Crónica de carrera
FIA F3 Albert Park

F3 Australia - Ugochukwu brilla; Bruno del Pino, 4º en carrera y 2º en el campeonato

Ugo Ugochukwu logró una gran primera victoria en la F3, en la primera carrera larga de la temporada 2026, donde Bruno del Pino fue cuarto para completar un gran inicio.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Ugo Ugochukwu, Campos Racing

Ugo Ugochukwu (de Campos Racing) se alzó con la victoria en la carrera principal de la apertura de la temporada de la FIA F3 en Melbourne, su primer triunfo en la categoría.

En la salida, Théophile Naël (también de Campos), que partía desde la pole, tomó la delantera, mientras que Freddie Slater (Trident), que salía tercero, subió al segundo puesto.El otro coche de Campos, pilotado por Ugo Ugochukwu, cayó al tercer puesto, pero luego demostró un excelente ritmo. Rápidamente recuperó el segundo puesto sobre Slater y luego superó a Nael en la cuarta vuelta para ponerse en cabeza.

En la última curva de la vuelta 8, Brando Badoer (Rodin), que iba en quinta posición, hizo un trompo. Luego,  Nandhavud Bhirombhakd se salió de la pista y acabó contra las barreras de la curva 12, lo que provocó la salida del Safety Car.

La carrera se reanudó en la vuelta 12. Ugo Ugochukwu hizo una excelente relanzada, dejando atrás al segundo clasificado, Nael, mientras que el español Bruno del Pino subía al octavo puesto por delante de Colnaghi después de adelantarle en la curva 9, donde Lacorte ganó la cuarta plaza a Gladysz.

Hacia el final de la carrera, Nicolas Lacorte (DAMS), que se había puesto tercero tras pasar a Slater en la curva 12 de la vuelta 15, perdió ritmo, lo que permitió a los dos coches que iban delante alejarse. 

Nael, que iba en segunda posición, recibió una penalización de cinco segundos por salida en falso. El ritmo de Nael disminuyó gradualmente, lo que permitió a los dos coches de Trident y al japonés Kato acercarse directamente por detrás. Justo cuando Slater adelantaba a Nael, un coche que iba detrás se detuvo al lado de la pista, lo que provocó la segunda salida del Safety Car en la carrera.

Lacorte se vio superado por Slater, antes de que un toque con Stromsted le causara daños en el ala delantera. Lacorte cinco segundos por otra salida en falso, mientras que Stromsted recibió una penalización de 10 segundos por provocar el incidente con Lacorte.

Slater se acercó mucho a Nael para robarle la segunda plaza, algo que logró gracias al DRS, pero mientras Nael luchaba con Stromsted por el tercer puesto, Woohyun Shin se detuvo a un lado de la pista con daños en la suspensión trasera en la curva 6 y provocó el Safety Car.

Así, Ugo Ugochukwu se aseguró la victoria y Slater fue segundo. Con las penalizaciones de tiempo impuestas a los dos coches líderes, Kato consiguió el tercer puesto en su debut en la F3, y Bruno del Pino fue cuarto lo que, junto a su victoria en la sprint el día anterior, le deja segundo en el campeonato empatado a puntos con Slater y solo por detrás de Ugochukwu.

CARRERA2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus
1
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 23

42'59.653

   169.409   25    
2
F. Slater Trident
 5 23

+0.693

43'00.346

 0.693 169.364   18    
3
T. Kato ART Grand Prix
 10 23

+2.272

43'01.925

 1.579 169.260   15    
4
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 23

+2.716

43'02.369

 0.444 169.231   12   1
5
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 23

+3.253

43'02.906

 0.537 169.196   10    
6
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 23

+3.576

43'03.229

 0.323 169.175   8    
7 United States B. Benavides AIX Racing 26 23

+4.716

43'04.369

 1.140 169.100   6    
8
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 23

+4.963

43'04.616

 0.247 169.084   4    
9
J. Nakamura Hitech Racing
 25 23

+5.346

43'04.999

 0.383 169.059   2    
10
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 23

+5.784

43'05.437

 0.438 169.030   1    
11
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 23

+5.983

43'05.636

 0.199 169.017        
12
T. Naël Campos Racing
 1 23

+6.290

43'05.943

 0.307 168.997       2
13
T. Taponen MP Motorsport
 8 23

+6.529

43'06.182

 0.239 168.982        
14
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 23

+6.802

43'06.455

 0.273 168.964        
15
A. Giusti MP Motorsport
 9 23

+7.218

43'06.871

 0.416 168.937        
16
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 23

+7.778

43'07.431

 0.560 168.900        
17
P. Heuzenroeder Campos Racing
 3 23

+8.483

43'08.136

 0.705 168.854        
18
F. Barrichello AIX Racing
 28 23

+8.836

43'08.489

 0.353 168.831        
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 23

+9.401

43'09.054

 0.565 168.794        
20
Y. David AIX Racing
 27 23

+9.977

43'09.630

 0.576 168.757        
21
C. Ho Rodin Motorsport
 19 23

+10.473

43'10.126

 0.496 168.724        
22
M. De Palo Trident
 6 23

+11.182

43'10.835

 0.709 168.678        
23
N. Strømsted Trident
 4 23

+11.621

43'11.274

 0.439 168.650        
24
J. Garfias Prema Powerteam
 22 23

+11.871

43'11.524

 0.250 168.633 2      
25 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 23

+19.142

43'18.795

 7.271 168.161        
dnf
M. Shin Hitech Racing
 23 19

+4 Vueltas

33'55.574

 4 Vueltas 177.353     Abandono  
dnf
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 7

+16 Vueltas

11'53.554

 12 Vueltas 186.398     Abandono  
dnf
K. Le ART Grand Prix
 12 1

+22 Vueltas

1'55.143

 6 Vueltas 165.019 1   Abandono  
Ver resultados

