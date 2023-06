El protegido de Alonso que espera emular a su ídolo desde la F3

Gabriel Bortoleto todavía no había cumplido un año cuando su mentor, Fernando Alonso, ganó su primer campeonato del mundo con Renault en 2005, pero el adolescente brasileño ha aprendido mucho del español tras estar bajo su tutela en la A14 Management desde el pasado mes de septiembre.

El sudamericano se marchó a Europa con 11 años para empezar su carrera en karting, y debutó en monoplazas en 2020, cuando fue quinto en la F4 italiana con el equipo Prema y logró su primera victoria en Mugello. Impresionó lo suficiente como para ascender al Campeonato de Europa de Fórmula Regional antes de pasar a R-ace GP en 2022, donde fue sexto con dos triunfos.

El brasileño ahora está en Trident en la Fórmula 3, y no ha tardado en causar sensación. Lidera la clasificación tras ganar las dos primeras carreras de la temporada en Bahrein y Melbourne, a pesar de no haber pilotado nunca en ninguno de los dos circuitos. La infracción en el procedimiento de salida de Gabriele Mini, que se saldó con una penalización de tiempo, aupó a Gabriel Bortoleto a la primera posición en Sakhir, pero no necesitó ayuda en Australia, donde aguantó la presión de Gregoire Saucy durante toda la carrera y se hizo con la pole position.

El piloto de 18 años admitió que le sorprendieron "un poco" los buenos resultados de inmediato, pero afirmó que el trabajo duro es la clave de su éxito: "El trabajo duro, diría que es lo principal, no hay ningún secreto, eso es en lo que puedo pensar. Llevamos trabajando desde el pasado mes de septiembre, en cuanto terminó la temporada de Fórmula 3, ya teníamos un acuerdo con Trident e hicimos una prueba en Jerez que fue muy bien, fuimos primeros".

"Desde ese momento, creo que mi peor posición en entrenamientos o pruebas fue [en los libres] en Mónaco. Creo que todo esto es trabajo duro y mucha preparación", explicó Motorsport.com "Sabía que teníamos potencial porque confío en mí mismo y sé el esfuerzo que hago. Trident también demostró su potencial el año pasado al ganar las tres últimas pruebas del campeonato y ser subcampeón en pilotos".

"Así que sí, diría que esperaba buenos resultados. No diría que esperaba dos victorias seguidas, pero son grandes resultados".

Aunque Bortoleto ya había firmado su contrato con Trident antes de que Zane Maloney consiguiera tres victorias consecutivas en carreras principal a finales del año pasado, lo que le permitió terminar segundo en la clasificación, dijo que aún así le dio un "impulso de confianza" antes de unirse al equipo italiano.

Se ha adaptado bien junto al piloto italiano, Leonardo Fornaroli, y el campeón de la Euroformula Open 2022, Oliver Goethe, y se siente "a la altura, en cada ronda" a la que va, en cada prueba, porque siempre es competitivo, así que aseguró que tenía mucha "confianza en el coche".

"La forma en la que trabajamos es algo increíble para mí, porque nunca había visto un ambiente así dentro del equipo, entre los compañeros, entre los ingenieros, entre todos", añadió. "Incluso en los momentos difíciles, somos fuertes y seguimos apretando para resolver todos los problemas. Yo diría que las cosas van muy, muy bien".

El brasileño atribuye parte de su éxito a su buen amigo y compatriota Felipe Drugovich, campeón de la Fórmula 2 en la pasada campaña y ahora piloto de desarrollo de Aston Martin, quien le ha dado algunos consejos útiles en su temporada de novato, incluso durante un difícil fin de semana en Mónaco con condiciones mixtas.

Califica al vigente campeón de la antesala de la Fórmula 1 como uno de sus "mejores amigos", lo que es "algo genial, tener amigos que son buenos, y que tienen la experiencia para enseñarte algo": "Como mi mayor inspiración a día de hoy, diría que Fernando [Alonso], porque trabajo muy cerca de él hoy en día. Hacemos muchas cosas juntos en el simulador, o incluso en el fin de semana de carreras, siempre estamos en contacto y hablando el uno con el otro".

Por supuesto, dada su nacionalidad, Bortoleto cita a Ayrton Senna como inspiración, pero el mayor impacto ha venido del propio Alonso: "Antes de no trabajar con él, sabía que era una leyenda de la Fórmula 1 porque siempre fue muy bueno, pero no sabía cuánto esfuerzo pone en ello. Al fin y al cabo, ya tiene 41 años".

"No es fácil mantenerse en este deporte tanto tiempo, y con esta forma física, y también con ese rendimiento que está manteniendo en pista", dijo. "Esos coches de Fórmula 1 son increíblemente rápidos, así que también hay que tener reflejos, y para tener todo eso hay que seguir practicando. Creo que Fernando es uno de los pilotos más dedicados que he visto en mi vida, y eso es lo que también me mantiene motivado y apretando cada día cuando me levanto".

"Estoy en la cama y no estoy seguro de si debería ir al gimnasio, y entonces recuerdas que ese tío no necesita demostrar nada a nadie, y sigue yendo cada día a hacerlo. Así que te dices, mira, tengo que llegar a ser un día el uno por ciento de lo que es este tipo, así que tengo que empujar, tengo que dar lo mejor de mí", continuó el brasileño.

A falta de cinco pruebas, Bortoleto lidera el campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Pepe Martí, otro de los protegidos del asturiano, y afirmó que su éxito este año le "ha hecho sentir vivo de nuevo", y cree que ese ha sido su mejor resultado desde hace tiempo, aunque ganara carreras la temporada pasada y la anterior.

"Ganar en tu debut en la Fórmula 3 y también en la segunda carrera consecutiva, creo que eso te demuestra a ti mismo que todo lo que estás haciendo, está dando sus frutos, y todo lo que pasas a lo largo de los años, incluso si no era fácil no ser el primero en el campeonato. Ahora está dando sus frutos, todo este esfuerzo", comentó el brasileño.

Bortoleto ya mira al futuro, y espera que el éxito de esta temporada le traiga un ascenso a la Fórmula 2 en 2024. Más allá de eso, ¿cree que será el próximo piloto brasileño de F1? Eso espera, porque es su "plan".

