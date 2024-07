Una carrera "carnicería" y "Mario Kart" castiga a Nissan en Londres

Londres.- Nissan llegaba ya con un sabor de boca agridulce al ePrix de Londres, con la esperanza de cerrar bien un año muy positivo de Fórmula E pero sabedores de que en la anterior ronda se habían esfumado muchas opciones de poner un broche aún más brillante al 2024.

Tocaba hacer la épica, y este sábado todo salió del revés. Sus dos pilotos se vieron envueltos en sendos incidentes y además ambos fueron penalizados, acabando 14 y 15 tras aplicarse las sanciones.

Sacha Fenestraz acabó sexto y detrás de un Jake Dennis que tenía también castigo. Sin embargo, el franco-argentino fue considerado culpable por un incidente con Norman Nato similar a otros en la carrera en los que no hubo acción.

"Estábamos haciendo una gran carrera. Salir decimotercero aquí en Londres siempre es un poco difícil, aunque la carrera fue una carnicería, sinceramente".

"Íbamos en una buena posición, sexto, por supuesto, Dennis tenía 20 segundos de penalización, por lo que finalmente sería quinto. Me pusieron una penalización de 5 segundos con la que sinceramente estoy completamente en desacuerdo. Estábamos luchando por la posición con Norman, que se metió por mi exterior en la curva 1".

"Frenamos lado a lado, tenía mi rueda delantera con su rueda trasera y empieza a girar como si yo no estuviera ahí y, por supuesto, finalmente nos tocamos porque nos quedamos espacio. Desgraciadamente la consecuencia fue su accidente y una vez más la penalización es una consecuencia que ni siquiera te deja defenderte, no es que si fueran a revisarlo después de la carrera o lo que sea, simplemente imponen las penalizaciones sin ninguna mirada real hacia atrás o tener al menos la opinión de ambos pilotos".

Fenestraz admitió que es una opinión generalizada que falta consistencia en las penalizaciones y que "se sanciona por las consecuencias y no realmente por los hechos de lo que está pasando".

"Pero a pesar de eso estoy contento porque realmente creo que me merecía ese quinto puesto. Lo necesitaba psicológicamente, digamos, necesitaba ese resultado. Sigo pensando que hice una gran carrera desde donde empecé, el máximo de lo que podía, para ser sincero. El día en sí fue un poco de altibajos, pero creo que hemos conseguido maximizar un poco lo que teníamos y vamos a ver si mañana podemos hacerlo mejor".



Sacha se mostró de acuerdo con que la Fórmula E ha pasado de no sancionar cosas peores durante algunas carreras a sancionar todo en Londres: "Sí, es eso, en las primeras vueltas estaba escuchando carrocerías romperse por todas partes, a mi alrededor, todo el mundo golpeándose. Y algunos iban muy lento, para crear huecos o lo que sea”.

"La verdad es que no fue genial. Porque tienes que estar mirando tus espejos todo el tiempo. Hay toqued por todas partes. Pero es lo que hay. Creo que las cosas cambiarán en el futuro, esperemos. Porque no me sorprendería que muchos aficionados piensen que esto es Mario Kart y no Fórmula E. Y esto no es bueno para el campeonato", sentenció.

Por su parte Oliver Rowland se tocó con Antonio Felix da Costa y rompió su alerón delantero, cayendo además muy atrás en la parrilla sin opción a remontar.

"Es Londres, muchas de estas cosas pasan, creo que estuvo bastante cerca. Sinceramente creo que realmente no lo culpo. Pero creo que la forma en que estos coches son, cuando nos tocamos la primera vez el volante salió de mis manos".

"Entonces no pude girar. Eso es lo que provocó el accidente. El toque inicial en una situación normal probablemente habría estado bien, pero me arrancó el volante de las manos".

Rowland aún si admitió que hubo el pique que se vio desde el exterior: "Probablemente me empujó un poco fuera en la 19, y me mantuve firme en la 20. Él giró en la 20 sin dejar espacio, nos tocamos y el volante se me fue de las manos. Él cree que probablemente yo debería haber levantado, lo cual está bien. No estoy de acuerdo".