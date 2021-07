Wolff: "Los pilotos de Mercedes Fórmula E merecen estar en F1"

Mientras crecen los rumores de que George Russell dejará Williams para acompañar a Lewis Hamilton en Mercedes la próxima temporada y que Valtteri Bottas podría pasar a Alfa Romeo; De Vries, campeón de la Fórmula 2 en 2019, parece un posible reemplazo de Russell.

Vandoorne, quien además de correr para Mercedes en la Fórmula E, es piloto reserva de Mercedes en la F1, también ha entrado en la órbita de un asiento con los de Grove, en un movimiento que le vería reunirse con el nuevo CEO de Williams, Jost Capito, con quien coincidió en McLaren en 2016 y con el que tiene una buena relación.

Después de que los posibles movimientos de De Vries y Vandoorne cobraran fuerza en las redes sociales la semana pasada, Wolff, en su rol como jefe deportivo de Mercedes, dijo a Motorsport.com que esperaba "mucho" que ambos pilotos encontraran su camino en la F1.

En el marco de su presencia en el ePrix de Londres este fin de semana, en el que De Vries subió del noveno al segundo puesto y Vandoorne ascendió del 14° al séptimo el sábado y el belga logró la pole para la carrera del domingo, Wolff dijo: "Ambos pilotos tienen el talento, la ética de trabajo y la inteligencia para estar en la Fórmula 1. Ambos ganaron la serie junior más importante [la Fórmula 2]".

"Stoffel se vio envuelto en una situación con McLaren que fue difícil de gestionar en su día. Ambos merecen estar en la Fórmula 1 y espero que puedan encontrar el camino de vuelta".

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a dejar ir a los pilotos a pesar del daño potencial que tendría para el funcionamiento de su estructura en la Fórmula E, Wolff respondió: "Estoy muy contento de tenerlos como nuestros pilotos en la Fórmula E, no podría desear a nadie más. Pero nunca me interpondría en el camino de ningún piloto si tuviera la posibilidad de conducir en la Fórmula 1".

Comentando los vínculos con el conjunto de Williams, De Vries dijo a Motorsport.com: "Yo también leí ese rumor, y probablemente os sorprendió tanto como a mí. Estoy muy contento con Mercedes y la Fórmula E, y es aquí donde quiero triunfar. Lo que ocurra en el futuro a largo o medio plazo, no lo sé".

Te puede interesar: Fórmula 1 2022: pilotos con contrato y pilotos sin equipo

La oportunidad de Vandoorne en la F1 se apagó al terminar 16° con McLaren a lo largo de las temporadas 2016 y 2017 cuando fue compañero de equipo de Fernando Alonso. El belga estaba entre las opciones para reemplazar a Hamilton para el Gran Premio de Sakhir 2020, cuando el siete veces campeón del mundo dio positivo por COVID-19, pero finalmente el coche fue para Russell ese fin de semana.

Cuando se le preguntó a Vandoorne si consideraba que Wolff y Mercedes le debían un favor por esa ocasión, dijo: "No pienso así, para ser sinero. La Fórmula 1, por mi parte... Ya he tenido la oportunidad de estar ahí".

"He estado allí con McLaren, no en las mejores condiciones, digamos. Para mí no es como una obligación, no es una obsesión, como si tuviera que estar allí".