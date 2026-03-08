F3 Australia - Ugochukwu brilla; Bruno del Pino, 4º en carrera y 2º en el campeonato
Ugo Ugochukwu logró una gran primera victoria en la F3, en la primera carrera larga de la temporada 2026, donde Bruno del Pino fue cuarto para completar un gran inicio.
Ugo Ugochukwu (de Campos Racing) se alzó con la victoria en la carrera principal de la apertura de la temporada de la FIA F3 en Melbourne, su primer triunfo en la categoría.
En la salida, Théophile Naël (también de Campos), que partía desde la pole, tomó la delantera, mientras que Freddie Slater (Trident), que salía tercero, subió al segundo puesto.El otro coche de Campos, pilotado por Ugo Ugochukwu, cayó al tercer puesto, pero luego demostró un excelente ritmo. Rápidamente recuperó el segundo puesto sobre Slater y luego superó a Nael en la cuarta vuelta para ponerse en cabeza.
En la última curva de la vuelta 8, Brando Badoer (Rodin), que iba en quinta posición, hizo un trompo. Luego, Nandhavud Bhirombhakd se salió de la pista y acabó contra las barreras de la curva 12, lo que provocó la salida del Safety Car.
La carrera se reanudó en la vuelta 12. Ugo Ugochukwu hizo una excelente relanzada, dejando atrás al segundo clasificado, Nael, mientras que el español Bruno del Pino subía al octavo puesto por delante de Colnaghi después de adelantarle en la curva 9, donde Lacorte ganó la cuarta plaza a Gladysz.
Hacia el final de la carrera, Nicolas Lacorte (DAMS), que se había puesto tercero tras pasar a Slater en la curva 12 de la vuelta 15, perdió ritmo, lo que permitió a los dos coches que iban delante alejarse.
Nael, que iba en segunda posición, recibió una penalización de cinco segundos por salida en falso. El ritmo de Nael disminuyó gradualmente, lo que permitió a los dos coches de Trident y al japonés Kato acercarse directamente por detrás. Justo cuando Slater adelantaba a Nael, un coche que iba detrás se detuvo al lado de la pista, lo que provocó la segunda salida del Safety Car en la carrera.
Lacorte se vio superado por Slater, antes de que un toque con Stromsted le causara daños en el ala delantera. Lacorte cinco segundos por otra salida en falso, mientras que Stromsted recibió una penalización de 10 segundos por provocar el incidente con Lacorte.
Slater se acercó mucho a Nael para robarle la segunda plaza, algo que logró gracias al DRS, pero mientras Nael luchaba con Stromsted por el tercer puesto, Woohyun Shin se detuvo a un lado de la pista con daños en la suspensión trasera en la curva 6 y provocó el Safety Car.
Así, Ugo Ugochukwu se aseguró la victoria y Slater fue segundo. Con las penalizaciones de tiempo impuestas a los dos coches líderes, Kato consiguió el tercer puesto en su debut en la F3, y Bruno del Pino fue cuarto lo que, junto a su victoria en la sprint el día anterior, le deja segundo en el campeonato empatado a puntos con Slater y solo por detrás de Ugochukwu.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Australia
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|23
|
42'59.653
|169.409
|25
|2
|
F. Slater Trident
|5
|23
|
+0.693
43'00.346
|0.693
|169.364
|18
|3
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|23
|
+2.272
43'01.925
|1.579
|169.260
|15
|4
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|23
|
+2.716
43'02.369
|0.444
|169.231
|12
|1
|5
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|23
|
+3.253
43'02.906
|0.537
|169.196
|10
|6
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|23
|
+3.576
43'03.229
|0.323
|169.175
|8
|7
|B. Benavides AIX Racing
|26
|23
|
+4.716
43'04.369
|1.140
|169.100
|6
|8
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|23
|
+4.963
43'04.616
|0.247
|169.084
|4
|9
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|23
|
+5.346
43'04.999
|0.383
|169.059
|2
|10
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|23
|
+5.784
43'05.437
|0.438
|169.030
|1
|11
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|23
|
+5.983
43'05.636
|0.199
|169.017
|12
|
T. Naël Campos Racing
|1
|23
|
+6.290
43'05.943
|0.307
|168.997
|2
|13
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|23
|
+6.529
43'06.182
|0.239
|168.982
|14
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|23
|
+6.802
43'06.455
|0.273
|168.964
|15
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|23
|
+7.218
43'06.871
|0.416
|168.937
|16
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|23
|
+7.778
43'07.431
|0.560
|168.900
|17
|
P. Heuzenroeder Campos Racing
|3
|23
|
+8.483
43'08.136
|0.705
|168.854
|18
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|23
|
+8.836
43'08.489
|0.353
|168.831
|19
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|23
|
+9.401
43'09.054
|0.565
|168.794
|20
|
Y. David AIX Racing
|27
|23
|
+9.977
43'09.630
|0.576
|168.757
|21
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|23
|
+10.473
43'10.126
|0.496
|168.724
|22
|
M. De Palo Trident
|6
|23
|
+11.182
43'10.835
|0.709
|168.678
|23
|
N. Strømsted Trident
|4
|23
|
+11.621
43'11.274
|0.439
|168.650
|24
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|23
|
+11.871
43'11.524
|0.250
|168.633
|2
|25
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|23
|
+19.142
43'18.795
|7.271
|168.161
|dnf
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|19
|
+4 Vueltas
33'55.574
|4 Vueltas
|177.353
|Abandono
|dnf
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|7
|
+16 Vueltas
11'53.554
|12 Vueltas
|186.398
|Abandono
|dnf
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|1
|
+22 Vueltas
1'55.143
|6 Vueltas
|165.019
|1
|Abandono
|Ver resultados
