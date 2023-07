E-Prix Londres: Merhi espera ir "mejor que en Portland"

Roberto Merhi llega con ganas al E-Prix de Londres, el evento que cierra la temporada 2023 de la Fórmula E este fin de semana con una doble carrera. Mientras muchos ojos se centran a la lucha por el campeonato entre Jake Dennis, Nick Cassidy, Mitch Evans y Pascal Wehrlein, el piloto español continúa con el periplo con Mahindra que empezó en Yakarta, Indonesia, cuando sustituyó a Oliver Rowland.

Recuerda los horarios del E-Prix de Londres de la Fórmula E 2023: Horarios del ePrix de Londres de Fórmula E 2023 y cómo verlo

Las actuaciones del castellonense terminaron por convencer al equipo, que decidió contar con él hasta esta última ronda. Especialmente buena fue la del E-Prix de Portland, donde en un inicio fulgurante fue capaz de acercarse incluso a la zona de los puntos. Podría haber terminado allí, de no ser porque el coche le dejó tirado en los primeros compases. Pero Merhi demostró sus dotes de pilotaje.

Así, el ex-piloto de Fórmula 1 hace balance de cómo han sido las cosas hasta ahora en el campeonato de los coches eléctricos, mientras sus sensaciones son buenas para las carreras de este fin de semana en Reino Unido, buscando mejorar aquel fin de semana de Estados Unidos.

"Debutar en Yakarta no fue fácil, porque no es un circuito fácil para ello, pero fue un fin de semana bastante progresivo, de menos a más, que era la intención que tenía", dijo para empezar su análisis en el circuito de Londres a Motorsport.com. "Es un coche totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a llevar: [con] el modo de frenada, la manera de dar gas en el coche, las ruedas, que son de calle, y no estoy acostumbrado a correr con ellas... Y [estoy] adaptándome poco a poco".

"En Portland ya fue bastante mejor la cosa. Un error que tuvimos con los sistemas en los Libres 2 me hizo perder un poco de confianza en la clasificación, pero aun así me quedé a una décima de Lucas [di Grassi], que es muy buen piloto. Y en carrera ya iba muy bien. Roma fue un fin de semana muy complicado, aunque pudimos darnos cuenta de que el coche tenía un par de cosas que estaban mal, así que hemos decidido cambiarlo para Londres. Así que con ganas de este fin de semana, creo que con la adaptación que llevo espero hacer un gran finde aquí", siguió Merhi.

"Espero ir mejor que en Portland. Personalmente yo en comparación a Lucas. En carrera iba muy bien, incluso un pelín mejor que él, o al menos similar. En clasificación me quedé muy cerca, a una décima, y eso que no pude rodar muy bien en los Libres 2. Creo que tendría que ir bien la cosa [aquí]", confirmó sobre sus expectativas.

Sin embargo, Merhi es consciente de que no será un reto fácil, dadas las peculiares características del circuito, que tiene su mayor parte al aire libre, pero también una en el recinto ExCel de la capital inglesa: "Es mi primera vez [aquí], es un circuito indoor-outdoor, así que veremos qué tal me adapto. Es un circuito complicado, por el tipo de curvas que tiene, vas muy cerca de los muros continuamente durante la vuelta. Luego la recta entre las curvas 13 y 16 está muy bacheada, y no será fácil hacerla a tope. La parte trasera puede perder agarre", analizó el #8.

Otra variable que podrá influir al respecto es la probabilidad de lluvia para todo el fin de semana. Merhi no se moja sobre la adaptación, aunque cree que todo será un tema de presiones en las gomas: "No tengo ni idea, porque como no se cambian ruedas y son las mismas para seco y mojado... Es más un tema de presiones que habría que mirar más que otra cosa. Pero veremos, soy bueno para adaptarme a condiciones [pero] nunca he llevado este coche en agua, así que tampoco puedo decir muy bien".

Por último, el valenciano volvió a dejar claro que su objetivo es mantenerse en la parrilla de la Fórmula E de cara a la próxima temporada: "Espero hacer un buen fin de semana y seguir aquí el año que viene", finalizó.

Más noticias de la Fórmula E 2023: Porsche acuerda seguir en la Fórmula E hasta el fin del Gen3