Quién es Bruno del Pino, sobrino de De la Rosa que ya gana en F3; Toto Wolff le conoce

Bruno del Pino ganó la carrera sprint de la F3 en Australia y fue cuarto en la carrera larga, por lo que es segundo, empatado a puntos con otro piloto, en el campeonato 2026 de la tercera categoría, ¿pero quién es y cuál es su historia?

Nacido en Barcelona, el 20 de junio de 2006, Bruno del Pino Ventós es un piloto español de 19 años, sobrino político de Pedro Martínez de la Rosa, por la también piloto María Reyes Ventós, mujer del embajador de Aston Martin y expiloto de F1. De familia 'racing', Bruno del Pino corrió en karting entre 2017 (en alevines) y 2021, antes de pasar a los monoplazas. En 2020 llegó a la final del Mundial Junior y terminó 9º en el Europeo Junior, y en 2021 hizo el Europeo de Karting de la FIA en OK con Tony Kart.

Durante una semana entre finales de junio y principios de julio de 2021, Bruno del Pino disputó los test de pruebas para entrar en la cantera de jóvenes pilotos de la Ferrari Academy, donde también estuvieron otros tres pilotos nacidos en 2006: Brando Badoer, actualmente en la F3 (tercero en la sprint que ganó Bruno del Pino en Australia) e hijo del mítico probador de Ferrari Luca Badoer; el ahora piloto de Mercedes en F1, Andrea Kimi Antonelli; y quien luego sería elegido para un año después, el finlandés Tuukka Taponen. En esos test preliminares de la Academia de Ferrari ya habían estado otros españoles como Bruno Soriano, Álex Palou, Marta Ariza, Marta García, Javier Cobián o David Vidales.

En 2022, Del Pino empezó su andadura en monoplazas en la F4 Española, donde fue 16º con Drivex School, y ese año logró el tercer puesto (bronce) en la Copa de F4 de los FIA Motorsport Games, los Juegos Olímpicos del Motor. Luego, pasó en 2023 a la Eurocup-3 con MP Motorsport, estructura a la que se unió para los siguientes años. Fue séptimo en esa Eurocup-3 y tercero al año siguiente en esa categoría (con tres victorias, una pole y ocho podios), y en 2023 también hizo dos carreras en el Campeonato de Fórmula Regional Europea. Además de Eurocup-3, en 2024 hizo el Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio, donde fue 16º.

Bruno Del Pino, Van Amersfoort Racing, Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Foto de: Quinn Rooney / Getty Images

En 2025 pasó a la escalera de la Fórmula 1, debutando en Fórmula 3 siempre con MP Motorsport, con los que logró su primer podio en la Carrera Sprint de Imola, donde terminó segundo. Acabó esa primera temporada con 16 puntos en la 23ª posición, y en 2026 repite en la categoría, aunque con un cambio de equipo.

Fichó por Van Amersfoort Racing (también llamado VAR), equipo holandés con presencia también en numerosas categorías.

En el paddock del circuito Albert Park, tras ganar la sprint, su tío Pedro de la Rosa le presentó a Toto Wolff, director de Mercedes F1, y de la Rosa reveló que Del Pino preguntó a Wolff por un sitio en la academia de Mercedes, y el jefe de equipo le propuso tomar un café para hablar más.

"Hay que aprovechar cada momento. Los resultados son lo más importante evidentemente, y hay que trabajar fuera y dentro de pista. Y cuando hay oportunidades como estas hay que aprovecharlas. Yo estoy aquí para pelear y toda minioportunidad que se pueda, la voy a intentar aprovechar", explicó el propio Bruno.

Bruno Del Pino, Van Amersfoort Racing Foto de: Quinn Rooney / Getty Images