Crítica de la película 'Ferrari' y valoración: ¿merece la pena?

'Ferrari' se estrena en los cines de España este viernes 9 de febrero, y en Motorsport.com tuvimos la fortuna de verla de manera anticipada, gracias a un evento organizado por Diamond Films. La película también se distribuirá en Argentina (jueves 8 de febrero), México (22 de febrero), Chile (8 de febrero), Colombia (22 de febrero) y otros países de habla hispana como Bolivia o Perú, y aquí vamos a hacer una review para responder a la pregunta de si merece la pena ir al cine a verla.

La película dura algo más de dos horas, en concreto dos horas y once minutos, y antes de nada vamos a aclarar algún aspecto. El primero es que si estás leyendo esto en esta web, se entiende que te gusta el automovilismo, y en ese caso ¿cómo no vas a darle una oportunidad a una película sobre el mayor mito de las carreras? El segundo es que si buscas una película que narre la vida de Enzo Ferrari, esta no es.

No es nuestra intención hacer spoilers de la película, pero es una de las críticas que seguro surgirán: 'Ferrari' se centra en solo unas pocas semanas, así que no esperes ver mucho de Fórmula 1, y no esperes que se represente a ciertas leyendas que han pilotado para los del Cavallino. La película se basa en la Mille Miglia de 1957 y su importancia crucial para la supervivencia de Ferrari como fabricante de automóviles.

Y es que 'Ferrari' se centra en la crisis personal y profesional que atravesaba 'Il Commendatore', Enzo Ferrari, en 1957 después de la muerte de su hijo Dino un año antes y sumido en importantes problemas económicos que pueden llevar a la escudería al cierre. En 'Ferrari' se es testigo de la relación con su esposa Laura (interpretada por Penélope Cruz), que se volvió tormentosa cuando se fue descubriendo que Enzo llevaba una doble vida y que tenía un hijo con otra mujer, Lina Lardi.

¿Y no hay carreras? Sí, claro. Sobre todo, como comentábamos, 'La Mille Miglia', esa carrera de resistencia que se celebró desde finales de los años 20 y que recorría media Italia pasando por dentro de las ciudades y utilizando carreteras convencionales. Esa carrera es la trama principal, pero... comparte mucho protagonismo con la trama secundaria, el fracaso de su matrimonio y la relación con su amante.

Hasta aquí son datos que puedes ver en los trailers o en la sinopsis de la película, y ahora, siempre evitando arruinártela, nos adentramos un poco más en el repaso a 'Ferrari'. Eso sí, no repasaremos todas las incongruencias históricas que tiene la película, porque daría para otro artículo.

Un brillante Adam Driver, el actor que hace de Enzo Ferrari, roza la perfección y ayuda a conocer un poco más el carácter de ese genio imperfecto que era el fundador. Nos presenta un Ferrari reflexivo, que debe afrontar varios dilemas, apasionado y que tiene las carreras como fin y no como medio ("Jaguar compite para vender más coches; yo vendo coches para poder competir").

De hecho se podría decir que el reparto y sus interpretaciones son lo mejor de 'Ferrari'. Penélope Cruz interpreta genialmente el papel de Laura, la esposa ya amargada y afligida que sin embargo sigue siendo clave en el funcionamiento de Ferrari, en un papel que hace incluso empatizar al espectador más fan de Enzo Ferrari. Uno de los pilotos a los que más protagonismo se da es al español Alfonso de Portago, del que también hace un papel estelar el actor brasileño Gabriel Leone. Hay que aclarar que quien escribe esto vio la película doblada, y no puede valorar, como han hecho otros, si fallan algunos acentos italianos en la versión original.

Vamos a ir respondiendo ya. Entonces... ¿Merece la pena 'Ferrari'? Bueno, si lo que buscas son carreras trepidantes y emoción continua con las carreras, no demasiado. Y en eso pecan los trailers, que venden gran parte de la acción que luego te vas a encontrar, quizás haciendo que las expectativas sobre una película de competición luego no se cumplan.

Si te gustan las carreras, disfrutarás de los momentos de competición, aunque si eres un purista del automovilismo (y se pueden imaginar que esa sala estaba llena de periodistas dedicados al motor) algunas cosas te harán sonrojarte: ¿cambiar de marcha o pisar más a fondo el acelerador para adelantar? ¿Acaso es que en una recta solo aprietas a fondo para pasar a un rival, no el resto del tiempo? Y bueno, los dos accidentes mortales que se muestran, hechos por ordenador, son extremadamente falsos. En el primero, el cuerpo del piloto que vuela cuando el coche sale disparado no parece el de un humano, lo que atrae tu atención y hace que quizás no le des la importancia que tiene. El segundo, el principal, está mejor narrado, aunque el vuelo del coche también parece muy mal recreado.

Eso sí, te puede merecer la pena ir al cine por la belleza de las imágenes de carrera, las de archivo y las generadas, que pueden llegar a poner el bello de punta. También provocan ese efecto las imágenes posteriores al accidente final, tal vez no aptas para sensibles, en la que los efectos prácticos de las secuelas son realmente espeluznantes y compensan con creces la carencia antes comentada de lo mal que se representan los accidentes.

Respecto a la 'Mille Miglia', el espectador que no lo sepa quedará confuso con el hecho de que los Ferrari y los Maserati que luchan por la victoria adelanten una y otra vez a coches más lentos y menos competitivos, por lo que es nuestro deber aclarar que no era una carrera en la que todos salieran a la vez (se cronometraba el tiempo), y que sin ir más lejos en la realidad esos coches a los que adelantan habían salido incluso varias horas antes. La representación es visualmente muy bonita, pero la carrera en sí se vuelve desordenada y complicada de seguir en cuanto al orden de la clasificación.

En algunos momentos la película carece de ritmo y se puede llegar a hacer lenta, como algunas escenas con varios de los personajes (especialmente del que interpreta Penélope Cruz). Tampoco uno espera, en un repaso tan corto a la vida de Enzo Ferrari, encontrarse dos escenas de sexo muy chocantes, y el final de la película te dejará frío porque carece de una resolución real. Resumiendo: 'Ferrari' no es una película ni mucho menos perfecta.

Pese a todo esto, y aunque te extrañe, sí recomiendo ir a verla, porque tiendo a pensar que lo que te cuenten debes vivirlo tú para formarte tu opinión. Y para gustos, ya sabes, colores (y películas). Eso sí, no vayas al cine esperando algo como 'Rush', y no esperes ver más a Enzo Ferrari como fabricante de coches que como persona.

¿Cuándo se estrena la película 'Ferrari' en España?

En España, 'Ferrari' se estrenará a partir del jueves 8 de febrero de 2024, una oportunidad muy especial para conocer lo que hay detrás del mito de Enzo.

Personajes principales de la película 'Ferrari' y quién los interpreta

Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver

Laura Ferrari (su esposa), interpretada por Penélope Cruz

Lina Lardi (su amante), interpretada por Shailene Woodley

Alfonso de Portago (piloto), interpretado por Gabriel Leone

Piero Taruffi (piloto), interpretado por el también piloto y actor Patrick Dempsey

Peter Collins (piloto), interpretado por Jack O'Conell

Piero Ferrari (su hijo con Lina Lardi) interpretado por Giuseppe Festinese

Y además... los espectadores españoles disfrutarán de un cameo muy breve de uno de sus pilotos de F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!