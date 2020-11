La temporada de estreno de David Vidales en los monoplazas acabó con una nueva remontada del piloto español en la segunda manga de la Fórmula Renault Eurocup 2020 en Paul Ricard.

El joven piloto leonés clasificó 13º sobre el mojado trazado francés, a 1,6 de Lorenzo Colombo (Bhaitech), el poleman de la segunda carrera. Vidales había sido cuarto en los libres 2, a solo dos décimas de Victor Martins, campeón de la categoría, pero el cambio de temperaturas en el asfalto volvió a perjudicar al español.

En la salida, Vidales rápidamente se coló en el top 10, aprovechando una nueva buena arrancada y eligiendo con precisión dónde adelantar a sus rivales en las primeras curvas. Por delante, Colombo aguantó el tipo ante Martins y Colapinto, que estaban por delante de un combativo Collet.

Pero De Wilde pasó a Vidales a 20 minutos del final, relegándole al 11º puesto. El español recuperaría la posición cinco minutos después y empezó a recortar distancias con Amaury Cordeel (FA Racing), antes de pasarle en la última vuelta.

Por delante, Colombo aguantó el tipo ante el campeón de la categoría, Martins, hasta la bandera a cuadros para llevarse su tercera victoria consecutiva, mientras que el argentino Colapinto selló su tercer puesto en el campeonato acabando en el tercer peldaño del podio.

El triunfo de Colombo relegó a Vidales al sexto puesto final del campeonato por un solo punto. No obstante, el leonés ha completado un debut en monoplazas sensacional, después de haber competido en karting hasta el pasado verano.

Alex Quinn se llevó finalmente el título de mejor rookie de la temporada por 14 puntos ante el piloto español apadrinado por Adrián Campos.

"No sabemos qué nos ha pasado en la segunda mitad de año en las clasificaciones, que parece que nos cuesta encontrar el setup cuando cambian las condiciones de pista. Perdimos casi un segundo de los libres a la cronometrada y empezar tan atrás, no es lo ideal. Sabíamos que teníamos que remontar y eso es lo que hicimos. Tuve un poco de mala suerte porque cuando estaba 9º, se tocaron los dos de delante, uno trompeó y tuve que salirme por fuera, perdiendo buena parte de lo que había remontado. Todo el fin de semana fue así, a la remontada, y no pudimos llegar hasta los de delante porque durante la carrera no da para más", comentó Vidales a Motorsport.com sobre su última cita de este 2020.

Clasificación final de la Fórmula Renault Eurocup 2020

1. V. Martins, 348 puntos

2. C. Collet, 304

3. F. Colapinto, 213,5

4. A. Quinn, 183

5. L. Colombo, 170

6. D. Vidales, 169

Resultados de la carrera 2 de la Fórmula Renault Eurocup 2020 en Paul Ricard