicación. Esto es una bendición, tener una plataforma así, pero también es una responsabilidad. Debemos proteger lo que tenemos, hacerlo crecer, llegar a más aficionados y asegurarnos de que esas cualidades permanezcan y se fortalezcan. Los resultados de la encuesta demuestran que estamos haciendo las cosas bien y que seguiremos centrándonos en crear emoción y entretenimiento dentro y fuera de la pista, que es lo que quieren todos nuestros fans. Estamos enormemente ilusionados con nuestro futuro, y sabemos que nuestros fans también lo están", finalizó.

Los resultados de la Encuesta Global de Aficionados a la F1 de Motorsport Network indican que los fans están muy entusiasmados con la dirección que está tomando el deporte. Según los encuestados, la F1 ha reforzado su posición como líder mundial del automovilismo, con un notable 90% de los aficionados encuestados que creen que la Fórmula 1 es "la cúspide del automovilismo". En 2017, el 25% de los aficionados dijo que el deporte goza de mejor salud que hace 5 años. Ahora, ese número ha crecido hasta el 55%, y aún más entre los menores de 35 años (59%).

"¡Qué momento tan emocionante para ser fan de la Fórmula 1!", dijo James Allen, Presidente de Motorsport Network. "Esta encuesta es siempre un reto enorme, que ha sido posible gracias a la colaboración entre Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman y el equipo de la F1, así como nuestros colegas de Nielsen. Y, por supuesto, los aficionados de 187 países que completaron la encuesta, cuyos resultados muestran que la F1 goza de una excelente salud, sin duda la mejor que he conocido en mis 30 años de carrera en este deporte. En el pasado, la F1 tuvo dificultades para atraer a los aficionados más jóvenes y, en particular, a la base de la afición femenina, y esta encuesta dice mucho sobre cómo el enfoque digital de la nueva dirección y el efecto embudo de proyectos como "Drive to Survive" de Netflix están atrayendo a una nueva generación de apasionados seguidores de la F1. Gracias a Internet y a las redes sociales, cualquier persona en cualquier lugar puede convertirse en un aficionado. En Motorsport Network lo identificamos hace tiempo, y por eso hemos creado nuestras comunidades globales de automovilistas en todo el mundo; y ellos han hablado".

Entre los aficionados encuestados, el atributo de marca número 1 de la F1 es "emocionante", con otros atributos de marca principales como "tecnológico", "caro", "competitivo" y "entretenido". Es la primera vez que "competitivo" y "entretenido" aparecen entre los cinco primeros, y más de dos tercios de los aficionados encuestados creen que la F1 supera sus expectativas en términos de "tecnología pionera".

"Nielsen Sports se complace en haber colaborado una vez más con Motorsport Network y con la enorme base de fans de la Fórmula 1 en todo el mundo para ofrecerles una plataforma en la que sus voces puedan ser escuchadas. Esta ha sido la mayor encuesta deportiva que hemos realizado, y los datos han demostrado claramente el increíble crecimiento y la salud general tanto de la F1 como de los deportes de motor", dijo Nigel Geach, Vicepresidente Senior de Global Motorsport, Nielsen Sports.

Los resultados de la encuesta se revelaron hoy en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin e incluyeron el tamaño y la demografía de la audiencia del deporte, la disposición y las actitudes de los aficionados hacia el deporte, su afinidad por las carreras, los equipos, los pilotos, y su consumo de las carreras como audiencia remota y en vivo.

Las principales conclusiones de la Encuesta Global de Aficionados a la F1 de 2021 incluyen:

Principales equipos, pilotos y carreras

El 91% de los aficionados a la F1 expresa un equipo favorito, y el 94% un piloto favorito.

McLaren ha experimentado un renacimiento y ahora es el equipo número 1 en popularidad, seguido de Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Max Verstappen es el piloto número 1, especialmente entre los fans de 25 a 34 años. Lando Norris es el número 2 y el piloto mejor clasificado entre el grupo demográfico femenino. Lewis Hamilton es el número 3 y el mejor clasificado en el Reino Unido y entre los aficionados de más de 35 años. Daniel Riccardo es el nº 4 y el mejor clasificado en Australia, y el nº 2 entre los aficionados femeninos.

Las carreras favoritas de los aficionados son Monza, Spa, Silverstone y Mónaco.

Medios de comunicación, televisión y juegos

La penetración de la televisión de pago es alta, ya que la mitad de los aficionados ven las carreras en la televisión de pago.

El 68% de los aficionados afirma que en el futuro quiere ver las carreras en directo por televisión, mientras que el 13,8% afirma que quiere verlas por Internet.

Más de la mitad de los aficionados (51%) juegan a videojuegos específicos de deportes de motor, y el 64% de los que tienen entre 16 y 34 años son jugadores activos de este tipo de juegos.

Dentro del grupo demográfico de 16 a 24 años, el 80% ha jugado a la F1 en el último año y el 34% ha visto las retransmisiones deportivas específicas de la F1.

Resultados adicionales

El público nuevo y más joven muestra un crecimiento: Estados Unidos (50%), India (55%), China (58%), México (45%); también indicaron que llevan menos de cinco años siguiendo el deporte.

El 55% de los aficionados cree que la F1 debería ser líder mundial en el desarrollo de combustibles 100% sostenibles. El 67% de los aficionados conoce el plan de la F1 de introducir combustibles 100% sostenibles para 2025.

El 58% de los aficionados dice que el deporte tiene el equilibrio adecuado entre deporte y entretenimiento (un aumento del 39% frente a los resultados de la encuesta de 2017). Esto es especialmente percibido por los nuevos participantes en el deporte: el 81% de los que empezaron a seguir la F1 en los últimos 12 meses.

Twitter es la plataforma más utilizada en el uso de las redes sociales durante los fines de semana de carreras. Instagram es la que más crece.

Para ver la encuesta completa, puedes descargar el PDF [aquí].