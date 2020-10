Vidales: "Se puede luchar aún por el título de la Fórmula Renault"

Lo que está haciendo David Vidales (León, 2002) en este año de pandemia, confinamiento y cambios radicales es para enmarcar. El joven piloto español dio el salto finalmente a monoplazas, tras cosechar grandes éxitos en karting, y lo hizo en una Fórmula Renault Eurocup 2020 ya empezada.

Aunque se estrenó en la segunda cita del calendario, en Imola (Italia), el leonés cayó de pie en la categoría: pole, doblete y vuelta rápida en su debut con JD Motorsport.

Siempre cuidadoso en sus palabras y sabedor de que le queda todo un 8.000 por escalar por delante, Vidales reconoce que está satisfecho con lo que ha conseguido en sus primeras cinco citas en monoplazas.

No en vano es tercero en la general (a 84 puntos del líder), solo superado por Victor Martins y Caio Collet, pilotos con varios años en monoplazas a sus espaldas.

“El objetivo siempre es ganar, pero eso no quita que si no se consigue no hayas hecho un buen trabajo. Es mi primer año en monoplazas y creo que poca gente puede decir que ha hecho los podios que he hecho yo en su primer año en monoplazas. Hay que exigirse mucho a uno mismo, pero también hay que reconocer cuándo se están haciendo bien las cosas", confiesa Vidales en conversación con Motorsport.com.

"Hemos hecho un buen trabajo desde el principio, hemos tenido constancia desde la primera carrera, lo que es clave, porque en karting al final solo eran cuatro carreras por campeonato. Me queda muchísimo por aprender y hay mucho por mejorar, pero estoy satisfecho por cómo está yendo el año".

El único pero hasta ahora estuvo en su cita como local en Barcelona hace dos semanas. Allí, el piloto español se quedó por primera vez fuera del top 4, al acabar 11º bajo la lluvia tras haber clasificado 13º.

“No fue el hecho de correr en agua lo que no nos permitió estar delante, sino que tuvimos un problema en la clasificación. En la FP2 del viernes estábamos a una décima de Martins, pero luego perdimos mucho sorprendentemente y acabamos 13º la clasificación. Con este coche es bastante difícil adelantar y en agua necesito más experiencia, me falta un poco y me pasó factura. Saliendo 13º, con el mismo ritmo de los de delante, no se podía adelantar mucho más que en la salida", explica.

Desde finales de julio en Imola, Vidales atesora ya seis podios (dos victorias) de 10 carreras disputadas. No obstante, el ritmo de Martins y Collet parece inalcanzable en las últimas citas para el resto de la parrilla, a pesar de que el español es el único que ha podido ponerles en aprietos.

“La evolución ha sido muy buena. A partir de la segunda carrera, tanto Martins como Collet dieron un salto de velocidad muy grande, lo que es un poco raro, porque he estado en todas las carreras con ellos en cuanto a ritmo, en 5-6 décimas y por delante del resto otras 2-3 décimas. Yo creo que he evolucionado mucho desde la primera carrera y ahora hay que intentar encontrar el porqué tenemos esa diferencia tan grande con ellos dos", asegura.

Las claves de pilotar en la Fórmula Renault Eurocup, según Vidales

El leonés deja claro que el reto del debut ha sido ser capaz de llevar al límite el coche en circuitos completamente nuevos para él, salvo el del Circuit de Barcelona-Catalunya, donde completó varias sesiones de test con Campos Racing el pasado invierno.

"El encontrar el limite del coche cuando llego a una pista nueva es todo un desafío. He tenido que intentar adaptarme lo más rápidamente posible a cada circuito. Luego, también el calentamiento de los neumáticos es clave, sobre todo cuando hace frío. Es algo que a diferencia del kart se usan otras técnicas y las he ido perfeccionando después de Imola cuando lo he necesitado cada vez más", reconoce.

“Este es un coche que es muy pesado. La relación peso-potencia no es buena. Eso lo notas mucho en las curvas, que es más lento. Luego, las Hankook son muy duras y a diferencia de en la FIA F3, en la clasificación damos 8-9 vueltas y el tiempo siempre llega en la última".

"La clave es encontrar el procedimiento de calentamiento adecuado de los neumáticos y luego hacer una buena clasificación, porque es un coche que genera poco rebufo. Así que si no sales delante o sales bien, después es muy difícil adelantar, porque además pierdes mucho agarre cuando ruedas detrás de otros".

Precisamente, Vidales se ha convertido en un experto en las arrancadas, gestionando a la perfección el juego del embrague en los primeros metros y ganando posiciones prácticamente en todas las carreras antes de la primera curva.

“Sí, la verdad es que todas las salidos han sido muy buenas y prácticamente en todas he adelantado al menos una posición. He encontrado el mecanismo correcto para hacer una arrancada buena, aunque aún se puede mejorar, porque es cuestión de encontrar el agarre entre la pista y las ruedas en cada momento", afirma.

Por delante quedan cuatro fines de semana consecutivos (hasta el 26-28 de noviembre en Abu Dhabi), que arrancan este mismo con su estreno en el mítico circuito de Spa-Francorchamps ante una meteorología completamente incierta. Vidales no quiere renunciar al campeonato, aunque es consciente de que necesitará que sus rivales fallen.

“Opciones hay siempre, mientras las matemáticas no digan lo contrario, se puede luchar por el campeonato. Al final son cuatro citas y ocho carreras con 25 puntos cada una es un mundo. Depende lógicamente de lo que hagan los demás, pero intentaremos encontrar ese gap que nos falta por encontrar y si lo encontramos y hacemos bien estas carreras, se puede luchar aún por el campeonato", concluye.

Más fotos de David Vidales en la Fórmula Renault Eurocup 2020