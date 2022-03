DAZN apuesta por el deporte femenino: "Hemos llegado para quedarnos"

Cargar el reproductor de audio

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a los aficionados al deporte un contenido exclusivo muy especial en el Día Internacional de la Mujer; ‘Yo soy deportista’, en el que deportistas de primer nivel como la futbolista Vicky Losada, las tenistas Paula Badosa y Carla Suárez, la piloto de motociclismo Ana Carrasco o la boxeadora Míriam Gutiérrez, describen su experiencia en el deporte, que hoy sirve de ejemplo para las nuevas generaciones.

"Con el paso de los años te das cuenta de que eres una referencia para esas ‘peques' y de que tienes la responsabilidad de seguir peleando para abrir esas puertas de cara al futuro del deporte femenino. Pienso en todo lo que yo he pasado y que ahora tengan mejores condiciones para poder soñar con ser futbolistas es tan solo el principio. Aún queda muchísimo camino por recorrer, hemos llegado para quedarnos", explica Vicky Losada, actual futbolista del Manchester City.

El sueño que se hizo realidad

Precisamente Vicky Losada es un claro ejemplo de cómo la constancia en el trabajo trae como consecuencia el éxito: "Agradezco que la vida me haya puesto muchas piedras en el camino, que yo he querido afrontar y que incluso puede que me hayan hecho madurar más rápido cuando era más joven. Nos ha costado tanto llegar a ser profesionales, lo hemos trabajado mucho, sabemos de dónde venimos y quizás es algo que aún nos permite mantener los pies en la tierra".

La de Losada, campeona de Europa con el FC Barcelona, refleja la historia de un sueño cumplido: "Era algo que te definiría como inalcanzable. Hace 15 años que empecé y era muy difícil con las condiciones que teníamos. Que se cumpla un sueño es algo inolvidable, pero hacerlo en el club que me ha visto crecer, se va a quedar en mi memoria para siempre".

"Por suerte, ahora el fútbol femenino tiene más medios, para que las más jóvenes disfruten y en un futuro puedan llegar a la élite. Hay muy buena formación, el fútbol femenino está evolucionando mucho, sobre todo a nivel de cantera. Que disfruten del fútbol profesional, que trabajen y que lo compartan, que cuando eres pequeña es muy bonito", explica.

Otra deportista que ha visto cómo sus sueños se cumplían desde el esfuerzo ha sido la tenista Paula Badosa, primera española en ganar en Indian Wells: "La experiencia más buena que he tenido en pista ha sido contra Viktoria Azarenka en Indian Wells. Fue un partido inhumano, en el que yo jugaba contra alguien que respetaba muchísimo y que admiraba desde pequeña. Dar ese paso adelante y ganar mi primer Masters 1000 fue la experiencia que me dio fuerza en mi carrera".

Campeonas entre hombres

Eso es lo que han conseguido Ana Carrasco, piloto de Moto3 y campeona del mundo de Supersport300, y Míriam Gutiérrez, campeona del mundo de la WBA. "Mantenerte en el Mundial mucho tiempo y conseguir resultados, ser competitivo, es difícil. Para mí es algo normal ser la única o una de las pocas chicas que hay en el Mundial. Pero desde que llegué el primer año hasta ahora he notado un cambio a nivel de las mujeres que hay dentro de la familia del Mundial. No solo en cuanto a pilotos, sino en la organización, en la tele, en la clínica móvil, en todas partes".

Para la boxeadora, además, supuso un reto aún mayor a nivel personal: "Quería volver a boxear, era la espina más grande que tenía en el corazón. Quería volver a sonreír y disfrutar con lo que más me gustaba, que era el boxeo. Me ayudó a superarlo todo. Más que nada por tener en cuenta que tienes que volver y encima tienes que pelear con hombres".

Historias como la de Vicky Losada, Paula Badosa, Carla Suárez, Ana Carrasco o Míriam Gutiérrez son ejemplos de superación, gloria y grandeza, algo que DAZN, desde su apuesta por la visibilidad del deporte femenino y la igualdad en el trato de todas las competiciones, indistintamente del género, siempre tiene presente, pero más aún en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.