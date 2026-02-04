Pilotos y equipos de la F3 2026: cambios, debuts y más

La FIA F3 disputa en 2026 su octavo curso la fusión entre la GP3 y F3 Europea en 2019, y ya está formada la parrilla de pilotos y equipos para la nueva temporada. Apunta cuáles son los diez equipos y treinta pilotos (tres por equipo), quiénes debutan, quiénes repiten o quiénes siguen pero en otro equipo.

Parrilla de la F3 2026: equipos y pilotos de Fórmula 3 en 2026

Después de una parrilla de F3 que tuvo en 2025 seis pilotos de habla hispana (tres españoles y tres latinoamericanos), en 2026 solo habrá un piloto español, Bruno del Pino, que repite pero cambia de equipo, y dos mexicanos, los debutantes Ernesto Rivera y Jesse Carrasquero Jr. Por supuesto, también se puede decir que Mattia Colnaghi es italo-argentino, aunque nació en Monza y en la web oficial aparece como italiano, pero seguramente comptia bajo bandera de Argentina.

Bruno del Pino (19 años) es sobrino de Pedro de la Rosa y cambia de MP Motorsport a Van Amersfoot tras ser 23º en 2025.

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes

*En cursiva, los que cambian de equipo

Como curiosidades, Tasanapol Inthraphuvasak pasa a la F2 con ART pero llega a la F3 otro tailandés de nombre complicado, Nandhavud Bhirombhakd. Además, aterriza en la F3 el hijo de Rubens Barrichello, Fernando Barrichello, desde la Eurofórmula Open

Por si te preguntas qué pasó con los otros españoles, Mari Boya en 2026 está en la F2 con Prema, mientras que Javier Sagrera ya perdió su asiento en Aix a mitad de la F3 2025.

¿Qué pilotos han cambiado de equipo en la F3 2026?

Nueve pilotos de los 13 que siguen en F3 desde 2025 han cambiado de equipo para este año. El español Bruno del Pino pasa de MP a Van Amersfoort, Theopile Nael sale de Van Amersfoort para ir a Campos. A Campos llega Ugo Ugochukwu desde Prema, y a Prema llegan los neozelandeses James Wharton desde ART y Louis Sharp desde Rodin.

A Rodin llegan Christian Ho desde DAMS y Brando Badoer de Prema. Tuuka Taponen cambia ART por MP y por último Gerrard Xie cambia de Hitech a DAMS.

¿Qué pilotos debutan en la Fórmula 3 en 2026?

El mismo número de debutantes que tuvo la F3 en 2025 lo tendrá en 2026, es decir, más de la mitad de la parrilla, 17 de 30. Debutan los tres pilotos de Prema (Taito Kato, Kanato Le y Maciej Gladysz), los tres de Hitech (Jin Nakamura, Michael Shin y Fionn McLaughlin), dos en Trident (Freddie Slater y Matteo de Palo), en Van Amersfoort (Hiyu Yamakoshi y Jesse Carrasquedo Jr), y en AIX (Yevan David y Fernando Barrichello) y uno en cinco equipos: Nandhavud Bhirombhakd en DAMS, Pedro Clerot en Rodin, Mattia Colnaghi en MP, Ernesto Rivera en Campos, y Enzo Deligny en Prema.

Curiosamente, nueve de los 17 debutantes de la F3 llegan desde lo que se llamaba FRECA, y de esos 17 debutantes de la F3 2026, cuatro son japoneses.