Cerrado el caso contra el conductor del camión del choque de Zanardi

No hay culpable. El juez de Siena desestimó la investigación contra el camionero que, el 19 de junio de 2020, conducía el vehículo contra el que se estrelló Alex Zanardi mientras participaba en un evento benéfico con su Handbike. El accidente se produjo en la carretera provincial 146 entre San Quirico d'Orgia y Pienza, en la provincia de Siena (Italia).

La jueza de instrucción del Tribunal de Siena, Ilaria Cornetti, ha aceptado la solicitud de suspensión del caso presentada por el fiscal jefe de Siena, Salvatore Vitello, y la fiscal adjunta Serena Menicucci, encargados de la investigación, el 26 de abril, pidiendo al juez que no proceda contra el conductor del camión, Marco Ciacci, de 45 años, residente en Castelnuovo Berardenga (Siena). Ciacci estaba siendo investigado por el delito de lesiones graves.

Hace unas semanas, la familia de Zanardi, representada por el abogado Carlo Covi, se opuso a la petición de archivar el caso ante el tribunal de primera instancia, afirmando: "El camión invadió el carril y eso fue decisivo en la reacción de Zanardi, haciéndole dar un volantazo hacia la derecha, a partir del cual perdió el control del Handbike. El accidente no habría ocurrido si el camión hubiera estado en su carril".

“No estamos en absoluto de acuerdo con la petición de suspensión ni con las conclusiones a las que llega el informe pericial del asesor técnico de la Fiscalía, el ingeniero Dario Vangi, que sostiene que el hecho de que el camión rebasara la línea central no provocó el accidente”.

"La pregunta entonces es: ¿es posible pasarse "ligeramente" un semáforo en rojo? El Ministerio Fiscal ha respaldado las conclusiones del asesor en el sentido de que el hecho de que el camión sobrepasara la línea central no fue la causa de la reacción de Zanardi. No es posible que el conductor del camión no fuera responsable del accidente: Zanardi lo vio venir y dio un volantazo porque invadió el carril".

Aunque el abogado de la familia de Zanardi había solicitado una investigación complementaria con un nuevo informe pericial sobre el accidente, las autoridades no lo consideraron necesario, procediendo al archivo del caso.

Ya el pasado mes de abril, el fiscal jefe de Siena, Salvatore Vitello, no había encontrado ninguna relación de causalidad entre la conducta del camionero y el origen del accidente de tráfico en el que Zanardi sufrió graves lesiones.

"El conductor del camión circulaba a una velocidad moderada y, en cualquier caso, muy por debajo del límite de velocidad en ese tramo de carretera".

“(El conductor) reaccionó rápidamente al ver al ciclista poniendo en marcha una maniobra de emergencia (dirigiéndose hacia el borde derecho de la calle) para alejarse de la línea central y tratar de evitar el impacto con la handbike conducida por Zanardi; un impacto que desgraciadamente se produjo totalmente dentro del carril del vehículo articulado", explicó Vitello.