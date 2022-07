David Coulthard: Por qué las mujeres pilotos quieren más que igualdad

Cargar el reproductor de audio

David Coulthard ha conseguido muchos éxitos en sus más de 30 años en el automovilismo profesional. Nunca ganó el mundial de Fórmula 1, pero está decidido a ayudar a una mujer piloto a alcanzar ese nivel. Su hermana Lynsay fue una formidable corredora de karts, a la que sus padres, escrupulosamente justos, dieron las mismas oportunidades que a su hermano cuando era niña. Pero lo dejó en la adolescencia, como le sucede a muchas chicas.

En la última década, se han puesto en marcha muchas iniciativas para responder a la pregunta más formulada en la F1: ¿por qué no hay mujeres pilotos en F1? Desde el programa Girls on Track de la FIA hasta las W Series, de las que Coulthard es socio fundador, las oportunidades son cada vez mayores, pero no abordan los fundamentos de lo que se necesita para llegar a la F1, que son: una mejor detección de talentos en una fase temprana y, a continuación, financiación y otros apoyos profesionales para tener un programa definido hasta la F1. Esto es lo que la mayoría de los pilotos masculinos de renombre, desde Lewis Hamilton hasta Lando Norris, han aprovechado de una forma u otra.

Por ello, Coulthard se ha asociado con su amigo, el empresario checo Karel Komarek, para poner en marcha una estructura de desarrollo sin ánimo de lucro llamada More than Equal (Más que iguales), formada por expertos de la industria en todo tipo de ámbitos, desde la preparación física, el entrenamiento de pilotos y la psicología hasta el patrocinio. Se trata de un compromiso abierto, con un plazo inicial de diez años. Komarek es más conocido como operador de loterías nacionales en muchos países europeos y cuya empresa, Allwyn Entertainment, obtuvo recientemente la codiciada licencia de la Lotería Nacional del Reino Unido.

More than equal pretende acabar con las ideas erróneas sobre las mujeres pilotos.

Mientras que Coulthard cuenta con tener una hermana que no creía que existiera una vía para que las mujeres llegaran a la F1, la historia de Komarek es la de haber crecido en la antigua Checoslovaquia comunista y haberse sentirse aislado del acceso a las redes empresariales de Occidente.

"El país estaba cerrado, no podíamos viajar ni competir. He aprendido mucho en los últimos 25 años", dice. "Esto mismo puede aplicarse a las jóvenes pilotos, si no tienes una oportunidad a la edad de 10 a 12 años, donde podemos identificar a los primeros talentos, asegurar que eres capaz y estás al nivel de otros pilotos masculinos, es una historia similar".

Coulthard ha recurrido a la ayuda de nombres de primera línea, como Hintsa Performance, cuyos entrenadores se ocupan de muchos de los pilotos de F1, para que le proporcionen la mejor evaluación, entrenamiento de rendimiento e instalaciones de preparación mental. En el consejo asesor figuran numerosos incondicionales de la industria, como la ex directora de la F1 Kate Bevan, Julia George, de Heineken, y el padre de Lewis Hamilton, Anthony.

"Gracias a mi experiencia dentro de la Fórmula 1, gracias a las otras personas que tenemos, junto con la experiencia empresarial y el compromiso de Karel, si reunimos a gente buena y motivada, tenemos un gran equipo", dice Coulthard. "Así que, si no podemos tener una influencia positiva y tratar de apoyar y asegurar algunos talentos para el futuro, entonces ¿quién puede hacerlo? Porque los equipos de Fórmula 1 están demasiado ocupados haciendo lo que hacen. Y, francamente, no están realmente interesados en apoyar a ese nivel. Lo que vamos a hacer es crear talentos, y apoyar a los talentos que luego son escogidos porque merecen formar parte de un programa de jóvenes pilotos, y esa es la diferencia”.

"Hay un factor de bienestar en esto para nosotros, porque creemos que podemos influir en el cambio. Y si nadie lo hace, no ocurre nada. Las W Series son un ejemplo de ello. Es controvertida para algunas personas. Pero no ha dejado de poner a un número de mujeres en el centro del escenario".

"No se trata de lo que podemos sacar de esto desde el punto de vista económico. Se trata de crear una plataforma financiera sostenible, que vamos a tener que apoyar en las primeras etapas, pero queremos encontrar socios que miren más allá de su propia marca. Estamos comprometidos con esto a largo plazo. Eso significa que mientras estemos aquí y respiremos, queremos apoyar este programa".

El lanzamiento de More than Equal tuvo lugar antes del Gran Premio de Gran Bretaña, y quedó un poco apartado por el enfado tras los comentarios totalmente inaceptables de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton. La semana demostró que, aunque el automovilismo avanza lentamente para ser más inclusivo en todos los frentes, es una batalla cuesta arriba.

More than Equal buscará, a través de datos e investigaciones, acabar con las ideas erróneas sobre las mujeres pilotos, como la falta de fuerza, la agresividad o la disposición a ponerse en peligro. Estos conceptos han creado barreras en el pasado. Coulthard cita a boxeadoras, como la campeona olímpica Nicola Adams, y a mujeres piloto de aviones de combate que sirvieron en Afganistán. Cree firmemente que los competidores no tienen en cuenta que pueden resultar heridos cuando se suben a un coche de carreras, y rechaza cualquier sugerencia de que sea diferente para las mujeres. Cita su propio y conmovedor ejemplo, cuando consiguió su primera oportunidad para correr en F1 con Williams en 1994, sustituyendo al recientemente fallecido Ayrton Senna.

"Nunca se te ocurre", dice. "Mira cómo llegué al deporte, mira a Ayrton. Literalmente fue tres semanas después, y estaba en el mismo coche. Había estado probando ese coche, preparándolo antes de que él fuera a Imola, ese mismo chasis. Fue la mala suerte de los dioses de las carreras".

Lo que sin duda ayudaría mucho a la causa de encontrar una mujer piloto de F1 sería que la hija de un piloto famoso avanzara a través de las categorías inferiores. Pilotos como Nico Rosberg, Sebastian Vettel y Juan Pablo Montoya tienen hijas, pero no las están animando a competir. Sin embargo, la hija de Mika Hakkinen, Ella, corre en karts y está a punto de entrar en la adolescencia. Según su antiguo compañero de equipo en McLaren, Coulthard, "a Mika le apasiona".

Para más información de More than Equal visita www.morethanequal.com