Cuatro españoles en la Fórmula Alpine, nueva telonera de la F1

Después de la fusión entre la renombrada Renault Eurocup –superviviente de lo que quedó de las World Series by Renault tras su disolución en 2017– con la Fórmula Regional italiana, la temporada 2021 de la denominada Fórmula Regional by Alpine arrancará este fin de semana en Imola.

La categoría será telonera de la Fórmula 1 en un par de sus citas, comenzando por el GP de Emilia Romagna.

En la parrilla de 31 pilotos estarán cuatro jóvenes promesas españolas que buscan seguir creciendo en el mundo de los monoplazas.

David Vidales (León, 2002) disputará su segunda temporada en monoplazas, tras sus éxitos en los campeonatos internacionales de karting, y después de haber estado entre los cinco mejores de la Renault Eurocup en 2020.

El leonés quiere seguir evolucionando como piloto, tanto dentro como fuera de la pista y "disfrutar de ello", tal y como reconoce a Motorsport.com horas antes del arranque de la campaña.

"Afronto este campeonato con hambre, motivación, ganas de hacerlo bien, de seguir mejorando y con ganas de ganar. Este año el objetivo es claramente ganar y creo que tenemos el potencial, tanto el equipo, como yo con la experiencia que gané el año pasado y la pretemporada que hemos hecho. Tenemos todos los ingredientes que hacen falta para luchar por el campeonato y estar delante siempre. Es un campeonato largo y ser constante va a ser una de las llaves para lograrlo", aseguró Vidales.

"Estoy súper contento por el trabajo que hemos hecho en pretemporada dentro y fuera de la pista con Prema. Me han ayudado muchísimo, sobre todo con las ruedas de este año, que son bastante diferentes a las Hankook del año pasado. Si entiendes cómo funcionan, tienes más de un 70% hecho y todo lo demás es perfeccionar detalles y no estancarse e ir a por más".

"Creo que va a ser un año increíble e Imola me gusta mucho. Siempre he ido muy rápido aquí y a ver cómo va el tiempo, que puede caer algo de lluvia el sábado o el domingo, pero estamos listos para todo".

Belén García (L'Ametlla del Vallés, 1999) disputará las dos primeras citas del campeonato como preparación para su gran objetivo de este 2021, después de pasar casi en blanco la temporada pasada: las W Series.

"He esperado este momento mucho tiempo. He trabajado muy duro para llegar al máximo a este inicio de temporada y tengo muchas ganas de empezar a competir. Iremos viendo dónde estoy. Planteamos las carreras como un test de preparación, ya que lo importante es sacar buenas conclusiones para las W Series y que podamos pulir los problemas que vayan surgiendo antes del inicio de la competición", comenta la única mujer en parrilla.

"Seguramente lo que más me costó fueron los neumáticos. En las W Series todavía no sabemos si iremos o no con Pirelli, pero en cualquier caso, se trata de unas gomas más exigentes que requieren un calentamiento más exhaustivo. En este sentido, creo que este aprendizaje me será muy útil".

Lorenzo Fluxá (Palma de Mallorca, 2004) fue el segundo mejor español de la F4 española 2020, acabando sexto en la general, y logró sumar algún podio en la F4 de Emiratos Árabes también. Además, preparó la temporada 2021 disputando la F3 Asiática a principios de año.

El mallorquín competirá con Van Amersfoort y asegura: "Estoy muy emocionado de esta nueva temporada. Disfruté la F4 mucho, pero estoy listo para seguir escalando. Aunque las especificaciones no son iguales a las de la F3 asiática que disputé estos meses atrás, el coche es similar, así como las sensaciones. El hecho de compartir fines de semana con la F1 también será algo emocionante".

Y el último de los españoles confirmó su presencia hace apenas unos días. Mari Boya (Les, Lleida, 2004) competirá esta temporada también con Van Amersfoort, tras lograr 14 podios en la F4 española 2020 y acabar subcampeón.

"Estoy muy emocionado de competir con Van Amersfoort en este campeonato. Me habría gustado algo más de preparación con ellos, pero confiamos en tener éxito aun así. Al menos he podido pasar algo tiempo con el equipo en Holanda y es increíble que podamos compartir pista con los Fórmula 1 en varios circuitos esta temporada. Estoy deseando empezar", apuntó.

Los pilotos y equipos de la Fórmula Regional by Alpine 2021

# Equipo Nac. Piloto Nac. Rookie 8 ARDEN GBR William ALATALO FIN 14 ARDEN GBR Nicola MARINANGELI ITA 21 ARDEN GBR Alex QUINN GBR 23 ART GRAND PRIX FRA Thomas TEN BRINKE NED R 26 ART GRAND PRIX FRA Grégoire SAUCY CHE 46 ART GRAND PRIX FRA Gabriele MINI ITA R 41 DR FORMULA POR Emidio PESCE ITA 71 DR FORMULA POR Brad BENAVIDES USA 9 FA RACING ESP Alexandre BARDINON FRA 19 FA RACING ESP Andrea ROSSO ITA R 7 G4 RACING CHE Axel GNOS CHE R 72 G4 RACING CHE Belén GARCIA ESP R 16 JD MOTORSPORT ITA Tommy SMITH AUS 91 JD MOTORSPORT ITA Eduardo BARRICHELLO BRA R 2 KIC MOTORSPORT FIN Nico GOHLER GER R 5 KIC MOTORSPORT FIN Patrik PASMA FIN 58 KIC MOTORSPORT FIN Elias SEPPANEN FIN R 13 MONOLITE RACING ITA Jasin FERATI CHE R 35 MONOLITE RACING ITA Pietro DELLI GUANTI ITA R 43 MP MOTORSPORT NED Franco COLAPINTO ARG 27 MP MOTORSPORT NED Kas HAVERKORT NED R 96 MP MOTORSPORT NED Oliver GOETHE DNK R 1 PREMA POWERTEAM ITA Paul ARON EST 12 PREMA POWERTEAM ITA David VIDALES ESP 17 PREMA POWERTEAM ITA Dino BEGANOVIC SWE R 6 R-ACE GP FRA Isack HADJAR FRA R 10 R-ACE GP FRA Hadrien DAVID FRA 22 R-ACE GP FRA Zane MALONEY BAR 51 VAN AMERSFOORT RACING NED Francesco PIZZI ITA R 62 VAN AMERSFOORT RACING NED Lorenzo FLUXA ESP 64 VAN AMERSFOORT RACING NED Mari BOYA ESP R ¿Cómo es el coche de la Fórmula Regional by Alpine 2021? El Tatuus T318 cuenta con un chasis homologado FIA F3 2019 y con neumáticos Pirelli, lo que le hace ser cerca de tres segundos por vuelta más rápido que la versión con los Hankook que usó la Renault Eurocup en 2020. Cuenta con 4,855 metros de largo, 1,85 de ancho y 0,950 de altura con una carrocería de fibra de carbono. Tiene un peso mínimo de 685 kg y un motor Renault MR18 de tracción delantera y 270 CV. Horarios de la Fórmula Regional by Alpine en Imola Día Hora Sesión Viernes, 16 de abril 9:30-10:20 Entrenamientos libres 1 Viernes, 16 de abril 12:30-13:20 Entrenamientos libres 2 Sábado, 17 de abril 9:55 - 10:15 Clasificación 1 Sábado, 17 de abril 13:00-13:20 Clasificación 2 Sábado 17 de abril 17:23-17:55 Carrera 1 (30 minutos +1 vuelta) Domingo 18 de abril 12:18-12:50 Carrera 2 (30 minutos +1 vuelta)

