Horarios del ePrix de Shanghái de Fórmula E y cómo verlo: ¡con dos carreras!

¡La Fórmula E no para en esta temporada 2026! El campeonato eléctrico continúa acercándose al final de curso, que tendrá lugar en unas semanas, a mitad de agosto en Londres. Mientras tanto, la categoría sigue de gira en Asia, y este fin de semana, el 4 y el 5 de julio, toca una doble carrera, con el ePrix de Shanghái, en una versión recortada del circuito que conocemos de la Fórmula 1.

Más de la Fórmula E: Fórmula E La Fórmula E revela un increíble calendario 2026/2027 con importantes novedades

El campeonato llega en un magnífico momento, con Mitch Evans como líder pero con varios pilotos metidos aún en la pelea por el título mundial. Además, el español Pepe Martí buscará seguir con su fantástica racha, después de ser tercero en una de las carreras de Mónaco y segundo hace dos semanas, en Sanya. Apunta los horarios de la 12ª y 13ª cita de la presente campaña en la capital de China y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

Horarios del ePrix de Shanghái de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario FP1 Viernes 3 de julio 10:00h - 10:55h FP2 Sábado 4 de julio 02:30h - 03:25h Clasificación 1 de Shanghái Sábado 4 de julio 04:40h Carrera 1 de Shanghái Sábado 4 de julio 09:05h FP3 Domingo 5 de julio 02:30h - 03:25h Clasificación 2 de Shanghái Domingo 5 de julio 04:40h Carrera 2 de Shanghái Domingo 5 de julio 09:05h

Al ser una doble carrera, el fin de semana del ePrix de Shanghái de la Fórmula E 2025/26 se dividirá en tres días de acción en pista. El viernes, 3 de julio, llegarán los primeros entrenamientos libres, de 55 minutos (de 10 a 10:55 horas de la mañana en España).

El sábado, 4 de julio, será el turno del primer día grande en Shanghái, con la clasificación, a las 04:40 horas de la madrugada en España, con los habituales grupos y Duelos, y la carrera del primer ePrix, desde las 09:05 de la mañana, un horario mucho mejor para nuestro país.

El domingo, 5 de julio, se concentrará toda la acción del segundo ePrix de Shanghái de Fórmula E 2026. De noche serán los terceros entrenamientos libres y la segunda sesión de clasificación (04:40h). La segunda carrera también repetirá horario, a partir de las 09:05h en España.

Cómo ver en directo por la tele el ePrix de Shanghái 2026 de Fórmula E

Ya sabes que la Fórmula E tiene distintas formas de verse en directo por televisión en nuestro país. La principal manera de ver el doble ePrix de Shanghái, de manera gratuita, será a través de la televisión pública española, RTVE, que emitirá clasificaciones de madrugada y carreras por la mañana en Teledeporte, su canal de la TDT, y Teledeporte Play, su nueva plataforma dentro de RTVE Play.

Además, la Fórmula E también se podrá ver en HBO Max o Discovery +, plataformas de pago, o mediante Eurosport 2, que puede verse en distintas plataformas, como Movistar +, Vodafone u Orange TV, o en DAZN, con el 'paquete Motor'.

El circuito de Shanghái para la Fórmula E

El Circuito Internacional de Shanghái fue creado por Hermann Tilke. Visto desde arriba, su trazado único se asemeja al carácter chino '上' (shang), que significa 'arriba'. La pista se inauguró en 2004 con motivo del Gran Premio de China de Fórmula 1 y, unos 20 años después, ha acogido carreras de la Fórmula E.

El trazado, sin embargo, no se utiliza al completo, como en el Gran Circo, recortándose zonas como la larga recta trasera, para dejarlo en 12 curvas en las que pueda regenerarse la energía. Con todo, presenta una exigente combinación de rectas de alta velocidad y curvas cerradas, y ofrece numerosas oportunidades de adelantamiento.

Cómo llega el Mundial de Fórmula E 2026 a Shanghái

Campeonato de pilotos de Fórmula E antes de Shanghái

Campeonato de equipos de Fórmula E antes de Shanghái

Pos Equipos Puntos 1 Jaguar 220 2 Porsche 190 3 Mahindra 162