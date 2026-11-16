Crónica de test
Fórmula E
Citroen y Mahindra se reparten la accidentada primera jornada de los test de Fórmula E con los Gen4; Nissan, al acecho
Edoardo Mortara lideró la primera tarde de los test de pretemporada 2027 de Fórmula E en el Jarama tras hacer lo propio Citroen con Vergne en la mañana; Nissan acaba segundo.
Jose Carlos de Celis
Editado: 16 nov 2026, 17:25
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Edoardo Mortara, Mahindra Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El Circuito del Jarama ha acogido la primera jornada de los test oficiales de la Fórmula E 2027, con el estreno colectivo de los Gen4 de los equipos, y el más rápido ha terminado siendo Edoardo Mortara al liderar la sesión 2, la de la tarde del lunes, con una marca de 1:24.344 con el Mahindra.
El tiempo más rápido de la Fórmula E en el ePrix de Madrid de marzo fue un 1:29.403 de Dan Ticktum en la FP1, en un fin de semana frío y lluvioso que no permite la comparación directa. Para este test, la categoría ha modificado la última chicane, la de la recta principal, aunque realmente lo que ha hecho es invertirla, por lo que no debería haber mucha diferencia de tiempos. En los test de hace dos años, también con los Gen3 Evo, Mitch Evans había rodado en 1:27.461.
Fue una primera jornada muy interrumpida, con un total de ocho banderas rojas: cuatro por la mañana y tres por la tarde. Después de una por un problema con el sistema de radio de la FIA y cuatro por problemas técnicos en los nuevos coches o salidas de pista, la tarde vio los primeros accidente de estos Gen4: primero Theo Pourchaire acabó contra el muro de neumáticos con el Opel en la curva 3 y luego Nyck de Vries mandó el Mahindra también contra las protecciones en la curva 9 cuando faltaba menos de media hora.
Con la tabla de tiempos reiniciada tras la sesión matinal, Nyck de Vries había sido el primer líder de la tarde, delante de Mitch Evans y de su compañero Mortara, anticipando una tarde interesante para Mahindra.
Zane Maloney, que había logrado un buen resultado con Nissan por la mañana (cuarto), se puso tercero delante de Mortara antes del accidente donde se rompió el alerón delantero del Opel de Pourchaire. Así transcurrió la primera hora de la jornada de la tarde (de 14:00h a 17:00h), con problemas para Lola y Fortescue Zero.
De hecho, la segunda bandera roja la provocó el Lola de Enzo Fittipaldi, detenido al final de la calle de boxes.
A falta de una hora, Edoardo Mortara logró el tiempo que ya nadie batiría, que superaba en seis décimas la marca de Vergne por la mañana. Otros pilotos también mejoraron, aunque las cosas se acelerarían aún más después de la salida de pista de De Vries tras su trompo en la curva 9 que provocó la tercera de la tarde y octava bandera roja del día.
En el tiempo restante, Zane Maloney subió al segundo lugar gracias a un 1:24.681. Los Porsche, más escondidos en la mañana, dieron un paso al frente para ser tercero Nico Muller y cuarto el campeón Pascal Wehrlein, con Maximilian Gunther cerrando el top 5.
Los protagonistas fueron distintos a los de la mañana, más allá de Maloney con el Nissan. Y es que Citroen, con un gran ritmo matinal con Jean Eric-Vergne fue 13º por la tarde, aunque el equipo galo pudo cerrar el top 10 con Nick Cassidy.
Los Opel que tan buena impresión habían dejado durante la mañana estuvieron alejados entre sí, con Pourchaire sexto a pesar de su accidente y Evans 15º. Con el Jaguar y su nueva decoración azul, Antonio Felix da Costa terminó séptimo, por delante de un Ayhancan Guven que dio la sorpresa con la octava plaza final (el polémico campeón del DTM 2025 había sido 12º en la mañana).
Jake Dennis fue noveno con Andretti, en el estreno oficial y público del powertrain de Nissan en el equipo americano.
Por su parte el español Pepe Martí, que por la mañana fue quinto, cerró el primer día 16º.
La pretemporada continuará el miércoles, con Motorsport.com España presente en el Jarama para contarte todas las novedades y ver, por la tarde, la primera simulación de carrera de los Gen4.
Resultados de la jornada 1 del test de Fórmula E en el Jarama (Sesión 2, Tarde)
POS
PILOTO
EQUIPO
TIEMPO
1º
Edoardo Mortara
Mahindra
1:24.344
2º
Zane Maloney
Nissan
1:24.681
3º
Nico Müller
Porsche
1:24.721
4º
Pascal Wehrlein
Porsche
1:24.735
5º
Maximilian Günther
Envision
1:24.773
6º
Theo Pourchaire
Opel
1:24.866
7º
Antonio Felix Da Costa
Jaguar
1:24.937
8º
Ayhancan Güven
Fusion
1:25.040
9º
Jake Dennis
Andretti
1:25.085
10º
Nick Cassidy
Citroen
1:25.143
11º
Zak O'Sullivan
Envision
1:25.162
12º
Oliver Rowland
Nissan
1:25.196
13º
Jean-Eric Vergne
Citroen
1:25.420
14º
Taylor Barnard
Fusion
1:25.801
15º
Mitch Evans
Opel
1:25.856
16º
Pepe Marti
CUPRA Kiro
1:26.895
17º
Nyck de Vries
Mahindra
1:26.995
18º
Stoffel Vandoorne
Jaguar
1:27.078
19º
Jake Hughes
CUPRA Kiro
1:27.945
20º
Felipe Drugovich
Andretti
1:28.924
21º
Robert Shwartzman
Lola
1:29.508
22º
Paul Aron
Fortescue
1:38.545
23º
Dan Ticktum
Fortescue
1:40.014
24º
Enzo Fittipaldi
Lola
1:56.986
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