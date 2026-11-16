Crónica de test

Fórmula E

Citroen y Mahindra se reparten la accidentada primera jornada de los test de Fórmula E con los Gen4; Nissan, al acecho

Edoardo Mortara lideró la primera tarde de los test de pretemporada 2027 de Fórmula E en el Jarama tras hacer lo propio Citroen con Vergne en la mañana; Nissan acaba segundo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 nov 2026, 17:25

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Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Circuito del Jarama ha acogido la primera jornada de los test oficiales de la Fórmula E 2027, con el estreno colectivo de los Gen4 de los equipos, y el más rápido ha terminado siendo Edoardo Mortara al liderar la sesión 2, la de la tarde del lunes, con una marca de 1:24.344 con el Mahindra.

El tiempo más rápido de la Fórmula E en el ePrix de Madrid de marzo fue un 1:29.403 de Dan Ticktum en la FP1, en un fin de semana frío y lluvioso que no permite la comparación directa. Para este test, la categoría ha modificado la última chicane, la de la recta principal, aunque realmente lo que ha hecho es invertirla, por lo que no debería haber mucha diferencia de tiempos. En los test de hace dos años, también con los Gen3 Evo, Mitch Evans había rodado en 1:27.461.

Fue una primera jornada muy interrumpida, con un total de ocho banderas rojas: cuatro por la mañana y tres por la tarde. Después de una por un problema con el sistema de radio de la FIA y cuatro por problemas técnicos en los nuevos coches o salidas de pista, la tarde vio los primeros accidente de estos Gen4: primero Theo Pourchaire acabó contra el muro de neumáticos con el Opel en la curva 3 y luego Nyck de Vries mandó el Mahindra también contra las protecciones en la curva 9 cuando faltaba menos de media hora.

Con la tabla de tiempos reiniciada tras la sesión matinal, Nyck de Vries había sido el primer líder de la tarde, delante de Mitch Evans y de su compañero Mortara, anticipando una tarde interesante para Mahindra.

Zane Maloney, que había logrado un buen resultado con Nissan por la mañana (cuarto), se puso tercero delante de Mortara antes del accidente donde se rompió el alerón delantero del Opel de Pourchaire. Así transcurrió la primera hora de la jornada de la tarde (de 14:00h a 17:00h), con problemas para Lola y Fortescue Zero.

De hecho, la segunda bandera roja la provocó el Lola de Enzo Fittipaldi, detenido al final de la calle de boxes.

A falta de una hora, Edoardo Mortara logró el tiempo que ya nadie batiría, que superaba en seis décimas la marca de Vergne por la mañana. Otros pilotos también mejoraron, aunque las cosas se acelerarían aún más después de la salida de pista de De Vries tras su trompo en la curva 9 que provocó la tercera de la tarde y octava bandera roja del día.

En el tiempo restante, Zane Maloney subió al segundo lugar gracias a un 1:24.681. Los Porsche, más escondidos en la mañana, dieron un paso al frente para ser tercero Nico Muller y cuarto el campeón Pascal Wehrlein, con Maximilian Gunther cerrando el top 5.

Los protagonistas fueron distintos a los de la mañana, más allá de Maloney con el Nissan. Y es que Citroen, con un gran ritmo matinal con Jean Eric-Vergne fue 13º por la tarde, aunque el equipo galo pudo cerrar el top 10 con Nick Cassidy.

Los Opel que tan buena impresión habían dejado durante la mañana estuvieron alejados entre sí, con Pourchaire sexto a pesar de su accidente y Evans 15º. Con el Jaguar y su nueva decoración azul, Antonio Felix da Costa terminó séptimo, por delante de un Ayhancan Guven que dio la sorpresa con la octava plaza final (el polémico campeón del DTM 2025 había sido 12º en la mañana).

Jake Dennis fue noveno con Andretti, en el estreno oficial y público del powertrain de Nissan en el equipo americano.

Por su parte el español Pepe Martí, que por la mañana fue quinto, cerró el primer día 16º.

La pretemporada continuará el miércoles, con Motorsport.com España presente en el Jarama para contarte todas las novedades y ver, por la tarde, la primera simulación de carrera de los Gen4.

Resultados de la jornada 1 del test de Fórmula E en el Jarama (Sesión 2, Tarde)

POS

PILOTO

EQUIPO

TIEMPO

1º

Edoardo Mortara

Mahindra

1:24.344

2º

Zane Maloney

Nissan

1:24.681

3º

Nico Müller

Porsche

1:24.721

4º

Pascal Wehrlein

Porsche

1:24.735

5º

Maximilian Günther

Envision

1:24.773

6º

Theo Pourchaire

Opel

1:24.866

7º

Antonio Felix Da Costa

Jaguar

1:24.937

8º

Ayhancan Güven

Fusion

1:25.040

9º

Jake Dennis

Andretti

1:25.085

10º

Nick Cassidy

Citroen

1:25.143

11º

Zak O'Sullivan

Envision

1:25.162

12º

Oliver Rowland

Nissan

1:25.196

13º

Jean-Eric Vergne

Citroen

1:25.420

14º

Taylor Barnard

Fusion

1:25.801

15º

Mitch Evans

Opel

1:25.856

16º

Pepe Marti

CUPRA Kiro

1:26.895

17º

Nyck de Vries

Mahindra

1:26.995

18º

Stoffel Vandoorne

Jaguar

1:27.078

19º

Jake Hughes

CUPRA Kiro

1:27.945

20º

Felipe Drugovich

Andretti

1:28.924

21º

Robert Shwartzman

Lola

1:29.508

22º

Paul Aron

Fortescue

1:38.545

23º

Dan Ticktum

Fortescue

1:40.014

24º

Enzo Fittipaldi

Lola

1:56.986

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