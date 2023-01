Palou crea un equipo de carreras y anuncia para qué campeonato

Cargar el reproductor de audio

El campeón de la IndyCar 2021, Alex Palou, siempre ha estado acompañado de su padre Ramón, que desde sus inicios en karting le ha asistido como mecánico. La unión entre padre e hijo se aprecia muy bien en el documental 'Las 500 Millas de Palou' (que aún puedes ver), y ahora Ramón Palou va un paso más allá y se convierte en director del nuevo equipo Palou Motosport.

La escudería Palou Motorsport competirá en el nuevo campeonato Eurocup-3, creado para 2023, y que servirá de puente entre la cada vez más popular Fórmula 4 española y la Fórmula 3. Una categoría que, como define el comunicado del nuevo equipo, "brindará una oportunidad a los jóvenes pilotos de competir en toda Europa en pistas como Barcelona, Spa-Francorchamps, Estoril y Zandvoort".

Creada por la Real Federación Española de Automovilismo, la Eurocup-3 disputará cuatro carreras en España (Barcelona, Jerez, Valencia y Motorland) y otras cuatro en otros países de Europa (Estoril, Zandvoort, Spa-Francorchamps y Monza), para un total de ocho pruebas que se llevarán a cabo entre mayo y noviembre con dos meses de pausa entre la cita holandesa y la jerezana.

El Palou Motorsport ha revelado que Monaco Increase Management, agencia que apoya a numerosos pilotos entre los que se encuentra el propio Alex, estará involucrada 'al lado de la familia brindando cualquier tipo de asistencia a los pilotos que se unan al equipo'.

Hasta el momento, los equipos anunciados para la Eurocup-3, además del de Palou, son Campos Racing, MP Motorsport, Drivex y el GRS Team, todos ellos ya presentes en la F4 Española.

La Eurocup-3 constará de dos carreras por fin de semana (de 30 minutos + 1 vuelta) que harán que el campeonato tenga 16 mangas. La temporada 2023 de la Eurocup-3 se disputará en paralelo con la Fórmula 4 española, y coincidirán en siete de los ocho eventos del curso, en todos menos en junio cuando la Eurocup-3 visitará Monza y la Fórmula 4 irá a Navarra.

Los monoplazas, que el cameponato define como con look Fórmula 1, los fabricará Tatuus y llevarán un motor de Alfa Romeo, de 1750cc y unos 273cv de potencia. El coche de la categoría es el Tatuus F3-T318, que también se usa en el FRECA (Formula Regional Europea by Alpine), Formula Regional de Oriente Medio y las W Series y su motor cuenta con un sistema de 'push to pass' de 25 cv más para ayudar a los pilotos a adelantar. Los neumáticos son Hankook, mismo suministrador que el de la Fórmula E.

Para lograr ser una categoría rentable y no deficitaria económicamente, la Eurocup-3 ha establecido un presupuesto común, acordado por los equipos.

Por su parte Alex Palou, que no estará en las 24 Horas de Daytona de finales de este mes y que será piloto reserva de McLaren F1 este año, está ya listo para comenzar las pruebas del 2 y 3 de febrero en la nueva sede de Palm Springs, California, antes de arrancar el nuevo curso 2023 de IndyCar en marzo, en St. Petersburg.