F3 Australia - Ugochukwu brilla; Bruno del Pino, 4º en carrera y 2º en el campeonato

Ugo Ugochukwu (de Campos Racing) se alzó con la victoria en la carrera principal de la apertura de la temporada de la FIA F3 en Melbourne, su primer triunfo en la categoría.

En la salida, Théophile Naël (también de Campos), que partía desde la pole, tomó la delantera, mientras que Freddie Slater (Trident), que salía tercero, subió al segundo puesto.El otro coche de Campos, pilotado por Ugo Ugochukwu, cayó al tercer puesto, pero luego demostró un excelente ritmo. Rápidamente recuperó el segundo puesto sobre Slater y luego superó a Nael en la cuarta vuelta para ponerse en cabeza.

En la última curva de la vuelta 8, Brando Badoer (Rodin), que iba en quinta posición, hizo un trompo. Luego, Nandhavud Bhirombhakd se salió de la pista y acabó contra las barreras de la curva 12, lo que provocó la salida del Safety Car.

La carrera se reanudó en la vuelta 12. Ugo Ugochukwu hizo una excelente relanzada, dejando atrás al segundo clasificado, Nael, mientras que el español Bruno del Pino subía al octavo puesto por delante de Colnaghi después de adelantarle en la curva 9, donde Lacorte ganó la cuarta plaza a Gladysz.

Hacia el final de la carrera, Nicolas Lacorte (DAMS), que se había puesto tercero tras pasar a Slater en la curva 12 de la vuelta 15, perdió ritmo, lo que permitió a los dos coches que iban delante alejarse.

Nael, que iba en segunda posición, recibió una penalización de cinco segundos por salida en falso. El ritmo de Nael disminuyó gradualmente, lo que permitió a los dos coches de Trident y al japonés Kato acercarse directamente por detrás. Justo cuando Slater adelantaba a Nael, un coche que iba detrás se detuvo al lado de la pista, lo que provocó la segunda salida del Safety Car en la carrera.

Lacorte se vio superado por Slater, antes de que un toque con Stromsted le causara daños en el ala delantera. Lacorte cinco segundos por otra salida en falso, mientras que Stromsted recibió una penalización de 10 segundos por provocar el incidente con Lacorte.

Slater se acercó mucho a Nael para robarle la segunda plaza, algo que logró gracias al DRS, pero mientras Nael luchaba con Stromsted por el tercer puesto, Woohyun Shin se detuvo a un lado de la pista con daños en la suspensión trasera en la curva 6 y provocó el Safety Car.

Así, Ugo Ugochukwu se aseguró la victoria y Slater fue segundo. Con las penalizaciones de tiempo impuestas a los dos coches líderes, Kato consiguió el tercer puesto en su debut en la F3, y Bruno del Pino fue cuarto lo que, junto a su victoria en la sprint el día anterior, le deja segundo en el campeonato empatado a puntos con Slater y solo por detrás de Ugochukwu.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Australia

CARRERA2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus 1 U. Ugochukwu Campos Racing 2 23 42'59.653 169.409 25 2 F. Slater Trident 5 23 +0.693 43'00.346 0.693 169.364 18 3 T. Kato ART Grand Prix 10 23 +2.272 43'01.925 1.579 169.260 15 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 23 +2.716 43'02.369 0.444 169.231 12 1 5 M. Gładysz ART Grand Prix 11 23 +3.253 43'02.906 0.537 169.196 10 6 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 23 +3.576 43'03.229 0.323 169.175 8 7 B. Benavides AIX Racing 26 23 +4.716 43'04.369 1.140 169.100 6 8 P. Clerot Rodin Motorsport 17 23 +4.963 43'04.616 0.247 169.084 4 9 J. Nakamura Hitech Racing 25 23 +5.346 43'04.999 0.383 169.059 2 10 M. Colnaghi MP Motorsport 7 23 +5.784 43'05.437 0.438 169.030 1 11 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 23 +5.983 43'05.636 0.199 169.017 12 T. Naël Campos Racing 1 23 +6.290 43'05.943 0.307 168.997 2 13 T. Taponen MP Motorsport 8 23 +6.529 43'06.182 0.239 168.982 14 F. McLaughlin Hitech Racing 24 23 +6.802 43'06.455 0.273 168.964 15 A. Giusti MP Motorsport 9 23 +7.218 43'06.871 0.416 168.937 16 B. Badoer Rodin Motorsport 18 23 +7.778 43'07.431 0.560 168.900 17 P. Heuzenroeder Campos Racing 3 23 +8.483 43'08.136 0.705 168.854 18 F. Barrichello AIX Racing 28 23 +8.836 43'08.489 0.353 168.831 19 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 23 +9.401 43'09.054 0.565 168.794 20 Y. David AIX Racing 27 23 +9.977 43'09.630 0.576 168.757 21 C. Ho Rodin Motorsport 19 23 +10.473 43'10.126 0.496 168.724 22 M. De Palo Trident 6 23 +11.182 43'10.835 0.709 168.678 23 N. Strømsted Trident 4 23 +11.621 43'11.274 0.439 168.650 24 J. Garfias Prema Powerteam 22 23 +11.871 43'11.524 0.250 168.633 2 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 23 +19.142 43'18.795 7.271 168.161 dnf M. Shin Hitech Racing 23 19 +4 Vueltas 33'55.574 4 Vueltas 177.353 Abandono dnf N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 7 +16 Vueltas 11'53.554 12 Vueltas 186.398 Abandono dnf K. Le ART Grand Prix 12 1 +22 Vueltas 1'55.143 6 Vueltas 165.019 1 Abandono