El alocado estreno de DS Penske en la Fórmula E en Berlín

El día empezó bien para el equipo francés DS Penske, con Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne siendo tercero y quinto respectivamente en los entrenamientos libres.

"Dependiendo de si nos fijamos en los datos de 300 kW o 350 kW, la situación está más o menos a nuestro favor", dijo Eugenio Franzetti, director de rendimiento de DS. "Pero prefiero no hacer predicciones para el futuro, porque a veces todo se reduce a nada".

Unas palabras que resultaron ser verdad, ya que Vandoorne se clasificó fácilmente para la fase de eliminatorias de la clasificación, primero de su grupo, mientras que Vergne no lo consiguió, perdiendo la oportunidad de pasar por cinco milésimas en el grupo B.

"Al contrario que en los entrenamientos, no me sentí muy cómodo con el coche, aunque no cambiamos nada en la puesta a punto", dijo el piloto francés.

A continuación, Vandoorne cayó derrotado ante Sébastien Buemi, de Envision, que más tarde se convirtió en el poleman por delante de Sam Bird. La primera fila era 100% Jaguar en cuanto a motores, por delante del DS Penske de Vandoorne y el NIO 333 de Dan Ticktum.

Una carrera con giros y sorpresas en el ePrix de Berlín II

La pole de Vandoorne en Sao Paulo hace apenas cuatro semanas no le trajo suerte. El piloto belga tuvo que gastar mucha energía para mantener su posición y aún así fue superado al final de la carrera por los que se habían quedado atrás, pudiendo aprovechar mejor su calado.

En Berlín, la configuración del circuito es diferente, y hubo muchos cambios en el liderato, llegando incluso a un récord, según los organizadores. Aquí, todo el mundo sabe que el asfalto es muy agresivo para los neumáticos, pero la configuración del trazado hace que sea más fácil adelantar.

Las estrategias de los pilotos más experimentados se opusieron rápidamente. Hubo una batalla de veteranos en la cabeza, pero el resto del grupo nunca estuvo lejos. A mitad de la carrera, los 15 primeros pilotos se encontraban a menos de cinco segundos unos de otros.

Muchos pilotos se abrieron paso en la tabla clasificatoria, incluido un Vandoorne que, tras haberse colocado líder del ePrix, perdió algunos puestos antes de ser empujado contra el muro por Dan Ticktum. Al tener que abandonar, el piloto belga no logró un podio que parecía a su alcance.

Vergne, que salía 10º, tuvo 20 vueltas para intentar sumar puntos. Tras varios incidentes de carrera, el piloto francés cruzó la línea de meta en séptima posición, por detrás de los dos Jaguar del equipo oficial, el Maserati de Max Guenther, los dos coches de Envision Racing y el Porsche de Pascal Wehrlein.

Fue, por tanto, una jornada que no reflejó el verdadero rendimiento de los DS E-TENSE FE 23, pero que sigue siendo alentadora, ya que este domingo se está disputando el segundo ePrix de Berlín, esta vez en una pista que empapada por la lluvia.