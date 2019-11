Vidales, su test con Campos y el futuro en monoplazas

David Vidales (León, 2002) empieza a vivir entre monoplazas. La joven promesa española del karting, a sus 17 años, firmó un acuerdo a principios de octubre con Monaco Increase Management para comenzar a progresar tras hacer podio del mundial de karting en los últimos cuatro años en tres categorías diferentes.

Adrián Campos guía ahora sus pasos y estos le llevaron a finales de octubre a debutar a los mandos de un FIA F3 en los test post temporada de la categoría que hace de tercer escalón camino de la Fórmula 1 desde este 2019.

Aunque se preparó dos días antes en Cheste (Valencia) con el F312 de Dallara que utiliza el Euroformula Open (235 CV), el mal tiempo en la región condicionó los tres días de test en el trazado valenciano de la FIA F3.

Vidales, aun así, aprovechó al máximo la oportunidad y asegura haber aprendido "muchísimo" en una entrevista con Motorsport.com.

"La verdad es que muy bien, aprendí muchísimo. Tuvimos la mala suerte de pillar dos días que cayó una buena, diluviando sin parar. Llovió tanto que había sesiones en las que no podíamos ni salir a pista. Lo que yo necesito es sumar experiencia, dar vueltas con el coche y añadir kilómetros de rodaje. Pero aparte de esa mala suerte, aprendí muchísimo y nunca viene mal rodar con agua", comenta el leonés.

"Me había montado dos veces antes en un Fórmula 3, pero en el antiguo, el de la Euroformula. Por lo tanto, era normal que al llegar aquí me metieran lo que me metieran. Hay pilotos como [Christian] Lundgaard [6º en la FIA F3 2019] que tienen ya 3-4 años de experiencia en fórmulas, han hecho todo el año en el FIA F3... hay que ser realistas, no era fácil".

Vidales subraya la gran diferencia que encontró entre el F312 y el nuevo monoplaza de la Fórmula 3 (380 CV).

"El salto del karting a un F3 ya es grande, pero es que había 8 segundos por vuelta de diferencia entre este Fórmula 3 y el del Euroformula en Valencia. El salto era muy grande, pero lo sabía y lo importante era dar las máximas vueltas posibles, que no lo pudimos hacer, y aprender", dice.

"Con el coche me encontré muy bien. Desde el principio me encontré cómodo y cada vez que salía a pista me encontraba mejor. Aparte de la velocidad en recta –porque la carga aerodinámica es más o menos la misma–, lo que más me impactó respecto al Euroformula, es que tiene mucha más potencia y pesa más".

"Lo que más me costó fue coger confianza en la curvas rápidas, pero poco a poco fui encontrando el límite del coche. Nunca es fácil coger un coche nuevo, ya que hasta que encuentras el límite tardas un poco. Pero me encontré muy bien con el coche, el equipo y toda la gente. Fueron dos días súper productivos, así que mejor imposible".

Adrián Campos, jefe del equipo Campos Racing, es el nuevo referente que tiene Vidales desde finales de octubre y el joven piloto destaca el consejo que más le sirvió en su primer test con el F3.

"Adrián estuvo allí desde las cinco de la mañana hasta que cerró el circuito. Para mí el consejo más importante fue el de 'Tranquilo, que las cosas van llegando. No te ofusques con el tiempo ni nada de eso, porque hay que ser realista. Aprovecha a aprender y a partir de ahí, poco a poco'. La inteligencia está ahí, en no querer llegar aquí y querer hacer el mismo tiempo en la primera vuelta que Lundgaard o de los que tienen varia experiencia. La clave es ir poco a poco porque yo también llegaré ahí, pero para eso se necesita tiempo", comenta Vidales.

"La verdad es que con los pilotos que coincidí en Valencia, he coincido con la mayoría de ellos. De 30, he corrido con 25. Con Campos me encuentro genial, es como una familia, con todos los mecánicos, ingenieros, muy bien. El trato que tienen conmigo, que hay entre todos, es buenísimo".

Los planes para el futuro de Vidales

El piloto español todavía no tiene definido su futuro, pero confirma que en los próximos meses realizará varios test en monoplazas para seguir sumando experiencia con estos vehículos.

"Este invierno todavía no sé cuándo voy a hacer un test más, pero la idea es hacer kilómetros y coger más experiencia. Luego para el próximo año ya decidirán ellos qué hacer, si Euroformula o seguir haciendo test, verán qué es mejor", apunta.

Aunque el objetivo es coger experiencia en carrera, Vidales considera más razonable empezar por el Euroformula Open, ya que comparte varias citas con la FIA F3.

"Queremos sumar experiencia en circuitos donde se corra en la FIA F3. Aún no está nada claro, pero la idea inicial es hacer la Euroformula o algún campeonato en Asia, pero no está nada definido todavía. Yo el campeonato que más veo lógico es la Euroformula. Al final, es el coche con el que más he rodado. Luego, en el campeonato, 8 de 10 carreras se disputan en mismos circuitos que la FIA F3. Sería quizás una buena preparación para 2021", apunta.

"Es muy interesante, sobre todo si en un futuro hago la FIA F3, llegar con las pistas aprendidas y eso. Además es el coche que más se asemeja al que usan allí. Pero son ellos quienes deciden".

