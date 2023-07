Domenicali, CEO de la F1, elogia el papel de las fotos para captar nuevas audiencias

Domenicali habló la víspera del Gran Premio de Gran Bretaña en la presentación en Londres de un nuevo libro, Ferrari: From Inside and Outside. El libro recoge el trabajo de dos de los mejores fotógrafos de F1, Ercole Colombo y Rainer Schlegelmilch. Domenicali formó parte del equipo de ensueño de Ferrari con Jean Todt, Ross Brawn y Michael Schumacher que dominó el deporte en la década de 2000 y fue director del equipo hasta 2015.

"Llegué a Ferrari conociendo tanto a Ercole como a Rainer, ya que eran ellos los que capturaban para los aficionados y los tifosi las mejores imágenes y los mejores momentos de las carreras", dijo. 'Antes de conocerlos, antes de que empezara mi experiencia profesional en la F1, veía la F1 a través de sus ojos. Se convirtieron en personas muy importantes en el mundo de la F1, por el hecho de que siempre fueron capaces de capturar el momento adecuado con la tensión adecuada que se puede sentir también al mirar una foto.

"Su papel es muy importante, porque no tenemos que olvidar que ahora tenemos las redes sociales, tenemos muchas formas digitales diferentes de hablar de la F1. Tiene un papel vital para que la nueva generación de aficionados comprenda mejor la historia de nuestro deporte".

Ferrari: From Inside and Outside representa la primera colaboración entre Colombo y Schlegelmilch. Colombo es el informador por excelencia, un hombre cuyas habilidades para establecer contactos rivalizan con su destreza con la cámara. Enzo Ferrari le eligió para que fuera su fotógrafo y captara los momentos entre bastidores. Schlegelmilch, en cambio, es un observador que también fue pionero en técnicas para captar la impresión de velocidad en una imagen.

Su trabajo es el núcleo de la biblioteca Motorsport Images, el mayor archivo de este tipo en el mundo, con 26 millones de imágenes, incluida una historia ininterrumpida de la F1, todos los Grandes Premios desde que comenzó la F1 en 1950.

El tema del interior y el exterior se refleja en el texto del libro, editado por James Allen, que destaca el contraste entre la percepción que los aficionados tienen de Ferrari desde el exterior y la experiencia vivida por algunos de los dirigentes de la escudería desde Enzo Ferrari: Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt, y Domenicali. Todos ellos, junto con el hijo de Enzo, Piero Ferrari, han contribuido con un capítulo al libro.

Además de la edición estándar, se ha publicado una edición limitada del libro, encuadernada en tela fina y con estuche. Los libros están numerados y firmados por ambos fotógrafos. Sólo hay 150 libros en esta edición, de los cuales 75 incluyen dos copias exclusivas.

