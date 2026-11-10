Fórmula E
Jaguar sorprende con la decoración de su Gen4 de Fórmula E
Jaguar ha presentado su monoplaza para la temporada 2026/2027 de Fórmula E, el Jaguar I-Type 08 Gen4, en azul y negro.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 10 nov 2026, 10:06
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La temporada 2026 2027 abre una nueva era en la Fórmula E, con la llegada del increíble coche Gen4 que aspira a romper moldes y a cambiar la categoría. Jaguar afronta ese cambio en el campeonato eléctrico, con una identidad renovada, al menos en lo que respecta a su monoplaza.
Atrás quedan los tonos oscuros de años anteriores y el blanco y negro de los últimos tiempos. De hecho, el Gen4 prototipo que mostraron en abril era negro absoluto, pero ahora cobra vida para dejar paso a un monoplaza que adopta junto al negro un llamativo tono azul.
Así lo ha presentado la firma británica este martes en un evento en Londres, con la presencia de su nueva alineación. Antonio Félix Acosta, que llegó el pasado año de Porsche, disputará con Jaguar su segundo curso, mientras que el que fue el curso anterior el piloto reserva del equipo Stoffel Vandoorne, regresará como titular a la categoría de la que fue campeón en 2020-2021 con Mercedes.
Vídeo: así es el Jaguar Gen4 de Fórmula E
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