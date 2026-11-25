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CUPRA sueña con luchar por el título en la Fórmula E

El Director de CUPRA Racing afronta la quinta temporada de la marca española en la Fórmula E con el objetivo de dar un paso adelante y luchar por el título.

Jacobo Vega

Publicado: 25 nov 2026, 8:13

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Xavi Serra, CUPRA KIRO

Foto de: CUPRA .

Serra es el director de CUPRA Racing desde 2020, aunque lleva desde 2010 en el proyecto cuando desarrolló durante diez años la labor de Director Técnico. Tras completar el ciclo de la Gen 3 de los monoplazas de la categoría eléctrica con diferentes estructuras, CUPRA inicia con entusiasmo el estreno de los potentes Gen 4.

"Estamos todos muy entusiasmados porque el coche funciona muy bien" nos explica Serra en el box de CUPRA KIRO en una lluviosa tarde durante los test de pretemporada en el circuito del Jarama. "Como ya hemos comentado muchas veces no es un pequeñito paso, no es una evolución sino es un pasar página, un cambio de pantalla, es otra liga básicamente estamos enfrente a un coche que nos pone muchos retos a todos, a los ingenieros, a los pilotos, al campeonato pero que era algo necesario".

Unos coches muy evolucionados tecnológicamente, más complejos y sofisticados y que presentan muchos retos a nivel técnico.

"Lo que tratamos esta semana es intentar simular todo lo que nos podemos encontrar durante las carreras del campeonato" nos comenta, "algo que es básicamente imposible pero tratamos de trazar un plan y es por eso que vais a ver disparidad de tiempos: uno se ha quedado a 3 segundos del primero pero igual estábamos simulando carreras entre Jake y Pepe pillando el rebufo mientras otros estaban con 600 kilovatios.

"El reto principal es tomar el control del coche, tenemos un coche con una serie de dispositivos nuevos que se tienen que integrar a lo que ya veníamos conociendo y conocerlos y simular qué hace cada cosa con cada control, como los diferenciales, va a ser un cambio muy importante en cuanto a la estabilidad del coche.

También el nuevo software que ira evolucionando a lo largo de la temporada que como admite Serra, "el software no está congelado ni homologado y puede evolucionar carrera a carrera, o sesión a sesión. Lo que va a pasar es que hay tantos settings que vamos a evolucionar nosotros mismos, entonces, no sólo cada carrera, la temporada que viene va a ser un salto respecto a esta, no tan grande obviamente pero seguro que vamos a seguir aprendiendo mucho".

A poco menos de dos meses de que el campeonato comience en México, aun es pronto para saber que equipos o que constructores están más fuertes, algo que se irá descubriendo según avancen las carreras.

"La fortaleza respecto a los demás es muy pronto para verlo" confiesa, "vemos que no estamos perdidos, hundidos ni mucho menos. Hemos estado rodando rápido delante pero también es muy pronto. La fortaleza principal es que los pilotos se sienten bien, que sientan que es un coche equilibrado y que no hay problemas fundamentales de base. Con eso ya es mucho el poder rodar desde el primer día focalizándote en estos barridos de setup".

Los pilotos este año serán Pepe Martí, en su segunda temporada en el campeonato y Jake Hughes, que vuelve a la Fórmula E tras un año fuera compitiendo en resistencia, sustituyendo a Dan Ticktum.

"Con Dan [Ticktum] tuvimos unos años muy buenos" nos cuenta Serra, "hemos hecho grandes cosas pero en todos los equipos se tiene que planificar todo a un medio o largo plazo y dentro de estos cambios, estas cosas se dan, igual que veis cambiar ingenieros de equipo como, los pilotos también cambian y con Dan conseguimos grandes cosas. La entrada de Jake [Hughues] es un súper clasificador y también tiene un pasado con algunos podios, con una velocidad a una vuelta muy alta y que combinado con la gran gestión de energía que Pepe aprendió muy rápidamente nos debería llevar a que se retroalimentaran uno del otro para subir el nivel de los dos".

Martí, con su condición de piloto español en un equipo español, es donde puede recaer el peso de liderar a CUPRA KIRO, y, por qué no, como candidato al título: "Es una pregunta complicada te debería decir que sí, que salimos a luchar por el título pero antes deberemos ver dónde estamos con la máquina y Pepe tiene que dar esos pasos. Si los da tan agigantados como los dio el año pasado puede estar arriba perfectamente" admite Serra, sobre la posibilidad de conseguir lo que sería un gran éxito para la marca española.

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