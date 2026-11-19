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Fórmula E Test de pretemporada en Madrid

Pepe Martí: "En mi lista está ganar una carrera"

El piloto español afronta su segunda temporada en la Fórmula E tras haber conseguido una buena progresión en su año de debut.

Jacobo Vega

Publicado: 19 nov 2026, 18:35

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Pepe Martí, CUPRA Kiro

Foto de: CUPRA .

El piloto barcelonés de CUPRA KIRO sigue acumulando kilómetros en esta pretemporada, tras un buen debut en la categoría en 2026. Tras darse a conocer en la Fórmula E en el último año de la tercera generación de estos monoplazas, ahora tiene la responsabilidad de ayudar desde el comienzo a desarrollar el potente e impresionante Gen4 que está despertando mucha expectación, y que entusiasma a los pilotos que lo han podido probar.

Un nuevo coche que supone un paso adelante en la evolución del campeonato y que Martí está comenzando a conocer, con una evaluación muy positiva. "No solo para el campeonato, sino para el piloto", admitió al ser preguntado por si este coche supone un nuevo hito. "Obviamente nos queda mucho por afinar, por entender, es un coche que creo que, a nivel de sistemas, es incluso más difícil que el del año pasado".

"Sí que siento que yo me encontré ante el cuarto año de una generación. Entonces el coche estaba muy consolidado, lo teníamos ya bastante en orden cuando llegábamos a un circuito, mientras que ahora me encuentro con demasiadas herramientas para realmente aprender y tocar. Así que bueno, está siendo un proceso de aprendizaje no solo para mí, sino también para el equipo, de acabar de afinar cosas, entender dónde tenemos que poner el set-up, y obviamente también de trabajar de cerca con Porsche, que teniendo al vigente campeón del mundo, también está bien poder entenderles y aprender de ellos".

Tras unos test privados, donde CUPRA Kiro y Pepe Martí pudieron empezar a trabajar con el coche, el Jarama ha acogido las primeras pruebas colectivas del campeonato, donde pilotos y equipos están pudiendo familiarizarse un poco más con este Gen4.

Cuando fue cuestionado sobre qué era lo que más le gustaba del coche, Martí afirmó que "seguramente la capacidad de las curvas rápidas. El neumático también lo estoy disfrutando, sobre todo en seco es capaz de dar un poco más de sí, y en agua también consigue dar un poquito más extra de feeling para ganar temperatura y darle buen uso".

Además destacó "la carga aerodinámica que también nos ayuda, la potencia final, siempre se agradece tener un poco más de caballos a la espalda, en este caso kilovatios, pero la verdad que en general yo creo que el coche es mucho más disfrutón tanto en curvas rápidas como lentas, en recta, todo, la verdad que es divertido".

Esta nueva generación de monoplazas tienen un tren motriz con tracción en las cuatro ruedas de manera permanente, lo que va a propiciar que los pilotos dispongan de más potencia durante toda la vuelta. Una circunstancia que, en principio, tendría que hacer que los pilotos tuvieran que cambiar, en cierto modo, su estilo, algo que Martí cree que no será necesario.

"No hace falta cambiar mucho el estilo" explicó el catalán cuando fue preguntado por Motorsport.com. "Sobre todo lo que más cambia es la potencia, pero al final el hecho de tener potencia en las cuatro ruedas y que sea tanta, cuando aceleras y tienes el reparto delante-atrás [del diferencial] bien puesto, saber hasta qué punto te interesa tenerlo más hacia delante, más hacia atrás, si vas a deslizar demasiado del morro o de la parte trasera, todo eso puede jugar no solo a nivel de velocidad, sino también de calentamiento de los neumáticos en una carrera. Y si tienes un problema con el equilibrio, ver cómo lo puedes llegar a rectificar con todas estas herramientas, y como decía antes, tienes muchas herramientas y todas ellas también dificultan el trabajo, pero también la recompensa es más bonita".

Tras completar una primera temporada bastante exitosa, con buenas actuaciones y en la que consiguió dos podios en Mónaco y en Sanya (China), esta temporada los objetivos tanto de Martí como del equipo han de ser, a la fuerza, mucho más ambiciosos.

"Obviamente ganar una carrera es algo que está en la lista por tachar" confesó el piloto español, "pero al final hay que tomárselo con calma, ahora mismo es una guerra de fabricantes, una guerra de equipos, primero hay que poner al equipo en posición para luchar por carreras y cuando estemos ahí intentaremos ganarlas, pero a nivel de rendimiento solo hay que, poco a poco, irlo centrando donde nos interesa y seguramente los resultados vendrán con el trabajo".

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