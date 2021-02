Prohíben a Mercedes disputar la clasificación de Fórmula E

Mortara logró el sexto mejor tiempo en la tercera sesión de libres de cara a la segunda carrera nocturna en el circuito urbano de Riad, pero sufrió un fuerte accidente cuando ya había terminado la práctica.

Ensayó una salida en la parrilla junto al ganador de la primera carrera, Nyck de Vries, antes de que, lo que pareció ser un fallo del coche, dejara al piloto suizo sin poder frenar en la curva 18.

Su monoplaza siguió recto a gran velocidad y acabó empotrado en la barrera TecPro.

Mortara fue trasladado en ambulancia, escoltado por personal de Venturi y de Mercedes, a un hospital local para una evaluación preventiva.

Tanto el personal del equipo Venturi Racing como un portavoz de la FIA confirmaron a Motorsport.com que Mortara estaba consciente, hablaba y podía mover los dedos de las manos y los pies.

Como el equipo Venturi Racing es cliente de Mercedes, la FIA ha impedido que ambos equipos participen en la clasificación hasta que se resuelva la naturaleza del problema.

El incidente parece similar al accidente de los entrenamientos libres que obligó a trasladar al ex piloto de Audi Daniel Abt al hospital en Ciudad de México.

Ese accidente se atribuyó a un error que se produjo después de que Abt desplegara el fanboost (un extra de potencia), lo que provocó que su eje trasero no frenara el coche camino a la curva 9 y registrara un impacto de 20 G.

Abt publicó en las redes sociales: "Espero que Edo esté bien. Se pareció a mi accidente en México. La FIA tiene que asegurarse de que los coches de Fórmula E no puedan acelerar por sí mismos. Súper peligroso".

La directora del equipo Venturi Racing, Susie Wolff, ha dicho que es decisión de Mortara disputar o no la carrera.

"Es el coche de Edo y si Edo está en condiciones de conducir participará en la carrera. Será su decisión".

Aunque recientemente el equipo fichó a Jake Hughes como piloto reserva, no participó en ninguna sesión de entrenamientos, por lo que no puede ocupar el lugar de Mortara en la carrera de este sábado si finalmente el italo-suizo no corre.

