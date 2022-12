Cargar el reproductor de audio

DS Automobiles anunció su acuerdo para comenzar a colaborar con Dragon Penske tras el fin de la era de los Gen2, acabando así con sus lazos con Techeetah, que ha abandonado la parrilla. El fabricante francés desveló la decoración que usarán en el E-TENSE FE23, que recupera los colores negro y dorado con el diseño de rombos habitual, y en su presentación, uno de sus pilotos, Stoffel Vandoorne, dijo que podía aprender mucho del pedigrí de la escudería y transmitir sus propias experiencias tras ganar el título con Mercedes.

"Tengo la experiencia de los dos últimos años con Mercedes, y también tuvimos mucho éxito", dijo el belga. "Y DS era en realidad uno de los grandes rivales. Para mí, es bastante bueno llegar a un entorno tan fresco para ver lo que estaban haciendo y tomar el lado positivo, además de aportarles experiencia que tenía en el pasado, es una combinación que nos hace más fuertes".

"Cuando empiezas a hablar con los ingenieros, pones todos los puntos sobre la mesa y tratas de aprender de unos y otros. Hay muchas cosas que este equipo está haciendo bien, ya lo había antes, con las dos últimas temporadas", reconoció Vandoorne. "Y creo que si somos capaces de juntar todos esos puntos, entonces solo habrá algo más fuerte".

El belga también explicó que el hecho de tener un idioma común con los ingenieros, al poder hablar francés, le permitió adaptarse mejor y de una manera más eficaz. Cuando Motorsport.com preguntó sobre ello, explicó que el proceso se hizo más fácil con los ingenieros que ya conocía de DS Penske: "Cuando estás acostumbrado a trabajar con un equipo durante bastante tiempo, llegas a conocer a todo el mundo y sabes cómo funcionan las cosas".

"Me espera un gran cambio, pero me he adaptado bien, a algunos ya los conocía del pasado en las categorías inferiores, así que eso me ayudó mucho", indicó. "El hecho de hablar el mismo idioma también es una gran ventaja para conocer a la gente a un nivel más personal. Es un equipo que tiene una buena historia, así que saben lo que hacen, y mi experiencia les ha sido muy valiosa, así que estoy deseando de empezar la temporada juntos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!