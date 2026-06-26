F3 en Austria - Resumen y resultados - Strømsted lidera los Libres; Del Pino, 8º
Resumen y resultados de todas las sesiones de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring durante el GP de Austria 2026. Consulta aquí los horarios, las crónicas, las clasificaciones y cómo queda el campeonato tras cada sesión.
Noah Stromsted, Trident
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
La Fórmula 3 disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg la cuarta ronda de la temporada 2026, compartiendo cartel con la Fórmula 1 y la Fórmula 2. En este artículo podrás consultar los resúmenes de todas las sesiones, los resultados, los horarios y cómo evoluciona el campeonato durante el Gran Premio de Austria.
(Vuelve siempre que quieras, porque iremos actualizando la información a medida que avance el fin de semana).
Resumen de los Libres 1 de la F3 en Austria
El fin de semana de F3 en Austria empezó a las 09:55h. Noah Strømsted lideró con Trident gracias a una marca de 1:22.410. Terminó por delante de Taito Kato, que en los últimos minutos impidió el doblete de la escudería italiana, puesto que Freddie Slater fue tercero.
El primer tiempo en la tabla fue el 1:24.837 de Yevan David, aunque pronto Stromsted fue bajaría a 1:23.387 con una importante mejora. Tuukka Taponen fue el siguiente en pasar por la primera plaza, de donde le bajó Hiyu Yamakoshi. A su vez, a Yamakoshi le mejoró Jin Nakamura con Hitech y un 1:22.693 cuando aún quedaban 20 minutos.
Campos Racing dio un paso al frente y Ernesto Rivera y Théophile Naël se pusieron en cabeza, con un 1:22.594 del primero a 52 milésimas del francés. Pero en los últimos diez minutos, Stromsted recuperó su lugar con un 1:22.410, y su compañero Staler se puso segundo, pero en los últimos minutos muchos mejoraron.
Kato lo hizo, para terminar segundo, y tras el segundo Trident estuvieron los Campos Racing, con Clerot séptimo (con Rodin) y los dos VAR octavo (el español Bruno del Pino) y noveno. Cerró el top 10 Kanato Le, con ART.
Resultados de los Libres 1 de la F3 en Barcelona
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
N. Strømsted Trident
|4
|20
|
1'22.410
|188.977
|2
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|18
|
+0.101
1'22.511
|0.101
|188.745
|3
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+0.176
1'22.586
|0.075
|188.574
|4
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|17
|
+0.184
1'22.594
|0.008
|188.556
|5
|
T. Naël Campos Racing
|1
|17
|
+0.236
1'22.646
|0.052
|188.437
|6
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|18
|
+0.283
1'22.693
|0.047
|188.330
|7
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|18
|
+0.295
1'22.705
|0.012
|188.303
|8
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|17
|
+0.322
1'22.732
|0.027
|188.241
|9
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+0.327
1'22.737
|0.005
|188.230
|10
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+0.330
1'22.740
|0.003
|188.223
|Ver resultados
Clasificación de la F3 en Austria
La clasificación de Fórmula 3 en Austria se disputa este viernes a las 15:00h, después de la primera sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1 y antes de la clasificación de Fórmula 2. La sesión definirá la parrilla de salida para las dos carreras del fin de semana: la sprint del sábado, con parrilla invertida entre los 12 primeros clasificados, y la carrera principal del domingo, que mantendrá el orden de la clasificación. Además, el autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.
Resultados de la clasificación de la F3 en Austria
Por disputarse
Carrera sprint de la F3 en Austria
La carrera sprint de Fórmula 3 en Spielberg se celebrará el sábado a las 10:05h y tendrá una distancia de 21 vueltas. Como es habitual, los doce primeros clasificados del viernes invertirán sus posiciones en la parrilla, por lo que el 12º partirá desde la pole y el poleman lo hará desde la duodécima plaza. La prueba repartirá 10 puntos al vencedor, 9 al segundo, 8 al tercero y así sucesivamente hasta el décimo clasificado, que sumará un punto.
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Austria
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Austria
La carrera principal de Fórmula 3 en Austria abrirá la jornada del domingo a las 08:30h y se disputará a 26 vueltas. Los pilotos tomarán la salida según el resultado de la clasificación del viernes y se repartirán los mismos puntos que en la Fórmula 1: 25 para el ganador, 18 para el segundo, 15 para el tercero y así sucesivamente hasta el décimo clasificado. Además, el piloto que consiga la vuelta rápida sumará un punto extra siempre que finalice entre los diez primeros.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Austria
Por disputarse
Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Barcelona
Ugo Ugochukwu llega al Red Bull Ring como líder del campeonato de Fórmula 3 con 58 puntos, ocho más que su compañero en Campos Racing Théophile Naël. El español Bruno del Pino completa el podio provisional del campeonato con 48 puntos tras un sólido inicio de temporada y buscará recortar distancias en una de las citas más importantes del calendario.
|Pos
|PILOTO
|PUNTOS
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|58
|2
|
T. NaëlCampos Racing
|50
|3
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|48
|4
|
F. SlaterTrident
|47
|5
|
B. BadoerRodin Motorsport
|41
|6
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|28
|7
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|22
|8
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|20
|9
|
T. KatoART Grand Prix
|18
|10
|
P. ClerotRodin Motorsport
|16
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