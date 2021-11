Para esta edición de #ThinkingForward hablamos con el promotor del Gran Premio de México, Federico González Compeán, sobre el negocio de organizar un gran premio, cómo la serie de Netflix 'Drive to Survive' atrae nuevas audiencias y las similitudes entre organizar una carrera de F1 y un concierto de Coldplay o Madonna.

Hace justo un año en el circuito del GP de México solo se escuchaba el silencio. Los edificios principales, los boxes y el F1 Paddock Club se utilizaban como un hospital improvisado para tratar hasta 9.000 pacientes de COVID-19 donde normalmente estarían los equipos de F1 y los invitados.

Este año, el GP de México vuelve con un gran revuelo, con todo vendido y esperando otro capítulo emocionante en el duelo por el campeonato entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Sorprendentemente, tal es la pasión por este deporte en México, que cuando tuvieron que cancelar el evento de 2020, solo el 5% de las personas que tenían entradas solicitaron la devolución del dinero; el resto pasó su reserva a la carrera de 2021.

Max Verstappen, Red Bull Racing y Federico Gonzalez, promotor del GP de México

"Hubo un período de tiempo en 2020 en el que no sabíamos si Checo iba a poder tener equipo para 2021. Pero finalmente consiguió ese asiento en Red Bull, por lo que la gente empezó a entusiasmarse. Y cuando empezaron las carreras y Checo lo estaba haciendo cada vez mejor, las ventas aumentaron", explica González. "Organizando este evento entendí hay un aficionado incondicional de la Fórmula 1. Sé que quieren la grada número 10, fila 11, asientos B, C y D. Pero también hay una gran multitud nueva que está llegando al deporte, gracias, por ejemplo, a la gran serie de F1 en Netflix, que fue un éxito. Y también hay otros que van a la carrera porque tienen empatía por Checo, que es como un héroe para México".

El calendario 2022 ya tiene confirmados 23 grandes premios, lo que deja claro que existe una fuerte demanda por parte de las sedes que albergan carreras. Sorprendentemente, gracias al éxito del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, las entradas generales para el Gran Premio de Miami 2022 ya se han agotado. La clave para eso es el impacto económico que trae un gran premio al país y la ciudad anfitriones. "Las cifras que tenemos, de entidades de terceros, es que la carrera suele aportar unos 700 millones de dólares a la economía del país. Hay unos 9.000 empleados en cada carrera y creamos una rama de valor para México", dice González. "El 30% del comercio a la carrera proviene de fuera de la Ciudad de México, así que creo que es muy bueno para el turismo, para el empleo".

Alejandro Soberon, Presidente y CEO del CIE Group y presidente del Gran Premio de México y Federico Gonzalez, director general del Gran Premio de México.

González y su equipo llegan al negocio de la promoción de grandes premios de F1 desde una experiencia diferente a la habitual; es productor de teatro, escenifica musicales como El Rey León, el Circo del Sol y grandes conciertos. La empresa que dirige, CIE, es la tercera promotora más grande del mundo y vende 8 millones de entradas al año. Por tanto, ¿cuál es su percepción del futuro modelo de negocio de un promotor de gran premio de F1 en los próximos cinco o diez años?

Federico González, promotor del GP de México, y Chase Carey, ex jefe de la F1

"Como promotores lo llevamos en la sangre: vendemos entradas, trabajamos en el mundo del espectáculo y dejamos que los demás hagan el espectáculo", dice González. "Así que para nosotros, la industria de los conciertos, la industria del teatro, la industria de la F1, los pilotos son lo mismo que un actor o un cantante. Es solo que se hace en un lugar diferente. Este escenario tiene 4,3 kilómetros de largo y el otro es de 20 metros por 10 metros, y tiene bailarines y demás. Pero es esencialmente lo mismo".

"Entonces tienes que entender como promotor que eres parte de la experiencia de los espectadores. No puedo cambiar nada a Checo, ni a Mercedes ni a Ferrari. No somos parte de esa industria. No decidimos qué canción van a cantar Madonna o Coldplay. No decidimos quién pilota el coche, pero podemos crear un ambiente completo y una experiencia completamente nueva. Somos parte de la experiencia de la gente. Ese es nuestro principal objetivo".