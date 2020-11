Vidales: "Hay que pensar a medio plazo, no solo en 2021"

Ha estado todo el año viajando en furgoneta con los miembros del equipo, intercambiando anécdotas de cada fin de semana y de fuera de las carreras. Su 2020 ha sido diferente, como el de todos, pero aun así ha logrado atraer la atención en su debut en monoplazas, tras cuatro subcampeonatos del mundo de karting.

David Vidales (León, 2002) concluyó la Fórmula Renault Eurocup 2020 en sexta posición de la general –a un punto del top 5–, después de dos victorias y seis podios, a pesar de perderse las dos primeras carreras en Monza.

El piloto español sufrió en la segunda mitad de la temporada, pero su estreno por todo lo alto en Imola con dos victorias en su primer fin de semana de competición y su rendimiento general fueron de notable alto.

"Ganar el título del mejor rookie es algo que obviamente es un premio, una recompensa, pero eso no quita que haya sido un año genial. Creo que he hecho un año impresionante, teniendo en cuenta que es el primero en monoplazas y siendo el único en parrilla que no había competido antes en otro campeonato de fórmulas", reconoce a Motorsport.com.

"Ha ido verdaderamente bien y hay que tener en cuenta que nos saltamos las dos primeras citas del campeonato, que quieras o no habríamos tenido opción de sumar más puntos. Con las diferencias tan estrechas entre el 3º, 4º y 5º, podías estar 6º o 3º a final de temporada sumando algún punto más allí. Hay que estar contento".

Vidales también deja claro que la caída de las temperaturas ante la entrada del otoño en Europa y el cambio en el agarre de la pista de un día a otro le han complicado la vida en la segunda mitad de año.

"Al final del año creo que he estado a un buen nivel de pilotaje, a pesar de que no encontráramos la clave para hacer funcionar los neumáticos. Es extraño. La verdad es que hemos estado bastante perdidos al respecto. Porque cuando llegas a un fin de semana como Hockenheim, que estábamos terceros en el último libre a menos de dos décimas sin conocer el circuito, y de repente al día siguiente sin cambiar nada estás a un segundo y acabas 13º la clasificación, te quedas un poco descolocado", reconoce.

"Creemos que con estas ruedas y sobre todo con el frio, cuesta hacerlas trabajar en la ventana correcta. El que encontraba ese punto a través de presiones, agarre en pista y reglaje del coche marcaba la diferencia. Creo que no hemos sabido leer el cambio de la pista de un día para otro, es lo único que se nos ocurre. Porque sino, no tiene ningún sentido que con el mismo coche se pierda tanto tiempo".

¿Cuáles son los planes de futuro de David Vidales?

Todavía es pronto para saber dónde carrera el piloto español en la temporada 2021, pero Vidales tiene claro el planteamiento que él y su equipo de gestión, Monaco Increase Management, pondrán sobre la mesa.

"Es muy pronto todavía. Es verdad que hay que empezar a pensar en el próximo año, pero dejaremos unas semanas para hablar con mi manager, con Monaco Increase Management, para ver qué es lo mejor para el próximo año y planificar una estrategia más a largo plazo para ir dando los pasos de la manera correcta hacia arriba", apunta.

"Lo que venga, bienvenido será. Pero pondremos sobre la mesa las opciones que hay y elegiremos la más conveniente. Está claro que cualquier piloto tiene la ambición de seguir subiendo de categoría y yo quiero conducir coches más potentes, pero hay que ver cuáles son las opciones mejores, pensando a medio plazo, no solo en 2021. No solo depende de si estás a la altura de subir a otra categoría, es cuestión de analizarlo fríamente".

Para 2021, la Fórmula Renault Eurocup y la Fórmula Regional Europea han llegado a un acuerdo para fusionar ambos campeonatos bajo la gestión de ACI Sport (ente federativo italiano) y con el apoyo técnico de Renault, que dará nombre a través de su división deportiva Alpine al coche y a la categoría: Fórmula Alpine.

"El campeonato va a estar bastante interesante el año que viene, porque al fusionar las dos categorías, la parrilla será más grande y además se usarán las ruedas Pirelli, que lo asemejarán más a las Fórmula 3. Además, siendo el primer año con Alpine, generará más interés por él. Creo que tiene buena pinta", opina Vidales.

Aprendizaje para el futuro

Vidales ha experimentado este año lo complicado que es adelantar con este tipo de monoplazas, dado que la turbulencia que generan es mayor que el beneficio del rebufo que te dan.

"Cuando sales más atrás, tienes que coger las medidas al coche –que no tienen nada que ver con el karting– y hasta que no das a alguien o llegas al límite, te cuesta. Al principio del año vas con el miedo de saber cuánto te falta para tocar al de delante, pero según avanzan las carreras lo vas cogiendo automáticamente. Es una de las cosas que van llegando según vas dando vueltas", asegura Vidales que ha sido lo más complicado de su adaptación.

"En este campeonato hay que ser agresivo porque adelantar es complicado con estos coches, el rebufo te hace perder más tiempo que beneficio. Cuando coges las medidas del coche, intentas ser más agresivo, sobre todo en las primeras vueltas, porque luego es más complicado poder adelantar".

"Quizás también a partir de ahora, con más experiencia, pueda ayudar más a los ingenieros sobre cómo configurar el coche y demás. Como no había tenido experiencia previa, era complicado compararlo con otras cosas, y espero que en los próximos años sea más fácil dar ese feedback más preciso a los ingenieros".

Las fotos de David Vidales en la Fórmula Renault Eurocup 2020